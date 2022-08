ASUS Zenbook 17 Fold OLED wygląda jak prototyp, a wkrótce trafi do sprzedaży

Dawno nie miałem takiego wrażenia, że na widok nowego produktu czułem, że ten wygląda jakby miał mieć premierę w dalekiej przyszłości. ASUS postanowił mi przypomnieć, jakie to uczucie.

To laptop czy tablet? Tak

Podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie ASUS zaprezentuje model Zenbook 17 Fold OLED. Celowo unikam użycia słowa „laptop”, gdyż nie jest to typowy przedstawiciel swojego gatunku. Podpowiedź macie zresztą już w grafice tytułowej. Ten produkt z ogromnym, bo 17,3-calowym ekranem dotykowym można złożyć, dzięki czemu sprzęt może być używany zarówno jako desktop, laptop (z klawiaturą Bluetooth lub wirtualną), tablet, a nawet czytnik! Oczywiście sama „składalność” to nie jedyna, warta wspomnienia cecha tego wyświetlacza – rozdzielczość 2,5K i format 4:3 lub 1920×1280 i format 3:2 po podzieleniu zapewnia 133 ppi, co jest naprawdę świetnym wynikiem.

Źródło: ASUS

O tym, co zdradza ASUSA Zenbook 17 Fold OLED jako laptop, a nie tablet, są jego wnętrzności. Firma postawiła na procesor Intel Core i7 12. generacji z serii U, sparowany razem z grafiką Intel Iris Xe. Dodatkowo możemy liczyć na maksymalnie 16 GB RAM oraz terabajtowy dysk SSD w technologii PCIe 4.0.

Jeżeli myślicie, że taka konfiguracja będzie pożerać znaczne ilości energii, to zapewne macie rację. Na szczęście ASUS ubezpieczył się na tę niedogodność szybkim ładowaniem urządzenia poprzez porty Thunderbolt 4 oraz akumulatorem o pojemności 75 Wh.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED – cena

Jeżeli już przebieracie nogami na myśl o kupnie Zenbooka 17 Fold OLED, pseudonim „prawdziwe wszystko w jednym”, nie musicie się przesadnie martwić. Sprzęt powinien być dostępny już od czwartego kwartału 2022 roku, więc od rynkowej premiery dzieli nas kilka miesięcy, a może nawet tygodnie.

Ostrzegam Was jednak – jeżeli Wasz portfel mdleje na widok ceny laptopa wynoszącej więcej niż 4 cyfry, już dzwońcie po karetkę. Sugerowana cena ASUS Zenbook 17 Fold OLED zaczyna się bowiem od 3499 dolarów, co przekłada się na obecną chwilę na kwotę ~16515 złotych.

Źródło: ASUS

A jeśli planujecie na dniach wizytę w Berlinie, to na strefie ASUSA na targach IFA 2022 będziecie mogli przetestować ten sprzęt. Impreza trwa od 2 do 6 września 2022 roku na terenie Berlin ExpoCenter City. Tam obejrzycie nie tylko to cudo, ale również smartfony, urządzenia peryferyjne, mini PC czy smartwatche.