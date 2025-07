Pierwszy smartwatch Samsunga z wyczekiwaną aktualizacją. Nowości jest dużo

Samsung ogłosił rozpoczęcie procesu udostępniania aktualizacji One UI 8 Watch. Na początek topowy smartwatch z 2024 roku.

Aktualizacja One UI 8 Watch dostępna na pierwszym smartwatchu

Pierwszymi smartwatchami, które zadebiutowały z One UI 8 Watch, są Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic, a także tegoroczna wersja Galaxy Watcha Ultra. Jednak obecnie pozostają one w przedsprzedaży oraz – co kluczowe w tym przypadku – najnowsze oprogramowanie jest już na nich zainstalowane, więc nie ma konieczności czekania na aktualizację do One UI 8 Watch.

Natomiast pierwszym smartwatchem, który otrzymał aktualizację do One UI 8 Watch, jest zeszłoroczny Samsung Galaxy Watch Ultra. Warto zaznaczyć, że nowa wersja systemu operacyjnego będzie stopniowo udostępniana, a to oznacza, że dziś jeszcze nie wszyscy użytkownicy wspomnianego zegarka dostaną możliwość pobrania aktualizacji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz sprawdzić dostępność aktualizacji w ustawieniach, aczkolwiek należy nastawić się, że trzeba będzie trochę poczekać. Nie wszystkim to się spodoba. Tym bardziej, że One UI 8 Watch przynosi zestaw przydatnych zmian.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co nowego w One UI 8 Watch?

Jak podaje Samsung, użytkownicy Galaxy Watch Ultra otrzymują przeprojektowany interfejs, który ma dostarczać w możliwie najlepszy sposób informacje na niewielkim ekranie smartwatcha. Do tego dochodzi zestaw nowych funkcji zdrowotnych.

Wśród nich mamy chociażby pomiar obciążenia naczyniowego, aby ustalić poziomu stresu w układzie naczyniowym podczas snu, a także możliwość sprawdzenia współczynnika antyoksydacji, który służy m.in. do określenia, czy użytkownik spożywa zalecaną ilość owoców i warzyw. Do tego dochodzi trener biegania, który – po wcześniejszym sprawdzeniu formy – dostosuje treningi mające na celu podniesienie poziomu wydolności.

Koreańczycy w opublikowanej informacji nie wymieniają Samsunga Galaxy Watch 7, ale serwis SamMobile zwraca uwagę, że ta seria również brała udział w testach beta One UI 8 Watch. Możliwe więc, że aktualizacja w najbliższym czasie trafi też na starsze smartwatche producenta.

Jeśli natomiast zastanawiacie się, jak wypadają najnowsze smartwatche po pierwszych dniach korzystania, odpowiedź znajdziecie na Tabletowo.pl. Kasia napisała już opinię o Samsungu Galaxy Watch 8 Classic, a ja mam za sobą pierwsze treningi z Samsungiem Galaxy Watch 8.