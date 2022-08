Dobra cena, spora bateria i obsługa 5G – taki właśnie jest nowy tablet od TCL

Chiński gigant zdecydowanie nie zwalnia tempa – właśnie wprowadził na rynek swoje nowe urządzenie. TCL TAB 10 5G to tablet ze średniej półki. Oferuje jednak obsługę szybkiego internetu 5G i jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Czy może namieszać w tym segmencie, który zdominowała konkurencja?

Reklama

Z kim może stanąć w konkury nowy TCL TAB 10 5G?

Patrząc na specyfikację tego modelu, można odnieść wrażenie, że jego głównym konkurentem na rynku może zostać Samsung Galaxy A7 Lite. Propozycja Samsunga jest wyposażona wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala i rozdzielczości 1340×800 pikseli, a także ośmiordzeniowy procesor z czterema rdzeniami 2,3 GHz i czterema 1,8 GHz oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej.

TCL TAB 10 5G ma zdecydowanie większy, bo 10,1 calowy wyświetlacz w rozdzielczości Full HD z autorską technologią NXTVISION. Akumulator, który dostarczy energię do ekranu i innych podzespołów, ma w tym modelu pojemność 8000 mAh – to powinno spokojnie wystarczyć, by używać tego produktu jako towarzysza podróży. Do tego na pewno przyczyni się również możliwość obsługi szybkiego internetu, dzięki modemowi 5G.

(źródło: TCL via Gizmochina)

Motorem napędowym tego modelu jest procesor MediaTek Kompanio 800T. Będzie go wspierać 4 GB RAM oraz 32 GB miejsca na system, aplikacje, a także dane i pliki użytkownika. Całość ma fabrycznie działać pod kontrolą Androida 12. Zdecydowanie nie będzie to więc „demon prędkości” i wydajny sprzęt do gier, ale raczej urządzenie do przeglądania internetu.

Specyfikację TAB 10 5G uzupełnia aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle oraz 5 Mpix do selfie i rozmów wideo na przodzie. Dzięki temu ostatniemu będzie można również odblokować dostęp od urządzenia za pomocą technologii skanowania twarzy użytkownika.

Dobra cena – czyli ile?

TCL Tab 10 5G jest dostępny w sieci T-Mobile w Stanach Zjednoczonych. Będzie sprzedawany za 300 dolarów (równowartość ~1430 złotych). Nie jest to niska cena za tablet z takimi parametrami, jednak obsługa 5G działa na jego korzyść i zbyt wysoka cena zmienia się w dobrą.