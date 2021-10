Nowy monitor Huawei MateView GT 27″ dostępny w Polsce. Huawei dorzuca do niego… zegarek w prezencie!

Na początku sierpnia zadebiutował pierwszy monitor Huawei dla graczy, czyli ultrapanoramiczny Huawei MateView GT o przekątnej 34 cali. Jak się okazało, urządzenie za sprawą ogromnej przestrzeni roboczej zdawało egzamin nie tylko w grach komputerowych, ale także w pracy lub multimediach. Firma dziś wprowadziła do Polski nowy, mniejszy model – Huawei MateView GT 27″.

Reklama

Huawei MateView GT 27″ to dobrze znana nam konstrukcja, tylko w mniejszej formie

Pierwszy monitor dla graczy Huawei mógł nie spełnić oczekiwań wszystkich entuzjastów gier komputerowych, a to za sprawą proporcji ekranu 21:9, które najlepiej sprawdzają się w przypadku tytułów typowo wyścigowych, a także w produkcjach AAA typu Wiedźmin 3 czy Assassin’s Creed Valhalla. Jak wiadomo, gry e-sportowe (LoL, CS:GO, Valorant) wymagają jak największej liczby FPS, ale też mniejszej przekątnej monitora – najlepiej w standardowych proporcjach.



Huawei MateView GT 27″ (źródło: Huawei)

Najnowszy monitor Huawei MateView GT 27″ właśnie taki jest, choć trzeba zauważyć, że pod względem designu bardzo mocno nawiązuje do „większego brata” – cechuje się niemalże identycznym wzornictwem. Ekran ma cienkie ramki, jedynie dolna z widocznym logo producenta jest nieco grubsza, aczkolwiek warto docenić zastosowanie matowego, czarnego plastiku. Pod dolną „bródką” znajduje się 5-kierunkowy, podświetlany joystick, służący do sterowania opcjami w menu.

Reklama

8.5 Ocena

Podstawka monitora Huawei MateView GT 27″ to ta sama konstrukcja, znana z modelu MateView GT Standard Edition – niestety, producent tym razem nie pokusił się o implementację dodatkowego sound bara.



Huawei MateView GT 27″ (źródło: Huawei)

Jeżeli chodzi o specyfikację, to jest ona niemal identyczna, jak w przypadku starszego stażem na rynku modelu. Monitor wyposażono w 27-calową matrycę VA o promieniu krzywizny 1500R i odświeżaniu na poziomie 165 Hz. Proporcje ekranu to standardowe 16:9, natomiast rozdzielczość 2560×1440 pikseli (WQHD). Wyświetlacz oferuje 4-ms czas reakcji (CTG), 90% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, jasność typową 350 nitów (wraz z obsługą protokołu HDR), a także kontrast 4000:1.

Cena Huawei MateView GT 27″ w Polsce + promocja

Huawei MateView GT 27″ został wyceniony w Polsce na 1699 złotych. Co więcej, producent do 14 listopada 2021 roku dorzuca do niego w prezencie zegarek Huawei Watch GT 2e o wartości 499 złotych. Oferta jest dostępna m.in. w sklepie Media Expert.