MSI wyciągnęło płytę z laptopa, żeby wsadzić ją do mini PC

Najnowsza płyta główna MSI, która pojawiła się na stronie producenta, nie jest czymś dla nadchodzących procesorów AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 12. generacji. Ma bowiem na pokładzie zintegrowany mobilny procesor Intel Tiger Lake-H – jest to praktycznie jednostka dla laptopa, przekonwertowana na desktopowy format mini-ITX.

MSI PRO HM570TI-B i526 – płyta główna z laptopa dla komputerów mini PC

Płyta o nie najłatwiejszej do wypowiedzenia na głos nazwie MSI PRO HM570TI-B i526 to naprawdę ciekawa propozycja dla kogoś, kto szuka małego i kompletnego rozwiązania dla swojego komputera mini PC. Jest to bowiem jednostka przekonwertowana na format wykorzystywany w komputerach desktopowych, czyli ww. mini-ITX, ze zintegrowanym procesorem Tiger Lake-H 11. generacji na pokładzie.

A mowa tu dokładnie o Intel Core i5-11260H, wykonanym w 10-nm litografii, wyposażonym w 6 rdzeni fizycznych (maksymalny zegar to 4,4 GHz) i 12 wątków. Maksymalne TDP układu to standardowa wartość dla jednostek z dopiskiem H, czyli 45 W. Jak sama nazwa mówi, płyta główna MSI bazuje na chipsecie HM570.

Urządzenie ma na pokładzie dwa sloty dla modułów DDR4-3200 – jest w stanie obsłużyć maksymalnie 64 GB pamięci operacyjnej. Są też oczywiście dwa złącza SATA III i slot M.2 dla dysków PCIe NVMe. Warto dodać, że jest to właściwie konstrukcja dla laptopów, więc zamiast „zwykłych” zasilaczy wykorzystywane jest tu dedykowane gniazdo zasilania w sekcji I/O. Znajdziemy tam również cztery złącza USB-A 3.2 Gen 1, Ethernet, HDMI oraz porty audio.

Czy czegoś tu brakuje?

Obok zwykłych USB-A, na płycie MSI PRO HM570TI-B I526 przydałyby się również porty USB-C czy Thunderbolt 4. Nie ma także gniazda PCI-Express x16 dla dedykowanej karty graficznej. Niby można kombinować z adapterami M.2 do PCIe x16, jednak czy jest sens – patrząc przez pryzmat tego, że chip ma na pokładzie zintegrowany układ graficzny Intel UHD?

Jak na razie nie znamy ceny, jaką klientom przyjdzie zapłacić za tę propozycję, niemniej nie powinna być ona wysoka. Płyta może okazać się fajną jednostką do budowy kompaktowego mini PC, stworzonego do prostych, biurowych zadań.