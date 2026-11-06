Spotify Wrapped 2026 za rogiem. Kiedy będzie dostępne?

Koniec roku to czas wszelkiego rodzaju podsumowań, a sam – jak co roku – najbardziej czekam na Spotify Wrapped 2026. Wygląda na to, że o tym, jaka muzyka dominowała w naszym życiu na przestrzeni ostatnich miesięcy, przekonamy się już niebawem. Twórcy aplikacji zalecają, by już się do tego przygotować i podpowiadają, jak to zrobić.
Kiedy dostępne będzie Spotify Wrapped 2026?
Spotify Wrapped to podsumowanie muzycznego gustu każdego użytkownika. Chociaż teoretycznie pokazuje, jakich utworów i których artystów reprezentujących jakie gatunki słuchaliśmy najczęściej w danym roku, to w rzeczywistości nie obejmuje ostatnich tygodni. Przeważnie bowiem udostępniane jest albo pod koniec listopada, albo na początku grudnia.
Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie dostępne będzie Spotify Wrapped 2026, ale z pewnością będą to te same okolice, co każdego roku. Przypomnę więc, jak wyglądało to w poprzednich latach:
- Wrapped 2025 – 3 grudnia (środa),
- Wrapped 2024 – 4 grudnia (środa),
- Wrapped 2023 – 29 listopada (środa),
- Wrapped 2022 – 30 listopada (środa),
- Wrapped 2021 – 1 grudnia (środa),
- Wrapped 2020 – 1 grudnia (wtorek),
- Wrapped 2019 – 5 grudnia (czwartek),
- Wrapped 2018 – 6 grudnia (czwartek).
Biorąc pod uwagę trend w ostatnich latach najbardziej prawdopodobnym terminem Spotify Wrapped 2026 wydaje się środa, 2 grudnia 2026 roku. To, czy rzeczywiście tak będzie, dopiero się okaże. Najpewniej jednak mamy jeszcze chwilę, by się przygotować…
Jak przygotować się do Spotify Wrapped?
Ekipa Spotify opublikowała krótki poradnik na temat tego, jak przygotować się do tegorocznego Wrapped. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest utrzymywanie zaktualizowanej aplikacji. Niemniej istotne jest też jednak zrobienie w niej tego, co należy.
Być może masz takie utwory, które pojawiają się na Twoich playlistach, ale tylko dlatego, że druga połówka prosi o nie podczas wspólnego słuchania muzyki. A może jest piosenka, przy której co noc zasypiasz, ale zasadniczo nie należy do Twoich ulubionych? Utwory, jak i całe playlisty, które nie odzwierciedlają Twoich preferencji, możesz wyłączyć z uwzględniania we Wrapped (i codziennych lub cotygodniowych rekomendacjach) – wystarczy przejść do ustawień i wybrać opcję nie uwzględniaj w profilu gustu. W razie czego jest to odwracalne.
Pojedyncze utwory i playlisty to mały problem w porównaniu do sytuacji, gdy Twoje konto służy do odtwarzania muzyki dla najmłodszych członków rodziny. Tu warto wspomnieć, że od września 2026 roku Spotify umożliwia wykluczenie dziecięcej muzyki z rekomendacji (w tym właśnie z Wrapped). Wystarczy przejść do Ustawień, a następnie w sekcji Wyświetlanie treści odznaczyć opcję Uwzględniaj muzykę dla dzieci i rodziny.
Jak powstaje Spotify Wrapped?
W ramach przygotowania do najnowszego podsumowania, można też poczytać o tym, jak tworzone jest Spotify Wrapped – kliknij link prowadzący do tekstu, w którym Mateusz przybliżył ten temat, odpowiadając przy okazji na nurtujące wiele osób pytania, chociażby o to, czy odtworzenia offline są wliczane do całości.