Ten pierścień jest naprawdę wyjątkowy. Duży ekran to dopiero początek

Zaprezentowany Aina Ring to jeden z bardziej intrygujących inteligentnych pierścieni na rynku. Zapewnia bowiem zestaw unikatowych funkcji i wygląda nietypowo.

Aina Ring – pierścień AI, który wie, czego potrzebuje użytkownik

Samsung Galaxy Ring czy pokazany w 2026 roku pierścień Ultrahuman Ring Pro to urządzenia skupione na monitorowaniu zdrowia użytkownika. W przypadku Aina Ring zastosowano inne podejście, aczkolwiek użytkownik wciąż jest na pierwszym miejscu. Zgodnie z obecnie panującymi trendami w oprogramowaniu upchnięto sporo sztucznej inteligencji.

Na wstępie wypada odnotować, że Aina Ring to dzieło młodej firmy założonej w 2025 roku, ale prowadzonej przez doświadczonego szefa – Apoorv Shankar to były wiceprezes ds. sprzętu w Ultrahuman. Omawiane urządzenie określane jest jako nowy interfejs do zarządzania codziennymi zadaniami i – patrząc na opisane możliwości – można odnieść wrażenie, że faktycznie mamy do czynienia z czymś więcej niż kolejnym typowym pierścieniem.

Aina Ring, aby przewidywać potrzeby użytkownika, korzysta z autorskiego Context Aware Operating System, czyli oprogramowania, które w założeniach ma zbierać, rozumieć i dynamicznie dostosowywać swoje działanie do kontekstu użytkownika oraz jego otoczenia. System operacyjny uczy się nawyków, pobiera kontekst ze smartfona, komputera i agentów AI, a następnie przewiduje trzy rzeczy, których użytkownik będzie potrzebował w najbliższej przyszłości.

Aina Ring | fot. Aina

Oczywiście sztuczna inteligencja może popełniać błędy, a więc przesunięcie palcem w górę lub dół pozwala zatwierdzić lub odrzucić sugestię, z kolei przytrzymanie środkowego przycisku umożliwia rozmowę z agentami. Możliwości są szerokie, bowiem pierścień oferuje chociażby funkcje sterowania komputerem, urządzeniami smart home, odbierania połączeń czy zamawiania taksówek. Do tego dochodzi długa lista opcji obsługiwanych przez agentów AI.

Twórcy Aina Ring podają, że pierścień może przykładowo wychwycić, że użytkownik wychodzi do pracy o dziewiątej, więc wcześniej przygotowuje propozycję zamówienia Ubera. Natomiast, gdy jest ryzyko spóźnienia się na spotkanie, Aina Ring proponuje wysłanie wiadomości ze stosowną informacją. Z kolei w domu, gdy użytkownik ogląda telewizję na wspieranym sprzęcie, pierścień staje się pilotem. Podobnie, gdy słucha muzyki na smartfonie – na ekranie wyświetlany jest odpowiedni interfejs.

Warto jeszcze dodać, że zastosowany ekran to OLED, a obudowa dostępna jest w siedmiu różnych rozmiarach. Konstrukcja ma standard szczelności IP64. Urządzenie współpracuje z iPhone’ami i komputerami Mac.

Aina Ring | fot. Aina

Aina Ring – cena i dostępność

Przedsprzedaż pierścienia ruszyła 5 listopada 2026 roku, a ceny zaczynają się od 399 dolarów dla pierwszych klientów. Następnie cena wzrośnie do 419 dolarów, aby finalnie osiągnąć poziom 449 dolarów. Rozpoczęcie wysyłek zaplanowane jest na styczeń 2027 roku.

Dostępne są zamówienia do Polski. W ich przypadku cena Aina Ring wynosi 1585 złotych.