Kolejna promocja Samsunga – tym razem na Galaxy Watch 5

Samsung sypie promocjami jak z rękawa (choć nie tylko on, bo OPPO też to robi). W tym przypadku producent z Korei Południowej postanowił zachęcić klientów do zakupu smartwatcha Galaxy Watch 5. Ile można zyskać dzięki tej ofercie?

Nowa promocja na smartwatch Samsung Galaxy Watch 5

Po premierze Galaxy Watch 6 zainteresowanie poprzednią generacją smartwatchy Samsunga mogło naturalnie spaść, szczególnie Galaxy Watch 5, bo Galaxy Watch 5 Pro wciąż nie doczekał się bezpośredniego następcy. Jeśli jednak mimo wszystko rozważaliście zakup poprzedniej generacji, to producent dał Wam właśnie solidny argument, żebyście w końcu się na to zdecydowali i sięgnęli do swoich kieszeni. Nie zamykajcie jednak portfela.

W ramach najnowszej promocji możecie bowiem otrzymać zwrot w wysokości 400 złotych po zakupie smartwatcha Galaxy Watch 5. Co po kolei trzeba zrobić, żeby dostać cztery stówki z powrotem? Oczywiście najpierw musicie kupić ten zegarek – akcja obejmuje urządzenia kupione w okresie od 11 września do 1 października 2023 roku u wskazanych w regulaminie promocji partnerów handlowych (znajdziecie go niżej).

Wśród nich wymieniono m.in. sklep Samsunga oraz operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także sieci RTV Euro AGD (razem z oleole.pl), Media Expert (wraz z electro.pl i avans.pl), Media Markt, NEONET (i NEO24.pl), Komputronik, Vobis, Max Elektro, x-kom, al.to, vitay.pl i Empik S.A. (w ostatnim przypadku wymagane jest, aby faktura została wystawiona przez Empik S.A.).

Jak otrzymać 400 złotych zwrotu po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5? (instrukcja krok po kroku)

Gdy już wejdziecie w posiadanie tego urządzenia, musicie wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na tej stronie internetowej (wymagane jest zalogowanie się do konta Samsung), w którym trzeba podać m.in. imię, nazwisko, adres e-mail i numer konta bankowego oraz dołączyć zdjęcie bądź skan dowodu zakupu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych zostanie wykonany przelew na kwotę 400 złotych na podane przez Was konto bankowe (dlatego upewnijcie się, że wpisujecie poprawny numer). W przypadku, gdy Wasze zgłoszenie będzie niepełne, Samsung wezwie Was do jego uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych (jeśli tego nie zrobicie, zostanie odrzucone).

„Wrześniowa Promocja Cashback – kup Galaxy Watch5, zyskaj zwrot 400 zł” – regulamin (PDF)

Na koniec przypomnę, że dostępna jest również promocja, w ramach której możecie zgarnąć smartwatch Galaxy Watch 5 Pro, gdy kupicie tablet z serii Galaxy Tab S9. Z kolei w ramach innej akcji można otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2 Pro za darmo po zakupie smartfona z rodziny Galaxy S23 lub Galaxy S22.