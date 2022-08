Promocja na smartfony OnePlus z rabatami „do 700 złotych”. Xiaomi też ma swoją promocję

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się już jutro. Uwierzycie, że tak szybko zleciały ostatnie dwa miesiące?! Zapewne nie wszyscy cieszą się na powrót do szkoły, ale klientów z pewnością ucieszy obniżka cen smartfonów marki OnePlus. Nawet jeśli nie jest ona aż tak duża, jak twierdzi sam producent.

Promocja na smartfony OnePlus

Polski oddział marki zdecydował się obniżyć ceny pięciu modeli smartfonów, w tym flagowego OnePlus 10 Pro, który zadebiutował w Polsce pięć miesięcy temu. Producent informuje, że teraz topową konfigurację z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej można kupić za 4499 złotych, czyli aż o 700 złotych taniej niż do tej pory.

źródło: OnePlus

I chociaż wielkość obniżki może robić wrażenie, to trzeba przypomnieć, że model ten kosztował na start w Polsce 4799 złotych, co oznacza, że obecnie jest tańszy o „tylko” 300 złotych, a nie aż 700 złotych. W tzw. międzyczasie cena tego smartfona była kilkukrotnie podwyższana, aż w końcu została ustalona na 5199 złotych za konfigurację 12/256 GB.

Co prawda podnoszenie cen po premierze to nic nowego, bo robią to też inni producenci, m.in. Xiaomi i OPPO, ale w przypadku OnePlus 10 Pro wzrost jest niespotykanie wysoki, a przez to teraz obniżka nie tak atrakcyjna jak twierdzi producent. Z drugiej strony to mimo wszystko sprawia, że cena tego smartfona jest niższa niż w momencie jego globalnej premiery pięć miesięcy temu, aczkolwiek po takim czasie klienci mają prawo oczekiwać większego spadku ceny. Cóż, nie tym razem.

Jak jednak zostało wspomniane, promocja na smartfony OnePlus obejmuje nie tylko jeden, a w sumie pięć modeli. Oprócz flagowego OnePlus 10 Pro, od 31 sierpnia do 21 września 2022 roku taniej można kupić również:

Smartfony w obniżonych cenach można kupić w sklepach RTV Euro AGD (który jeszcze tylko dziś, tj. 31 sierpnia 2022 roku, dodatkowo daje 50 złotych rabatu za każde wydane 500 złotych), Media Expert i x-kom.

Promocja Xiaomi

A skoro o promocjach mowa, to przy okazji warto wspomnieć, że od 1 września 2022 roku w sklepie mi-home.pl obowiązywać będzie promocja, dzięki której otrzymacie 10 złotych rabatu, jeśli wartość Waszego koszyka wyniesie minimum 100 złotych i jako metodę płatności wybierzecie BLIKA.