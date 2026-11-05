Samsung Black Friday wystartował. Możesz już skorzystać z promocji

Czarny piątek dopiero pod koniec listopada, ale ruszyły już promocje w ramach Samsung Black Friday. Klienci mogą skorzystać m.in. z kodu, który obniży ceny wybranych produktów nawet o 38%.

Samsung Black Friday – rabaty na smartfony, telewizory i sprzęt AGD

Koreańczycy postanowili nie czekać do 27 listopada i właśnie ogłosili zestaw promocji, z których już można skorzystać. Przygotowane zniżki dostępne są w oficjalnym sklepie Samsunga, w aplikacji Samsung Shop i na samsung.pl. Pierwsza z promocji pozwala obniżyć ceny wybranych produktów nawet o 38% – wystarczy skorzystać z kodu BLACK.

Promocja obejmuje smartfony, takie jak Samsung Galaxy S25 Ultra i Samsung Galaxy A56. Tegoroczna edycja Samsung Black Friday to także telewizory – 50-calowy Samsung Neo QLED QN74H QE50QN74HAUXXH i 77-calowy Samsung OLED S85H QE77S85HAEXXH.

Do tego dochodzi rabat na płytę indukcyjną z dotykowym panelem Samsung NZ64T3706C1/UR i lodówkę do zabudowy Samsung AI No Frost BRB80F26ADF0EO. Warto podkreślić, że firma zaleca na bieżąco sprawdzać ceny innych produktów, bowiem ich cena może zostać obniżona automatycznie, bez wpisywania podanego na początku kodu.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S25 Ultra ok. 4299 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Specjalna akcja promocyjna trwa do 1 grudnia 2026 roku (do godziny 23:59:59) lub do wyczerpania limitu zamówień promocyjnych. Kod rabatowy upoważnia do otrzymania zniżki na jedno zamówienie. Kod nie łączy się z pozostałymi programami i promocjami aktywowanymi kodami.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy A56 ok. 1399 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Bonus za Samsung Pay i dodatkowa ochrona AGD

Klienci, którzy zdecydują się zapłacić za pomocą Samsung Pay, mogą liczyć na zniżkę 5%. Rabat nie łączy się z kodem BLACK, ale można z niego skorzystać w przypadku innego sprzętu, który nie jest objęty opisaną wcześniej promocją. Zniżka 5% obowiązuje w sklepie Samsung i trwa w okresie do 1 grudnia 2026 roku (do godz. 23:59:59) lub do wyczerpania limitu zamówień promocyjnych, który wynosi 1500.

Gdzie kupić? Samsung OLED S85H QE77S85HAEXXH ok. 7999 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Ponadto firma ma ofertę dla osób, które rozglądają się za sprzętem do kuchni lub łazienki. Otóż z kodem OCHRONA można otrzymać trzy lata ochrony Samsung Care+ w cenie dwóch. Promocja trwa do 1 grudnia 2026 roku (do godziny 23:59:59) lub do wyczerpania limitu zamówień promocyjnych wynoszącego 500.

Gdzie kupić? Samsung AI No Frost BRB80F26ADF0EO ok. 2999 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Należy jeszcze dodać, że dostawa jest bezpłatna dla prawie wszystkich produktów, a w przypadku AGD z darmowej dostawy można skorzystać przy zakupie od 300 złotych. Co więcej, na wybrane produkty z kodem INSTALACJA można zyskać bezpłatne wniesienie i instalację sprzętu AGD.

Samsung przypomina, że osoby, które od 26 października do 4 listopada zakupiły voucher o wartości 300 złotych za 100 złotych, mogą go wykorzystać na wybrane produkty w ofercie Black Friday.