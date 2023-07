PlayStation 5 otrzyma limitowaną edycję. Kiedy premiera?

Nie zasłużył sobie na nią ani God of War: Ragnarok, ani Horizon: Forbidden West. The Demon’s Souls i Gran Turismo 7 również muszą teraz patrzeć wzrokiem pełnym zazdrości na zaprezentowaną właśnie limitowaną edycję PlayStation 5.

Wyjątkowa dekoracja

Przez siedem lat swojej obecności na rynku PlayStation 4 obrosło w różne ciekawe edycje specjalne, podobnie jak jego konkurent, Xbox One. Wśród franczyz, które zagościły na obudowie PS4 możemy wymienić m.in. Gwiezdne Wojny (i to dwa razy), Uncharted 4, Final Fantasy XV czy Call of Duty WW2. Istniały też edycje powiązane z kamieniami milowymi w historii konsol Sony – 500 milionów egzemplarzy konsol od czasu pierwszego PlayStation, wersja na 20-lecie, a nawet dwie wersje powstałe w ramach celebracji Days of Play: w 2018 i 2019 roku.

Źródło: Sony

PlayStation 4 Pro otrzymało również wersję powiązaną z jednym z najlepszych exclusive’ów ósmej generacji konsol – Spider-Manem od Insomniac Games. Czerwoną niczym strój Petera Parkera obudowę z białym logo superbohatera dopełniał DualShock 4 w podobnym zestawieniu kolorystycznym. Teraz fani i właściciele tej edycji, zarówno posiadający jak i przymierzający się do zakupu PlayStation 5 będą mogli postawić coś równie „pajęczego”.

Spider-Man na Twoim PlayStation 5

PlayStation 5 w limitowanym malowaniu związanym ze zbliżającą się premierą Spider-Man 2 to pierwsza edycja o ograniczonym nakładzie przygotowana z myślą o najnowszej konsoli Sony. Tym razem zamiast dominującej czerwieni postawiono na równie kultową kombinację kolorystyczną, kojarzącą się z jednym z antagonistów Człowieka-Pająka, Venomem.

Czarno-czerwona konsola będzie dostępna zarówno w wersji Digital, jak i tej z napędem. Jak bardzo ich cena będzie różnić się od tej z podstawowej, dowiemy się w momencie kiedy ruszą pre-ordery.

Źródło: Sony

A co z osobami, które już od jakiegoś czasu posiadają PlayStation 5, ale z chęcią ozdobiłyby je w motyw Spider-Mana? Sony pomyślało również i o nich. Bezprzewodowy kontroler DualSense oraz panele boczne będą dostępne jako osobne produkty. Z pewnością i one będą obarczone limitowanym nakładem, jednak możliwość ozdobienia konsoli pajęczym motywem bez kombinowania ze sprzedażą obecnej konsoli i kupnem nowej za 2,2-2,5 tys. złotych (w zależności od wersji) to działanie godne pochwały.

Zapiszcie sobie zatem tę datę: 28 lipca i wyczekujcie oficjalnych cen pierwszej limitowanej edycji konsoli PlayStation 5. Miejmy nadzieję że od tego momentu Sony zacznie trochę częściej wydawać edycje specjalne konsoli. Co następne? Final Fantasy VII: Rebirth? Death Stranding 2? A może remake Silent Hill 2?