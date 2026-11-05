Tym razem flagowy składak nie ominie Europy

Chińskie marki wreszcie zaczęły na nowo odkrywać Stary Kontynent. W tym roku – inaczej niż w ubiegłych – doczekaliśmy się w naszej części świata premiery flagowych fotosmartfonów – pojawił się u nas i Vivo X300 Ultra, i Oppo Find X9 Ultra. Częściej trafiają też do nas składaki – normalnie dostępny jest Vivo X Fold 6, a choć Oppo Find N6 ominął Europę, to z modelem Oppo Find N7 będzie inaczej.

Składany smartfon Oppo Find N7 pojawi się w Europie

Bułgarski dziennikarz technologiczny znany jako Nixanbal poinformował, że uzyskał od przedstawicieli firmy Oppo informację, zgodnie z którą smartfon Oppo Find N7 będzie dostępny na rynku europejskim. Niemniej trzeba mieć świadomość, że jeszcze wiele może się zmienić, bo premiery tego modelu spodziewamy się dopiero na przełomie zimy i wiosny 2027 roku.

Wobec tego niewiele też wiadomo na temat jego specyfikacji. Pierwsze plotki wskazują jedynie na szerszy ekran (o proporcjach zmierzających bardziej w kierunku składanego iPhone’a Duo czy Samsunga Galaxy Z Fold 8 bez dopisku Ultra), akumulator o pojemności 6500 mAh (czyli o 500 mAh większej niż w modelu Oppo Find N6) oraz system trzech aparatów, złożony z głównego modułu 200 Mpix, ultraszerokokątnego 50 Mpix i peryskopowego teleobiektywu o tej samej rozdzielczości.

Następca świetnego składaka

Przypomnę jeszcze, że Oppo Find N6 został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdrgon 8 Elite Gen 5 i 16 GB RAM, obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W i bezprzewodowe z mocą 50 W, a oba jego wyświetlacze zostały wykonane w technologii LTPO AMOLED: wewnętrzny ma 8,12 cala, a zewnętrzny – 6,62 cala. Wszystko zaś wieńczy konstrukcja, która po złożeniu ma zaledwie 8,93 mm grubości, a po rozłożeniu – jedynie 4,21 mm.

Oppo Find N6 | fot. Oppo

Po jego następcy można się więc spodziewać imponującej specyfikacji i tym bardziej cieszy zapowiedź, że doczekamy się jego premiery w Europie. Szczególnie że wybór składanych smartfonów na Starym Kontynencie nie jest zbyt szeroki i – poza wspomnianymi wyżej modelami Samsunga, Vivo i Apple – w sklepach odnajdziemy jeszcze jedynie konstrukcje marek Motorola, Huawei i Honor. Zresztą Honor Magic V6 to naprawdę świetna propozycja.