Spotify Wrapped 2023 – sprawdź, jak często słuchałeś swoich ulubionych kawałków!

Jak co roku, Spotify umożliwia przyjrzenie się bliżej naszym muzycznym zwyczajom i najchętniej słuchanym utworom oraz ulubionym wykonawcom. Oto Spotify Wrapped 2023.

Spotify Wrapped 2023 już dostępne

Wystarczy otworzyć aplikację Spotify, żeby zobaczyć nową zakładkę na głównej stronie. Oj, tak – Wrapped 2023 wjechało jak złoto. Co to dokładnie jest?

Spotify Wrapped to spersonalizowane, muzyczne podsumowanie roku. Ponieważ serwis gromadzi dane dotyczące tego, w jaki sposób z niego korzystamy, z łatwością może przygotować zestawienie najczęściej słuchanych przez nas utworów, a także pokusić się o kilka innych wniosków.

Na przykład Spotify poda nam jak na tacy liczbę spędzonych na słuchaniu muzyki minut. Przejrzy naszą bibliotekę pod kątem ulubionych gatunków. Określi też, jakiego typu słuchaczami jesteśmy, wybierając spośród 12 rodzajów użytkowników, bazując przy tym na sposobie, w jaki korzystamy z serwisu.

Wszystkie powyższe statystyki poznamy w formie przystępnego, angażującego zestawu plansz na wzór Stories. Nie są to jednak statyczne obrazki, jak w przypadku Apple Music Replay 2023. Tutaj możemy w prosty sposób nie tylko udostępnić dowolny fragment relacji, ale także nawiązać kontakt z ulubionymi wykonawcami za pomocą Twittera. Świetny pomysł!

Oczywiście oprócz tego, Spotify przygotowuje dla każdego użytkownika spersonalizowaną playlistę, przypominającą najczęściej odtwarzane przez niego utwory. To świetna okazja do tego, by powrócić do ulubionych kawałków raz jeszcze.

Spotify Wrapped 2023 dostępne jest z poziomu aplikacji mobilnej, a także przez webową wersję serwisu, choć link prowadzący do podsumowania wydaje się na razie nie działać, jak trzeba.

Poza tym platforma przygotowała przegląd najpopularniejszych utworów i wykonawców 2023 roku z Polski oraz całego świata. W Polsce najczęściej odtwarzaną piosenką została „Taxi” w wykonaniu Kizo, Bletki, BeMelo, Eddiego Blocka i Adasha. Najczęściej słuchanym artystą został Taco Hemingway, a artystką – sanah.

Z pełnym raportem zapoznacie się tutaj.

Jeśli ktoś z Was używa Deezera, to warto wiedzieć, że ta usługa streamingowa także postarała się o podsumowanie roku 2023.

Specjalna promocja dla powracających do Premium

Spotify przy okazji uruchomiło promocję, dzięki której byli subskrybenci będą mogli powrócić do planu Premium znacznie taniej. Zamiast płacenia 19,99 złotych każdego miesiąca, powracający klienci mogą wydać 19,99 złotych na 3 miesiące. Oczywiście po tym okresie cena wróci do normalnego poziomu.

Oferta ważna jest do 31 grudnia 2023 roku i nie jest dostępna dla tych, którzy zrezygnowali z Premium po 27 października 2023 roku. Idealnie – uda się uniknąć nagromadzenia świątecznych reklam w planie Free!