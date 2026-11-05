Poczta Polska uruchomi kolejne automaty. Znalazła sposób na miliardy złotych

Poczta Polska sięgnęła po kolejne nowoczesne rozwiązanie. Te automaty sprawią, że będzie sprawniej i nowocześniej.

Kolejna nowoczesna inwestycja Poczty Polskiej

Poczta Polska rozwija się na wielu frontach i od dłuższego czasu wdraża nowoczesne rozwiązania, dzięki którym jej usługi mają być sprawniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zaledwie w bieżącym roku wspominaliśmy o tym, że Poczta Polska wyda ponad 100 milionów na nowe komputery i laptopy, a także zainwestuje w tablety dla listonoszy. Ponadto w kwietniu 2026 roku zapowiedziano, że Poczta Polska kupi nowe samochody listonoszom, a także zainwestuje w bankowozy.

Poczta Polska jednak nie tylko stawia na nowoczesne rozwiązania dla osób przewożących oraz dostarczających listy i przesyłki do odbiorców. Spółka ogłosiła, że ma zamiar zmodernizować proces obsługi gotówki i – jak stwierdziła – jest liderem obsługi gotówki w kraju. Poczta Polska podaje, że rocznie obsługuje około 150 miliardów złotych, realizując miesięcznie około 200 tysięcy transportów wartości pieniężnych. Warto dodać, że pod koniec października 2026 roku Poczta Polska zawarła umowę z Euronet Polska – firmą zarządzającą niemal ośmioma tysiącami bankomatów i wpłato-bankomatów w Polsce. Na mocy podpisanego dokumentu Poczta Polska będzie odpowiadać za transport, dostarczanie i odbiór gotówki z części urządzeń Euronet.

Aby zadbać o płynny proces logistyczny związany z gotówką Poczta Polska wprowadza szereg unowocześnień. Obecnie trwa już wyżej wspomniany proces wymiany bankowozów, a teraz przyszedł czas na modernizację sortowni gotówki.

Poczta Polska modernizuje sortownie gotówki – te zmiany mają usprawnić pracę

Dotychczas sortowanie gotówki Poczta Polska realizowała dwuetapowo, wykorzystując wiele urządzeń oraz system wymagający ręcznego przemieszczania gotówki między stanowiskami. Po modernizacji jednak proces ma odbywać się bardziej wydajnie, jednoetapowo, ze zintegrowaną obsługą banknotów i bilonu.

Nowoczesne rozwiązanie zostanie oparte na przemysłowych sorterach banknotów i monet, które umożliwią płynny przepływ gotówki za pomocą zintegrowanej linii technologicznej. Ogólnopolska sieć obejmie 25 sortowni, a docelowa skala ma zapewnić obsługę gotówki z całego kraju.

Warto nadmienić, że pierwsze urządzenia zostały już odebrane przez Pocztę Polską, a niebawem odbędą się kolejne dostawy. Jak informuje Poczta Polska, do obsługi banknotów wykorzystywane będą urządzenia G+D BPS C2 oraz przemysłowe sortery G+D BPS C5, natomiast za automatyczne przetwarzanie bilonu odpowiadać będą sortery Scan Coin ICX-9. Co ważne, gotówka będzie na bieżąco zliczana, a wyniki automatycznie trafią do systemu.

W efekcie nowe rozwiązania mają skrócić czas przeliczania i sortowania oraz zwiększyć przepustowość sortowni. Należy podkreślić, że nowoczesne maszyny nie tylko automatycznie rozpoznają nominały i zliczają gotówkę, ale też zweryfikują autentyczność banknotów oraz oceniają ich jakość obiegową.

Jak podkreśliła PP w komunikacie, inwestycja pozwoli rozbudować do 2027 roku sieć nowoczesnych centrów obsługi gotówki działających szybciej, bezpieczniej i efektywniej niż dotychczas.