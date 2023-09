Taka okazja nie zdarza się często. Kup tablet Samsunga i zgarnij Galaxy Watch 5 Pro za darmo

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem jednego z najnowszych modeli tabletów marki Samsung, to producent postanowił ułatwić Ci tę decyzję, dorzucając do urządzenia smartwatch Galaxy Watch 5 Pro, który po spełnieniu warunków można zgarnąć zupełnie za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć, bo jest to oferta limitowana czasowo. Jak z niej skorzystać?

Kup tablet, odbierz smartwatch

Jak dobrze wiadomo, już od pewnego czasu na rynku dostępne są w sprzedaży najnowsze modele tabletów południowokoreańskiego producenta. Teraz przy zakupie dowolnego z nich można skorzystać z promocji przygotowanej przez Samsunga, dzięki której po spełnieniu kilku prostych warunków otrzymacie smartwatch Galaxy Watch 5 Pro.

Najnowsza seria tabletów marki składa się z 3 modeli: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ oraz Galaxy Tab S9 Ultra. Chociaż każdy z nich oferuje unikalne cechy, które wyróżniają go na tle pozostałych, to jednak mają one ze sobą także sporo wspólnego. Wszystkie zostały wyposażone przez producenta w świetne wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X, a także rysik S Pen, który sprawdzi się i przyda w wielu zadaniach. Warto podkreślić, że wszystkie tablety mogą pochwalić się odporną na wodę konstrukcją z certyfikatem IP68.

Jeśli w najbliższym czasie, a dokładnie do 8 października 2023 roku zdecydujecie się na zakup jednego z tych tabletów, możecie zgarnąć w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm w kolorze Titanium. Co trzeba zrobić, żeby go otrzymać?

źródło: Samsung

Jak skorzystać z promocji Samsunga?

Producent za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował o tym, co trzeba zrobić, by otrzymać wart niemal 2000 złotych smartwatch zupełnie za darmo (aczkolwiek w rzeczywistości można go kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji już od 1449 złotych). To dziecinnie proste, ponieważ cała procedura została zawarta w zaledwie kilku krokach.

Pierwszym i najważniejszym punktem jest oczywiście zakup jednego z urządzeń z serii Samsung Galaxy Tab S9 do 8 października 2023 roku u jednego z partnerów handlowych producenta (ich listę znajdziecie w podlinkowanym poniżej regulaminie). Następnie do 15 października 2023 roku należy aktywować tablet, uruchamiając go na terenie Polski wraz z dostępem do internetu. Wymagane jest również zalogowanie się na nowym urządzeniu do aplikacji Samsung Members.

Kolejnym krokiem jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu urządzenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni otrzymasz Samsung Galaxy Watch 5 Pro w kolorze Titanium.

Regulamin promocji „Wrześniowa Promocja ECOSYSTEM: Rodzina Galaxy Tab S9 ze Smartwatchem Samsung Galaxy Watch 5PRO 45mm w kolorze Titanium” (PDF)