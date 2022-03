W ramach najnowszej promocji przy zakupie smartfona Galaxy S21 FE otrzymacie za darmo smartwatch Galaxy Watch 4. Jeśli natomiast zdecydujecie się na kupienie samego zegarka, będziecie mogli dostać zwrot w wysokości nawet 550 złotych.

Reklama

Promocja: kupujesz Galaxy S21 FE, dostajesz Galaxy Watch 4 za darmo

W recenzji Galaxy S21 FE Kasia napisała, że smartfon „spóźnił się na własną imprezę”. To niestety 100% prawda, ponieważ zadebiutował zdecydowanie za późno, choć nie z własnej winy. Samsung ostatecznie zdecydował się wprowadzić go na rynek i niemal natychmiast zaczęły się pojawiać promocje na ten model, dzięki którym dało się go kupić taniej.

Aktualnie smartfon w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje 2999 złotych. Mowa tu o konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, która kosztowała na start 3499 złotych. Nie bez powodu została ona przywołana, ponieważ właśnie ją obejmuje najnowsza promocja, dzięki której dostaniecie smartwatch Galaxy Watch 4 (Bluetooth) za darmo.

Jak skorzystać z tej promocji? Jest to bardzo proste – wystarczy dodać do koszyka wybrany model Galaxy S21 FE, a następnie to samo zrobić ze smartwatchem Galaxy Watch 4 (można wybrać rozmiar 40 mm lub 44 mm). Zestaw możecie skompletować u oficjalnych partnerów Samsunga, m.in. w sklepie RTV Euro AGD albo Media Expert, do 3 kwietnia 2022 roku.

źródło: Media Expert

Tak się składa, że równocześnie trwa promocja, dzięki której można otrzymać 400 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Watch 4 i aż 550 złotych po kupieniu Galaxy Watch 4 Classic. Niestety, promocje nie łączą się ze sobą, ponieważ w regulaminie Samsung zastrzega, że premia wypłacana jest uczestnikowi pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt. Na fakturze obok smartwatcha znajdzie się kwota 1 złotych (która zostanie odjęta od ceny smartfona, żeby się wyrównało), więc zwrot się nie należy.

8.5 Ocena 9 Ocena

Zwrot będzie się jednak Wam należał, jeżeli kupicie sam smartwatch Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic. Podobnie jak promocja na Galaxy S21 FE, oferta obowiązuje u oficjalnych partnerów Samsunga, m.in. w Media Expert, do 10 kwietnia 2022 roku. Aby z niej skorzystać, trzeba:

kupić smartwatch do 10 kwietnia 2022 roku oraz

wypełnić formularz rejestracyjny do 17 kwietnia 2022 roku – należy w nim załączyć dowód zakupu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przekaże zwrot na wskazane przez Was konto bankowe.

źródło: Media Expert

Przy okazji warto przypomnieć, że wciąż trwa promocja, w ramach której można otrzymać smartwatch Galaxy Watch 4 Bluetooth i słuchawki Galaxy Buds 2 do składanego smartfona Samsunga oraz druga, gdzie do Galaxy S20 FE 5G dodawane są Galaxy Buds 2 za darmo (ewentualnie możecie też kupić smartfon w obniżonej cenie bez słuchawek w prezencie). Jedna i druga promocja obowiązuje do 3 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.