Spotify Wrapped 2026 za rogiem. Kiedy będzie dostępne?

Koniec roku to czas wszelkiego rodzaju podsumowań, a sam – jak co roku – najbardziej czekam na Spotify Wrapped 2026. Wygląda na to, że o tym, jaka muzyka dominowała w naszym życiu na przestrzeni ostatnich miesięcy, przekonamy się już niebawem. Twórcy aplikacji zalecają, by już się do tego przygotować i podpowiadają, jak to zrobić.

Kiedy dostępne będzie Spotify Wrapped 2026?

Spotify Wrapped to podsumowanie muzycznego gustu każdego użytkownika. Chociaż teoretycznie pokazuje, jakich utworów i których artystów reprezentujących jakie gatunki słuchaliśmy najczęściej w danym roku, to w rzeczywistości nie obejmuje ostatnich tygodni. Przeważnie bowiem udostępniane jest albo pod koniec listopada, albo na początku grudnia.

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie dostępne będzie Spotify Wrapped 2026, ale z pewnością będą to te same okolice, co każdego roku. Przypomnę więc, jak wyglądało to w poprzednich latach:

Biorąc pod uwagę trend w ostatnich latach najbardziej prawdopodobnym terminem Spotify Wrapped 2026 wydaje się środa, 2 grudnia 2026 roku. To, czy rzeczywiście tak będzie, dopiero się okaże. Najpewniej jednak mamy jeszcze chwilę, by się przygotować…

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Jak przygotować się do Spotify Wrapped?

Ekipa Spotify opublikowała krótki poradnik na temat tego, jak przygotować się do tegorocznego Wrapped. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest utrzymywanie zaktualizowanej aplikacji. Niemniej istotne jest też jednak zrobienie w niej tego, co należy.

Być może masz takie utwory, które pojawiają się na Twoich playlistach, ale tylko dlatego, że druga połówka prosi o nie podczas wspólnego słuchania muzyki. A może jest piosenka, przy której co noc zasypiasz, ale zasadniczo nie należy do Twoich ulubionych? Utwory, jak i całe playlisty, które nie odzwierciedlają Twoich preferencji, możesz wyłączyć z uwzględniania we Wrapped (i codziennych lub cotygodniowych rekomendacjach) – wystarczy przejść do ustawień i wybrać opcję nie uwzględniaj w profilu gustu. W razie czego jest to odwracalne.

Pojedyncze utwory i playlisty to mały problem w porównaniu do sytuacji, gdy Twoje konto służy do odtwarzania muzyki dla najmłodszych członków rodziny. Tu warto wspomnieć, że od września 2026 roku Spotify umożliwia wykluczenie dziecięcej muzyki z rekomendacji (w tym właśnie z Wrapped). Wystarczy przejść do Ustawień, a następnie w sekcji Wyświetlanie treści odznaczyć opcję Uwzględniaj muzykę dla dzieci i rodziny.

Jak powstaje Spotify Wrapped?

W ramach przygotowania do najnowszego podsumowania, można też poczytać o tym, jak tworzone jest Spotify Wrapped – kliknij link prowadzący do tekstu, w którym Mateusz przybliżył ten temat, odpowiadając przy okazji na nurtujące wiele osób pytania, chociażby o to, czy odtworzenia offline są wliczane do całości.