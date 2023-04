Samsung Galaxy Fold 5 jeszcze się nie pojawił, a już wiemy jakie zmiany przyniesie szóstka

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że premiera najnowszych składaków Samsunga, czyli modeli Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 może nastąpić szybciej niż się spodziewamy. Teraz do sieci wyciekła niemal kompletna specyfikacja tego pierwszego i zarazem najbardziej wypasionego składanego urządzenia. Jakby tego było mało, pojawiły się pierwsze plotki o tym, co może zaoferować…jego przyszłoroczny następca.

Specyfikacja Samsunga Galaxy Z Fold 5

Biorąc pod uwagę wszystkie przecieki pojawiające się już od jakiegoś czasu, raczej nikt z nas nie spodziewa się, że nowy Fold zaoferuje ogromne zmiany i nowości względem Galaxy Z Folda 4. Niektóre z nich jednak mogą być w jakimś stopniu zauważalne.

Smartfon zostanie wyposażony w dwa wyświetlacze – frontowy o przekątnej 6,2 cala oraz ten główny, składany mierzący 7,6 cala, zatem wielkościowo ekrany nie ulegną zmianom. Jak nietrudno się domyślić, obydwa to panele Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz i mają oferować one wyższe jasności w stosunku do poprzednika. Całości wrażeń multimedialnych mają dopełnić lepsze głośniki i ulepszony silnik wibracyjny. Podobnie jak w czwórce, nie zabraknie wsparcia dla rysika S Pen.

Za wydajność odpowiadać będzie ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy – ten sam, który użytkownicy serii Galaxy S23 zdążyli bardzo polubić. Z układem Qualcomma ma ściśle współpracować 12 GB RAM LPDDR5 i w zależności od wersji 256 GB, 512 GB lub 1 TB szybkiej pamięci UFS 4.0. Smartfon po wyjęciu z pudełka działać będzie na systemie Android 13 z nakładką One UI 5.1.1.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Tabletowo.pl)

Nad możliwościami fotograficznymi od strony stricte hardware’owej, pieczę ma sprawować ponownie zestaw trzech obiektywów: głównego z matrycą 50 Mpix, ultraszerokątnego o rozdzielczości 12 Mpix oraz 10 Mpix teleobiektyw. Galaxy Z Fold 5 umożliwi nagrywanie wideo z maksymalną jakością 8K i 30 klatkach na sekundę.

Zmiany konstrukcyjne i cena

W tej materii także raczej nie będziemy mogli mówić o ogromnej rewolucji, a bardziej przyjemnej i odczuwalnej ewolucji. Po pierwsze, Samsung Galaxy Z Fold 5 tak jak jego poprzednik uzyska odporność na zanurzenia w wodzie zgodnie ze standardem IPX8.

Składana konstrukcja ma otrzymać nowy zawias, który spowoduje, że szczelina po zamknięciu będzie znacznie mniejsza, a po rozłożeniu wgłębienie na środku ekranu nie będzie tak razić w oczy. Wyświetlacz wewnętrzny otrzyma trwalszą powłokę i ulepszony aparat pod ekranem, a całokształt konstrukcji ma być lżejszy i cieńszy od poprzednika.

Na koniec ta najmniej przyjemna kwestia. Wedle pogłosek, Samsung może wycenić Folda 5 na 1799 dolarów (równowartość ~7500 złotych). Teoretycznie, to dokładnie tyle samo, ile za poprzednika, co może oznaczać, że także i na naszym rynku jego cena nie będzie wyższa.

Co już wiemy o Galaxy Z Fold 6?

Tak, dobrze czytacie. Mimo że Fold 5 jeszcze oficjalnie nie ujrzał światła dziennego, a jego premiera datowana jest na lipiec bądź sierpień tego roku, już teraz zaczynają pojawiać się pogłoski, co może zaoferować jego następca.

Najnowsza plotka, na którą powołuje się serwis SamMobile, wskazuje, że obecna bryła urządzenia, znana przecież już od pierwszej generacji Galaxy Folda, ma zostać porzucona wraz z nadchodzącą piątką. Nie jest jeszcze do końca jasne, na jaką konstrukcję chciałby postawić Samsung.

Oppo Find N2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niewykluczone jednak, że w ślady chociażby Oppo Find N2 i zastosuje szerszą, ale niższą bryłę, co spowodowałoby uzyskanie bardziej normalnych proporcji ekranu zewnętrznego. Obecnie wyświetlacze frontowe w Foldach są mocno rozciągnięte, co nie każdemu użytkownikowi przypada do gustu.