Huawei MateBook E zadebiutował w Europie. Znamy cenę

Huawei MateBook E zadebiutował w Chinach już w styczniu 2022 roku, a teraz został oficjalnie wprowadzony do Europy. Od razu dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztował na Starym Kontynencie najnowszy tablet-hybryda z Windows od Huawei.

Huawei MateBook E zadebiutował w Europie

Przede wszystkim jest to urządzenie, które pracuje na systemie Windows 11 (Home 64 bit lub Home S mode 64 bit) i może pełnić rolę zarówno tabletu, jak i laptopa (po podłączeniu do niego dedykowanej klawiatury ze skokiem klawiszy 1,3 mm i NFC). Ponadto Huawei MateBook E da się obsługiwać także rysikiem Huawei M-Pencil 2. generacji, który wykrywa 4096 poziomów nacisku i cechuje się opóźnieniem na poziomie 2 ms, a jedno ładowanie ma wystarczyć na 10 godzin pisania i szkicowania. Stylus ładuje się po przyczepieniu go magnetycznie do bocznej krawędzi.

Huawei MateBook E (źródło: Huawei)

Huawei MateBook E został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 12,6 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 3:2 i 240 ppi), który charakteryzuje współczynnik kontrastu 1000000:1 oraz zapewnia obsługę przestrzeni barw DCI-P3 i sRGB, a także jasność do 400 lub 600 nitów (w dedykowanym trybie). Ekran dodatkowo pokryto powłoką, zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Huawei MateBook E będzie dostępny na rynku w wersjach z procesorami Intel Core i3-1110G4, Intel Core i5-1130G7 i Intel Core i7-1160G7 oraz układami graficznymi Intel UHD i Intel Iris Xe, a także 8 GB lub 16 GB RAM LPDDR4x i dyskiem NVMe PCIe SSD o pojemności 128 GB, 256 GB lub 512 GB. Ponadto urządzenie ma na pokładzie aktywny system chłodzenia z wentylatorem Shark Fin Fan, ultracienką komorą parową i grafenem o wysokiej przewodności cieplnej.

Huawei MateBook E zasila akumulator o pojemności 42 Wh, który można ładować z mocą 65 W za pomocą ładowarki z końcówką USB-C, którą Huawei dodaje w zestawie sprzedażowym. Według deklaracji producenta, ładowanie do 54% zajmie 30 minut, a do 100% – 90 minut (1,5 godziny).

Specyfikacja Huawei MateBook E obejmuje również m.in. aparaty 13 Mpix na tyle i 8 Mpix, czytnik linii papilarnych, port Thunderbolt 4, USB-C i Jack 3,5 mm oraz Bluetooth 5.1 i WiFi 6, a także cztery mikrofony z AI Noise Cancellation i zasięgiem do 5 metrów i cztery głośniki. Urządzenie ma grubość zaledwie 7,99 mm i waży 709 gramów.

Cena Huawei MateBook E w Europie

Intel Core i3/8 GB RAM/128 GB SSD – 649 euro,

Intel Core i5/8 GB RAM/256 GB SSD – 999 euro,

Intel Core i5/16 GB RAM/512 GB SSD – 1199 euro,

Intel Core i5/16 GB RAM/512 GB SSD – 1399 euro.

W dwóch ostatnich przypadkach Huawei dorzuci do Huawei MateBook E klawiaturę Smart Magnetic Keyboard.