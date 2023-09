Kup Samsunga i odbierz słuchawki za nawet ponad 1000 złotych

Samsung po raz kolejny przygotował promocję, dzięki której można otrzymać cenny gratis. Tym razem są nim słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują nawet ponad 1000 złotych. Co trzeba zrobić, aby dostać prezent od producenta z Korei Południowej?

Słuchawki w prezencie po zakupie wybranego smartfona Samsung Galaxy

Tak, zgadliście – najpierw wydać jeszcze więcej pieniędzy niż trzeba zapłacić za same słuchawki. Promocja obejmuje bowiem wybrane smartfony – konkretniej Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 oraz… Galaxy S22. To nietypowe, gdyż najczęściej w ramach jednej promocji uwzględniona jest tylko jedna generacja urządzeń, a tu są aż dwie.

Po zakupie ww. smartfona z serii Galaxy S23 lub Galaxy S22 będziecie mogli otrzymać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro (w kolorze czarnym), których sugerowana cena wynosi obecnie 999 złotych. W niektórych sklepach można je kupić już za mniej niż 900 złotych, ale na przykład w T-Mobile trzeba za nie zapłacić aż 1049 złotych. Mimo wszystko w Waszych kieszeniach zostanie pokaźna kwota, a jednocześnie zyskacie sprzęt, który powinien zadowolić Wasze uszy.

Jak otrzymać słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro za darmo?

Jak już wiecie, najpierw musicie kupić smartfon Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 lub Galaxy S22 – z promocji mogą skorzystać osoby, które zrobią to w okresie od 11 września do 8 października 2023 roku u jednego z partnerów handlowych. Co ważne: tym razem nie znajdują się wśród nich operatorzy, ale Samsung wymienia popularne sieci, takie jak RTV Euro AGD (wraz z oleole.pl), Media Expert (razem z electro.pl i avans.pl), Media Markt, NEONET (z NEO24.pl), Komputronik, Vobis, Max Elektro, x-kom (z al.to), AB Foto i Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.). Oczywiście możecie też kupić smartfon w sklepie samego Samsunga.

Po zakupie smartfona musicie go aktywować, tzn. włączyć na co najmniej pięć minut z włożoną do urządzenia kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) – wymagane jest tutaj połączenie z internetem. Na opisany przed chwilą krok macie czas do 15 października 2023 roku. Co dalej?

9.2 Ocena

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym smartfonie i wypełnienie do 22 października 2023 roku formularza zgłoszeniowego, w którym trzeba podać adres na terenie Polski, ponieważ gratis w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 Pro zostanie dostarczony wyłącznie na polski adres.

Jak długo trzeba będzie czekać? W podlinkowanym poniżej regulaminie promocji zapisano, że Wasze zgłoszenie zostanie zweryfikowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania formularza. Po pozytywnej weryfikacji organizator promocji wyśle przysługujące Wam słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w ciągu 21 dni kalendarzowych.

Regulamin promocji „Wrześniowa Promocja ECOSYSTEM: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 PRO w kolorze czarnym” (PDF)