Windows 11 już dostępny. „Zaczyna się nowa era dla PC”

Dziś, jak ogłosił Microsoft, „zaczyna się nowa era dla PC”, bowiem nowy system Windows 11 został oficjalnie wydany na całym świecie i pierwsi użytkownicy już mogą go pobierać.

Windows 11 już dostępny

Microsoft informuje, że użytkownicy mogą na wiele sposobów otrzymać dostęp do nowego systemu, na przykład kupić nowy komputer z preinstalowanym systemem Windows 11 lub z Windowsem 10, który spełnia wymagania do darmowej aktualizacji.

Jeżeli natomiast ktoś już korzysta z Windows 10 i chce sprawdzić, czy jego pecet lub laptop otrzyma aktualizację do Windowsa 11, może to zrobić z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia o nazwie „Sprawdzanie kondycji komputera”. Trzeba się jednak przygotować na to, że nawet niektóre nowe urządzenia się na nią nie załapią, ponieważ wymagania nowego Windowsa są nieubłagane.

Wymagania Windows 11

O ile 64-bitowy procesor o częstotliwości co najmniej 1 GHz z przynajmniej dwoma rdzeniami oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci posiada zdecydowana większość użytkowników komputerów z systemem Windows 10, to wymagania Windows 11 obejmują też moduł TPM (Trusted Platform Module) w wersji 2.0.

Microsoft przygotował artykuł „Włączanie TPM 2.0 na komputerze”, w którym wyjaśnia, jak włączyć usługę TPM, ponieważ większość komputerów, które zostały dostarczone na rynek w ciągu ostatnich 5 lat, ma możliwość uruchamiana modułu zaufanej platformy w wersji 2.0, pomagającej zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Nie każdy jednak musi sobie poradzić z tą procedurą, dlatego jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z grzebaniem w głębokich ustawieniach, powinien poprosić o pomoc dział wsparcia producenta komputera lub osobę, która siedzi w temacie.

Windows 11 – kiedy aktualizacja?

Pierwsi użytkownicy, których komputery z systemem Windows 10 spełniają wymagania Windows 11, mogą już pobierać aktualizację. Microsoft zastrzega jednak, że harmonogram udostępniania nowego wydania wciąż jest opracowywany, ale w przypadku większości obecnie używanych urządzeń wdrażanie uaktualnienia rozpocznie się mniej więcej na początku 2022 roku.

Aby sprawdzić, czy Windows 11 jest już dostępny, trzeba uruchomić Ustawienia, a następnie wejść w zakładkę Aktualizacja i zabezpieczenia oraz przejść do sekcji Windows Update. Jeżeli uaktualnienia nie ma na liście, można kliknąć przycisk „Sprawdź aktualizacje”. Microsoft zastrzega jednak, że nie będzie ono dostępne od razu dla wszystkich komputerów z Windows 10, które spełniają wymagania Windows 11. Niektórzy muszą zatem cierpliwie czekać.

Windows 11 – co nowego?

Największą zmianą, którą zobaczą użytkownicy od razu po uruchomieniu komputera, jest nowy Pasek zadań oraz menu Start. Dość szybko zapewne odkryją również Widżety, które są – jak informuje Microsoft – spersonalizowanym feedem, obsługiwanym przez sztuczną inteligencję i sieć. W sekcji tej znajdą się najważniejsze oraz zdaniem algorytmów najciekawsze dla użytkownika informacje, takie jak pogoda, wydarzenia z kalendarza czy zdjęcia. Ponadto z nowym Windowsem zintegrowane są Microsoft Teams.

Użytkownicy dostaną też dostęp do nowego Microsoft Store, w którym znalazło się więcej aplikacji niż do tej pory, a do tego ich wyszukiwanie ma być znacznie łatwiejsze. W przyszłości pojawi się również obsługa aplikacji z Androida (do pobrania z Amazon Appstore).

Kolejną nowością, którą z pewnością docenią osoby pracujące na wielu programach jednocześnie, jest dużo łatwiejsze rozmieszczanie ich na ekranie (na przykład w trzech kolumnach, co będzie szczególnie użyteczne na większych monitorach).

Ponadto nie zabrakło też usprawnień w sekcji ułatwień dostępu, a także dla graczy, w tym DirectStorage z konsoli Xbox Series S i Xbox Series X oraz aplikacji Xbox, wbudowanej z system Windows 11.