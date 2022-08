Będziecie kupować coraz więcej smartwatchy i różnych opasek. Pojawią się też modele z 5G

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdy czytasz ten artykuł, na Twoim nadgarstku znajduje się smartwatch lub opaska sportowa. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ urządzenia do noszenia cieszą się ogromną popularnością. Co więcej, obserwacje sytuacji i trendów na rynku wskazują na to, że będzie ona tylko rosła.

Smartwatche i opaski sportowe będą tylko zyskiwać na popularności

Według raportu ABI Research smartwatche i opaski sportowe są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku po niedawnym spowolnieniu w 2021 roku, spowodowanym globalną pandemią i licznymi lockdownami. Mimo to badacze z ABI Research spodziewają się, że na rynek dostarczanych będzie coraz więcej wearables, a liczba wysłanych do dystrybutorów egzemplarzy zwiększy się nawet ponad dwukrotnie.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Do końca 2021 roku na rynek dostarczono ponad 300 mln wearables. Według prognoz, w 2022 roku będzie to już ~344 mln, a do 2027 roku ich liczba zwiększy się do nawet ponad 650 mln. Badacze spodziewają się, że w tym roku do wzrostu przyczynią się przede wszystkim dwa segmenty: opaski do śledzenia aktywności sportowej i stanu organizmu użytkownika oraz smart zegarki, za pomocą których można również kontrolować urządzenia smart home. David McQueen, Consumer Technologies Research Director w ABI Research, uważa, że w tym roku smartwatche zdominują rynek wearables ze względu na siłę Apple Watcha i rosnącą liczbę firm, oferujących smartwatche z imponującymi możliwościami.

Do rozwoju segmentu wearables mają przyczynić się jednak również opaski sportowe. Według prognoz, do końca 2022 roku na rynek dostarczonych zostanie ~91,5 mln, a w 2027 roku już 105 mln. Co ciekawe, jednocześnie David McQueen spodziewa się, że obsługa łączności komórkowej wciąż będzie zarezerwowana dla smartwatchy, podczas gdy opaski sportowe nie doczekają się takiej funkcji przed 2026 rokiem.

ABI Research podaje, że w 2021 roku na całym świecie dostarczono ~102,57 mln smartwatchy, a w 2022 roku ma to być już 121,03 mln urządzeń. Z kolei do 2027 roku liczba ta ma według prognoz wzrosnąć aż do 289,7 mln w ujęciu globalnym. Na tę chwilę Apple dominuje w tym segmencie, na drugim miejscu jest Samsung, a na trzecim Huawei. Następne pozycje należą zaś kolejno do Xiaomi, Garmina, Amazfit, imoo i fitbita.

Rośnie też popularność smartwatchy, którymi można kontrolować urządzenia smart home

W 2021 roku na rynek dostarczono ~4 mln tego typu urządzeń, natomiast w 2027 roku ich liczba ma sięgnąć nawet 32 mln. Badacze spodziewają się, że smartwatche z tej kategorii w większości będą wyposażone w modem 4G LTE, a do 2024 roku w sklepach pojawią się modele, obsługujące sieć 5G (pierwsze już w 2023 roku). Ponadto w okresie od 2024 do 2027 roku spodziewany jest szybki wzrost tego segmentu.