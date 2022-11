Spotify Wrapped 2022 już dostępne! Sprawdź swoje muzyczne podsumowanie 2022 roku

Lubicie wracać do przeszłości? 2022 rok wkrótce się nią stanie. Już dziś możecie jednak zobaczyć swoje muzyczne podsumowanie 2022 roku, bowiem szwedzka platforma streamingowa udostępniła właśnie Spotify Wrapped 2022.

Spotify Wrapped 2022 już dostępne! Gdzie sprawdzić muzyczne podsumowanie 2022 roku?

Spotify Wrapped 2022 jest właśnie sukcesywnie udostępniane w aplikacjach na Androida i iOS oraz na dedykowanej stronie internetowej. Ja jeszcze nie widzę go w programie na swoim OPPO Reno 6 Pro 5G, ale muzyczne podsumowanie 2022 roku mogę zobaczyć na stronie platformy.

Playlista nosi nazwę Twoje ulubione utwory 2022 roku i – w moim przypadku – zawiera 101 utworów o łącznej długości 5 godzin i 30 minut. To piosenki, które od początku 2022 roku słuchaliście najczęściej. Ja na swojej liście widzę kilka pozycji, o których zdążyłem już zapomnieć, ale teraz już pamiętam, że rzeczywiście bardzo często ich słuchałem

W zeszłym roku, w ramach Spotify Wrapped 2021, na smartfonach udostępniono również Stories z najciekawszymi informacjami z muzycznego podsumowania roku, jednak w przypadku Spotify Wrapped 2022 nie jest ono jeszcze dostępne. Platforma informuje jednak, że wkrótce zostanie ono udostępnione posiadaczom aplikacji w wersji 8.7.78 lub nowszej.

Co to jest Spotify Wrapped 2022 i co zawiera?

Jak zostało wspomniane, głównym elementem muzycznego podsumowania 2022 roku jest playlista Twoje ulubione utwory 2022 roku. Użytkownicy będą mogli jednak również zobaczyć własne top listy gatunków, piosenek i podcastów oraz liczbę minut odsłuchanych w tym roku.

W Spotify Wrapped 2022 zobaczycie również swoją osobowość słuchacza, stworzoną na bazie tego, jak słuchaliście muzyki w 2022 roku. Platforma dopasuje Was do jednej z 16 osobowości – wszystkie zostały opisane na tej stronie. Ponadto dostaniecie też dostęp do interaktywnej historii – Audio Day, która pokaże Wam to, jak Wasz gust muzyczny ewoluował w ciągu dnia.

Każdy użytkownik będzie mógł udostępnić swoje Spotify Wrapped 2022 innym osobom – w tym roku dodano możliwość dzielenia się swoimi kartami Wrapped na WhatsAppie i Line.

Na koniec warto przypomnieć, że muzyczne podsumowania są już dostępne również w aplikacjach Apple Music oraz YouTube Music i YouTube.