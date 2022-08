Specjalna oferta dla obywateli Ukrainy przedłużona przez Orange

Ukraina cały czas zmaga się z wojną, więc wiele osób, które zdecydowały się uciec do Polski komunikuje się z członkami rodzin i znajomymi wciąż pozostającymi w ojczyźnie. Dlatego też Orange utrzymuje w mocy swoją specjalną ofertę.

Specjalna oferta dla Ukraińców przedłużona

Orange mocno postarało się, by osoby, które przybyły do nas z terenów Ukrainy mogły kontaktować się z bliskimi pozostającymi w rodzinnych stronach bez obaw o zbyt wysokie koszty usług. Dlatego też ogłoszono, że oferta przygotowana specjalnie dla nich została przedłużona do końca roku.

Chodzi o ofertę, w której można skorzystać z:

niższych cen rozmów do Ukrainy – 29 groszy za minutę połączenia, wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju mobile na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Opcja działa w ofertach na kartę, jak i abonamencie indywidualnym lub biznesowym;

– 29 groszy za minutę połączenia, wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju mobile na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Opcja działa w ofertach na kartę, jak i abonamencie indywidualnym lub biznesowym; pakietu 5 GB na internet, dla osób które przebywają na terenie Ukrainy. Dotyczy to ofert abonamentowych, w tym też biznesowych;

dla osób które przebywają na terenie Ukrainy. Dotyczy to ofert abonamentowych, w tym też biznesowych; niższych opłat za transmisję danych w roamingu dla użytkowników usług na kartę.

fot. bodkins18 / Pexels

Inne przywileje nadal utrzymane

Osoby pochodzące z Ukrainy wciąż mogą otrzymywać darmowe startery od Orange na kartę. Można je odebrać w placówkach Poczty Polskiej. Po aktywacji startera użytkownik automatycznie dostaje 100 minut do Ukrainy, 100 minut w Polsce oraz 30 GB do wykorzystania na miesiąc. Warunek jest jeden – starter musi być zarejestrowany na obywatela Ukrainy. Dotychczas aktywowanych zostało ponad 678 tysięcy sztuk takich starterów.

Specjalną ofertę dla Ukrainy znajdziemy także w aplikacji Orange Flex. Korzystający z tej opcji mogą przedłużyć ją za pomocą nowych kodów:

100 minut na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy – kod: UKR1009,

paczka 5 GB internetu do wykorzystania w Ukrainie – kod: UKR5GB09.

Podobne oferty lub promocje wprowadzili także inni operatorzy. Warto wspomnieć na przykład o programach Play czy Heyah.