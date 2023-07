Choć wodo- i pyłoodporność nie są standardem w smartfonach, to wiele modeli je zapewnia, w tym również składanych. Trzy ostatnie generacje Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold są wodoodporne, ale nie pyłoodporne. Kiedy się to zmieni? Samsung odpowiedział na to pytanie.

Kiedy składane smartfony Samsunga będą pyłoodporne?

Z uwagi na swoją konstrukcję składane smartfony naturalnie trudniej zabezpieczyć przed wnikaniem wody i pyłu. Samsung zdołał jednak zadbać o to, aby woda nie siała spustoszenia w jego składakach już od Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Koreańczycy nadal natomiast nie są w stanie pochwalić się renomowanym certyfikatem IP, potwierdzającym pyłoodporność lub nawet pyłoszczelność.

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 (fot. Tabletowo.pl)

Nie oznacza to jednak, że nie próbują, szczególnie że konkurencji to się udało, ponieważ Motorola razr 40 ultra może pochwalić się certyfikatem IP52, zatem jest w pewnym stopniu odporna na pył. Mimo wszystko, jak powiedział szef działu mobilnego, TM Roh, zapewnienie ochrony przed kurzem jest trudne ze względu na charakter składanych urządzeń, w których jest wiele ruchomych części.

TM Roh jednocześnie przyznał, iż zdaje sobie sprawę, że klienci oczekują odporności na pył i zapewnił, że firma podejmuje różne wysiłki, aby to osiągnąć. Mimo to nie ukrywa, że klienci będą musieli poczekać na to „trochę dłużej”, czyli na pewno Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 nie będą pyłoodporne ani pyłoszczelne. Tymczasem możecie obejrzeć film, na którym Samsung pokazuje, jak testuje wytrzymałość swoich najnowszych składaków.

Procedura testowa nie różni się znacząco od tej, której poddawano poprzednie generacje (bo Samsung już nie pierwszy raz pokazuje, jak testuje wytrzymałość swoich składanych smartfonów), jednak najbardziej imponująco wygląda test, podczas którego na ekran Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 zrzucana jest stalowa kula, a ekranom nic się nie dzieje.

Wobec którego Galaxy Z Samsung ma większe oczekiwania?

Przy okazji poruszenia kwestii zapewnienia odporności na pył w składanych smartfonach TM Roh zdradził również, że początkowo założono, iż 60% sprzedaży będzie stanowił Galaxy Z Flip 5, a pozostałe 40% Galaxy Z Fold 5. Aktualnie jednak te proporcje są już inne, na korzyść tego pierwszego, bowiem w jego przypadku jest mowa już o 65% (vs 35%).

źródło: Samsung

Tutaj warto jednak przypomnieć, że w przeszłości Samsung poinformował, że w 2021 roku smartfony z serii Galaxy Z Flip stanowiły 70% dostaw, a modele z linii Galaxy Z Fold tylko 30%. Oznacza to, że popularność tych ostatnich rośnie, ale jednocześnie nie aż tak bardzo jak oczekuje producent z Korei Południowej.