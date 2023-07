9 darmowych gier w Amazon Prime Gaming

Darmowe gry są zdecydowanie jedną z tych rzeczy, które gracze lubią najbardziej. Zazwyczaj to Epic nam dostarcza nowe tytuły do ogrania za free, ale tym razem będzie inaczej. Posiadacze Prime Gaming mogą zgarnąć aż 9 darmowych produkcji!

Darmowe gry w Prime Gaming

Patrząc na to, jak dużo Amazon oferuje rzeczy w ramach swojego abonamentu, który kosztuje zaledwie 49 złotych na rok, śmiało można powiedzieć, że ta usługa niesamowicie się opłaca.

Jest tak m.in. za sprawą właśnie Prime Gaming. Mówiąc szczerze, sam posiadam abonament głównie dla Prime Gaming, chociaż na Prime Video oglądałem ostatnio kilka seriali i filmów.

Jednak fakt, że za 49 złotych rocznie mam „darmową” zawartość do gier, takich jak League of Legends, World of Warcraft, czy też niepłatne dodatkowo tytuły, sprawił, iż bardzo się polubiłem z tą usługa. Prawdopodobnie polubię ją jeszcze bardziej, ponieważ teraz gigant zaproponuje graczom aż 9 darmowych produkcji, w tym m.in. PAYDAY 2 z DLC „The Gage Mod Courier” oraz Quake 4.

PayDay 2

Kiedy darmowe gry trafią do Prime Gaming?

Jednak, żeby nie było tak kolorowo, to te 9 gier zostanie dodanych w różnych datach. Najpierw 3 sierpnia dostaniemy PAYDAY 2 ze wspomnianym DLC. Później 10 sierpnia udostępnione zostaną: Farming Simulator 19, Blade Assault oraz Quake 4. Następnie 17 sierpnia do Prime Gaming trafią: Star Wars: The Force Unleashed 2, Foretales i Driftland: The Magic Revival.

Na ostatni tydzień sierpnia zaplanowano udostępnienie takich gier, jak In Sound Mind oraz Summertime Madness. Pierwsza z tych produkcji trafi do usługi 24 sierpnia, a druga 31 sierpnia.

Wiele osób uważa, że wspomniana lista jest najmocniejszą, jaką Amazon zaproponował od początku istnienia Prime Gaming. Cóż, osobiście trudno mi się z tym nie zgodzić.

Jeśli więc nie miałeś dotychczas okazji ograć starszych Star Warsów bądź Quake’a, to jest to świetna okazja, żeby nadrobić zaległości. Podobnie jest w przypadku PAYDAY 2 – przed premierą trzeciej części możesz ograć dwójkę i zapoznać się z tym świetnym tytułem!