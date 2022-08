Słyszeliście kiedyś o tej firmie? Właśnie pokazała nowy dysk SSD

Solidigm to marka, o której mogliście nie słyszeć. Nic dziwnego – obecnie na rynku jest tyle propozycji podzespołów komputerowych, że ciężko jest się we wszystkich połapać. Firma pokazała swój najnowszy dysk SSD, który trafi również do Polski.

Solidigm P41 Plus – nowy dysk SSD PCIe 4.0

Model P41 to pierwszy dysk SSD sprzedawany pod marką Solidigm od momentu rozpoczęcia działalności firmy (założona została w grudniu 2021). Przedsiębiorstwo ma zatem nieco ponad pół roku na karku, a już wypuszcza na rynek swój sprzęt. Godne podziwu. Urządzenie cechuje się porządną specyfikacją – bazuje na zyskującym na popularności interfejsie PCIe 4.0.

Jako że mamy tu do czynienia z PCI-Express 4.0, Solidigm P41 Plus cechuje się odczytem sekwencyjnym na poziomie 4125 MB/s, co oczywiście najwyższą wartością nie jest. Jednak nie został stworzony po to, by bić jakieś rekordy. Według producenta, nośnik ma być opłacalną propozycją, która zbytnio nie obciąży budżetu użytkownika, a zaoferuje solidne możliwości.

źródło: Solidigm

Z dodatkowych informacji warto dodać, że omawiany dziś SSD bazuje na 144-warstwowych pamięciach 3D NAND i w sprzedaży będzie dostępny w standardowym formacie M.2 2280. Natomiast dla producentów OEM jednostka będzie dostępna w wariantach 2230 i 2242.

Solidigm P41 Plus PCIe 4.0 będzie typowym dyskiem SSD plug&play, który od razu po zamontowaniu jest gotowy do działania, jednak firma pomyślała o dodatkowym oprogramowaniu. Solidigm Synergy to opcjonalny pakiet obejmujący sterownik dysku oraz aplikację dla systemów Windows, które oferują narzędzia monitorowania stanu dysku.

Z kolei sterownik Solidigm Storage Driver obsługuje buforowanie zarządzane w komputerze dzięki monitorowaniu schematów użytkowania – robi to w celu identyfikacji danych, które mają wysoki priorytet. Ma również przechowywać najważniejsze pozycje w pamięci podręcznej, aby gwarantować szybsze odczyty danych nawet na zapełnionym dysku. Pakiet software’owy jest dostępny za darmo na stronie producenta.

Firma jak na razie nie ujawniła dokładnej ceny dysku Solidigm P41 Plus, jednak wiemy, że trafi na rynek w trzech wersjach – 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Marka zapowiada, że będą dobrze wycenione, a więc z tego względu warto trzymać rękę na pulsie.