Samsung usprawnił system aktualizacji swoich smartfonów. Jak to zrobił?

Nowe, składane smartfony Samsunga, zadebiutowały z Androidem 16, mimo iż jeszcze niedawno ten system operacyjny był w fazie testów. Było to możliwie dzięki nowemu podejściu do rozwoju oprogramowania.

Samsung zmienił strategię w kwestii aktualizacji swoich smartfonów

Owszem, to smartfony Google Pixel jako pierwsze dostąpiły zaszczytu otrzymania stabilnej wersji Androida 16. Jednak to nie urządzenia Google są pierwszymi, które zadebiutowały z Androidem 16 na pokładzie. Na Pixele 10 musimy jeszcze trochę poczekać, ale już można kupić składane smartfony Koreańczyków. Niedawno odbyła się premiera Samsunga Galaxy Z Fold 7, a także pojawił się Samsung Galaxy Z Flip 7.

Trzeba przyznać, że Samsung naprawdę sprawnie wprowadził stabilnego Androida 16 do swoich najnowszych urządzeń. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wdrożenie nowego podejścia do rozwoju oprogramowania. Producent postawił bowiem na model Trunk Stable, opracowany przez Google.

Zanim przejdziemy do nowego modelu, wypada jeszcze poświęcić trochę czasu na wcześniejszej stosowane podejście. Otóż Google, a także wielu producentów smartfonów, korzystało z modelu opartego na gałęziach. Polega on na tworzeniu osobnej gałęzi kodu dla każdej nowej wersji i w ten sposób testowania nowych funkcji. Poszczególne „gałęzie” są następnie scalane, a to często prowadzi do konfliktów, błędów i różnych niespójności, które trzeba wyeliminować. Usunięcie tych błędów może zająć sporo czasu.

(źródło: Serban Constantinescu | fosdem.org)

Nowy model rozwoju Androida ma kilka zalet

Firma z Mountain View, aby pozbyć się wad dotychczasowego modelu rozwoju Androida, przeszła na rozwiązanie, w którym jest tylko jedna gałąź główna. Z kolei nowe funkcje, interfejsy API i wszelkie zmiany są wprowadzane do systemu operacyjnego za pomocą „flag”, czyli funkcji, które można w łatwy sposób wyłączać i włączać.

Przykładowo, gdy dana funkcja jest w trakcie rozwoju, jej kod jest już wstrzyknięty do systemu opracowywanego w ramach głównej gałęzi, ale pozostaje ona nieaktywna. Jej włączenie odbywa się dopiero, gdy prace nad nią zostaną zakończone. Takie podejście nie tylko nie powoduje wspomnianych konfliktów, ale również przyspiesza proces udostępniania użytkownikom nowych funkcji.

(źródło: Serban Constantinescu | fosdem.org)

Efekty nowego modelu są już widoczne. Po pierwsze, Android 16 zadebiutował odczuwalnie wcześniej niż jego poprzednie wersje. Po drugie, Samsung szybko wdrożył nowego Androida na pokład swoich smartfonów. Prawdopodobnie bez omawianego modelu tegoroczne składaki zadebiutowałyby z Androidem 15.

Warto jeszcze dodać, że Google nie wymaga od producentów smartfonów, aby korzystali z Trunk Stable. Jednak Samsung po niego sięgnął, co pewnie doceni wielu użytkowników. Patrząc na zalety można spodziewać się, że na podobny ruch zdecyduje się wiele firm.