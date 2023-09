Orange już w tym miesiącu zacznie wyłączać 3G w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Sieć T-Mobile zakończyła już proces wyłączania 3G w Polsce. Lada chwila to samo zacznie robić również Orange. Dlaczego operator zdecydował się na taki krok? Co w związku z tym powinni wiedzieć klienci, którzy korzystają z usług tej firmy?

Dlaczego Orange wyłącza 3G w Polsce?

Każdy operator dysponuje określonym, ograniczonym zasobem częstotliwości i każda z nich jest na wagę złota. Co ważne: żadne pasmo nie jest zarezerwowana wyłącznie dla danej technologii – każde można zagospodarować na potrzeby różnych standardów łączności. I operatorzy już to robią – to tzw. refarming.

źródło: Orange

Orange, podobnie jak jego konkurenci, z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie aukcji częstotliwości dedykowanych 5G (mowa konkretniej o zakresie 3,4-3,8 GHz, potocznie określanym 3,6 GHz) – rynek spodziewa się, że nastąpi to jeszcze w 2023 roku. Jednocześnie francuski operator nie czeka z założonymi rękami – jeszcze w tym miesiącu rozpocznie proces wyłączania 3G w Polsce.

„Uwolnione” w ten sposób częstotliwości zagospodaruje na potrzeby technologii 4G, ponieważ – jak podaje – obecnie 96% danych przesyłanych jest przez sieć 4G, podczas gdy przez 3G zaledwie 2,5%. Oznacza to, że zajmowane przez nią pasma pozostają w dużej mierze niewykorzystane, czyli po prostu się marnują. Żaden operator nie może sobie na to pozwolić.

Kiedy Orange wyłączy 3G w Polsce?

Operator rozpocznie proces wyłączania 3G w Polsce już 26 września – na pierwszy ogień pójdą powiaty pilski, wałecki, wieluński, wieruszowski, pajęczański i złotowski. Od drugiej połowy października do końca listopada Orange wyłączy 3G w powiatach chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, łaskim, obornickim, poddębickim, sieradzkim, wągrowieckim i zduńskowolskim, a w następnym etapie, w drugim kwartale 2024 roku, również w okolicach Koszalina i Słupska.

Powiaty, w których sieć zostanie wyłączona już w 2023 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Orange planuje zakończyć proces wyłączania 3G w Polsce do końca 2025 roku. Klienci operatora mają zatem jeszcze wiele czasu, aby się na to przygotować. Szczególnie powinny to zrobić osoby, które posiadają stare karty SIM i urządzenia nieobsługujące 4G/5G. Aby sprawdzić, czy dana karta SIM obsługuje technologię 4G/5G, należy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233. Jeśli okaże się, że nie – można ją bezpłatnie wymienić na nową.

Warto pamiętać, że klienci, którzy nie wymienią starych kart SIM i/lub nie kupią nowego telefonu, który obsługuje technologie 4G/5G i VoLTE, wciąż będą mogli korzystać z usług z wykorzystaniem sieci 2G, lecz należy wiedzieć, że nie zapewnia ona takiego komfortu jak 4G i najnowsze 5G. Mimo wszystko nie ma jednak przymusu, wbrew temu, co głoszą niektóre nagłówki na różnych portalach internetowych.