Play niczym Struś Pędziwiatr. Znowu pobił rekord

Play jest nie do zatrzymania. Operator ani na chwilę nie zwalnia tempa, aby jego klientom żyło się lepiej. Właśnie pochwalił się kolejnym osiągnięciem, które osoby korzystające z jego zasięgu z pewnością docenią.

Play znowu pobił swój rekord

Play regularnie informuje o postępach prac nad poprawianiem i zwiększaniem swojego zasięgu. Jako że sierpień już się zakończył, przyszedł czas na podsumowanie ubiegłego miesiąca. I okazuje się, że operator znów ma powody do tego, żeby się chwalić, bo naprawdę jest czym.

Play poinformował, że w sierpniu 2023 roku uruchomił 82 nowe stacje bazowe, co jest największą liczbą od początku 2023 roku – do tej pory tegoroczny rekord należał do stycznia, w którym uruchomiono 81 nowych nadajników. Teraz jednak spadł on na drugie miejsce, bo pierwsze zajął ósmy miesiąc br. Warto też przypomnieć, że to właśnie w sierpniu działać zaczęła stacja bazowa numer 11000 – uruchomiono ją w Gdyni, na dachu i elewacji akademika Uniwersytetu Morskiego, Studenckiego Domu Marynarza nr 2 przy ulicy Franciszka Sędzickiego 19.

W sierpniu 2023 roku, jak w każdym miesiącu, operator poprawił zasięg w dużych miastach (m.in. Bytomiu, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie), ale też w miejscowościach turystycznych (m.in. Iławie i Mrągowie w woj. warmińsko-mazurskim, Serocku w woj. mazowieckim nad jeziorem Zegrzyńskim i Mielnie w woj. zachodniopomorskim).

Nowe miejscowości w zasięgu 4G LTE Play – sierpień 2023

Ponadto, jak w każdym miesiącu, operator objął zasięgiem swojej technologii 4G LTE nowe miejscowości. W sierpniu były to:

Binczarowa (gm. Grybów, woj. małopolskie),

Borzęcin Duży (gm. Stare Babice, woj. mazowieckie),

Dylewo (gm. Kadzidło, woj. mazowieckie),

Dębów (gm. Gać, woj. podkarpackie),

Gościszów (gm. Nowogrodziec, woj. dolnośląskie),

Jabłonka (gm. Dydnia, woj. podkarpackie),

Konary (gm. Miejska Górka, woj. wielkopolskie),

Radwanice (gm. Radwanice, woj. woj. dolnośląskie),

Stanowice (gm. Strzegom, woj. dolnośląskie),

Studzian (gm. Przeworsk, woj. podkarpackie),

Szczodre (gm. Długołęka, woj. dolnośląskie),

Słupia pod Kępnem (gm. Baranów, woj. wielkopolskie),

Urzejowice (gm. Przeworsk, woj. podkarpackie).

Play podaje, że obecnie w zasięgu LTE znajduje się 3368 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.