Kiedy stabilna wersja One UI 8? Samsung zapowiedział start aktualizacji

Samsung zapowiedział plany związane z rozpoczęciem procesu udostępniania stabilnej wersji One UI 8. Koreańczycy wspomnieli też o rozszerzeniu programu beta testów.

Kiedy pierwsze smartfony Samsunga dostaną aktualizację do One UI 8?

Wcześniej już rozpoczęły się testy One UI 8 na wybranych Samsungach. Z pewnością część użytkowników dołączyła do programu beta, ale podejrzewam, że niemała grupa czeka na stabilną wersję, która – miejmy nadzieję – będzie pozbawiona jakichkolwiek błędów i niedociągnięć.

Dla wszystkich, którzy nie mogą się doczekać udostępnienia One UI 8, mam dobrą informację. Oczywiście dobrą przy założeniu, że nie tylko topowe modele szybko załapią się na wyczekiwaną aktualizację. Otóż Koreańczycy zapowiedzieli zbliżający się proces wdrażania aktualizacji w stabilnym kanale.

Z oficjalnego komunikatu dowiadujemy się, że Samsung we wrześniu wystartuje z One UI 8. Priorytetowo zostanie potraktowana seria Galaxy S25, a następnie aktualizacja pojawi się na kolejnych kwalifikujących się urządzeniach. Pozostaje trzymać kciuki, że usprawniony przez Samsunga system aktualizacji faktycznie będzie odczuwalny i użytkownicy smartfonów innych niż Galaxy S25 nie będą musieli długo czekać.

Warto przypomnieć, że niedawno Samsung Galaxy Watch Ultra otrzymał aktualizację do One UI 8 Watch. Koreańczycy we wspomnianym komunikacie dodają, że nowa wersja systemu w dalszej części roku zostanie rozszerzona na kolejne smartwatche.

Samsung Galaxy Z Fold 7 z One UI 8 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kolejne smartfony w programie beta testów One UI 8

Program One UI 8 beta od przyszłego tygodnia obejmie serię Galaxy S24, a także modele Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 w Korei Południowej, USA, Wielkiej Brytanii i Indiach.

Ponadto Samsung poinformował, że we wrześniu zamierza rozszerzyć program beta testów o następne smartfony. Będą mogli do niego dołączyć użytkownicy modeli z serii Galaxy S23, a także właściciele Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A36 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G i Galaxy A54. Wypada wspomnieć, że rejestrację w programie beta można wykonać za pośrednictwem aplikacji Samsung Members .

Należy jeszcze zaznaczyć, że program beta testów dla wymienionych urządzeń zadebiutuje na wybranych rynkach. Niestety, obecnie nie wiadomo, czy Polska znajdzie się na liście wyróżnionych krajów.

Co można robić podczas oczekiwania na One UI 8? Dobrym pomysłem jest przeczytanie testu Samsunga Galaxy Z Flip 7 FE. Ten smartfon już po wyjęciu z pudełka działa pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.0.