Masz tego Samsunga? Możesz już instalować Androida 16

Samsung nieoczekiwanie zaanonsował One UI 8, które jest oparte na systemie Android 16. Użytkownicy wybranych smartfonów z rodziny Galaxy mogą już zainstalować najnowsze oprogramowanie.

Samsung oficjalnie zapowiedział One UI 8. Co nowego?

Producent z Korei Południowej deklaruje, że nowa odsłona One UI 8 zapoczątkuje dynamiczny etap rozwoju oprogramowania firmy, z w którym kluczowe aktualizacje AI i funkcji użytkowych będą pojawiać się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Najnowsza wersja nakładki do urządzeń z rodziny Galaxy wprowadza trzy kluczowe elementy:

multimodalność, dzięki której komunikacja ze sztuczną inteligencją będzie „naturalna i płynna”, ponieważ będzie ona w stanie „zrozumieć”, co użytkownik widzi lub ogląda w danym momencie;

funkcjonalność dopasowaną do różnych typów urządzeń, co pozwoli wykorzystać ich pełny potencjał oraz zwiększyć komfort użytkowania i produktywność;

spersonalizowane sugestie, czyli rozwiązania i działania dopasowane do indywidualnego stylu użytkownika i jego codziennych nawyków.

Ponadto w One UI 8 pasek Now Bar będzie dostępny dla zewnętrznych programistów oraz dostarczy użytkownikom – wraz z funkcją Now Brief – jeszcze bardziej spersonalizowane, aktualne informacje i przydatne wskazówki.

One UI 8 (źródło: Samsung)

W najnowszej wersji oprogramowania wdrożono również inne udogodnienia dla użytkowników. Producent informuje, że technologia Auracast ułatwi nawiązanie połączenia ze źródłem dźwięku po zeskanowaniu lub otrzymaniu kodu QR, a dzięki usługom rozpoznawania kodów QR i łączności zbliżeniowej NFC, dostępnym bezpośrednio na Koncie Samsung, obsługa klienta w centrach napraw będzie szybsza i wygodniejsza.

Użytkownicy będą mieli również do dyspozycji aplikację Przypomnienie (ang. Reminder), która ma być „najlepszym wsparciem w podróży”, ponieważ zintegruje wszystkie potrzebne powiadomienia w jednym miejscu oraz umożliwi udostępnienie rodzinie i znajomym listy przypomnień z zadaniami do wykonania podczas podróży (w tym celu wystarczy dotknąć jeden przycisk). Nowe przypomnienia będzie można dodać też głosowo.

W One UI 8 wdrożono także ulepszone Szybkie udostępnianie (ang. Quick Share) – pojedyncze dotknięcie przycisku Szybkie Udostępnianie na panelu Szybkich Ustawień umożliwi natychmiastowe odebranie plików bez konieczności otwierania jakiejkolwiek aplikacji.

One UI 8 (źródło: Samsung)

Producent z Korei Południowej nie zapomniał również o bezpieczeństwie. One UI 8 wprowadza ustawienia, w których można wybrać przetwarzanie danych tylko w urządzeniu podczas korzystania z Galaxy AI.

One UI 8 dostępne już dla wybranych smartfonów Samsung Galaxy (lista)

Samsung ogłosił, że już dziś, tj. 28 maja 2025 roku, ruszają beta testy One UI 8. Mogą się do nich zapisać użytkownicy w Polsce oraz Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Indiach. Aktualnie wersja beta jest dostępna na modelach:

Kiedy Samsung oficjalne udostępni stabilną wersję One UI 8?

Najnowsza nakładka, bazująca na Androidzie 16, zadebiutuje latem 2025 roku na pokładzie kolejnej generacji składanych smartfonów producenta z Korei Południowej. Następnie trafi w formie aktualizacji na wprowadzone wcześniej na rynek urządzenia. Nie podano jednak konkretnych terminów ani listy modeli.