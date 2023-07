Kosmiczne klimaty za darmo w Epic Games

Jak co tydzień, tak też i tym razem, Epic Games przygotowało dla nas darmowe gry, które można odebrać przez ograniczony czas. Wybór padł na świetne tytuły, co wcale nie jest oczywistością w przypadku Epica.

Homeworld Remastered Collection w Epic Games

Tym razem Epic Games mocno się postarał, jak chodzi o tzw. „darmówki”. Wybór padł na dwie świetne tytuły – Homeworld Remastered Collection oraz Severed Steel. Pierwsza z tych produkcji została wydana w 2015 roku i od tego czasu zdobyła uznanie wielu graczy.

Homeworld Remastered Collection (fot. Steam)

Kosmiczna gra strategiczna to zremasterowana edycja RTS z 1999 roku. Deweloperzy w ręce graczy oddali ponad 30 misji, w których sterując własną flotą musimy wykonać zadania i przetrwać.

Gracze mogą wybierać spośród wielu jednostek, formacji, a także ułożyć własne taktyki i strategię dostosowane do konkretnych sytuacji, które czekają na nich w trakcie całej przygody. Warto wspomnieć, że to jedna z nielicznych gier strategicznych, które oferują rozmieszczanie jednostek i planowanie operacji na trójwymiarowych polach bitwy.

Warto podkreślić, że nie jest to zbyt wymagający tytuł, ponieważ zalecana konfiguracja dotyczy zaledwie czterordzeniowego procesora z taktowaniem 2,3 GHz, co najmniej 4 GB pamięci RAM i karty graficznej nie gorszej niż GeForce GTX 560 lub Radeon HD 5850. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ nawet jeśli masz słabszy laptop/komputer, to dalej możesz ograć ten tytuł!

Severed Steel w Epicu

Druga produkcja od Epica także jest bardzo intrygująca. Mowa o Severed Steel, czyli dość niecodziennym FPS. Produkcja studia Greylock została wydana w maju 2021 roku i od tego czasu być może nie zdobyła wielkiej popularności, ale za to gwarantuje dość unikalny i nietypowy gameplay.

Grając w Severed Steel będziemy wykonywać całą masę wyczynów kaskaderskich i eliminować kolejnych wrogów, przy okazji niszcząc środowisko, które jest podatne na nasze działania. Całość została okraszona nieco futurystycznym, aczkolwiek mrocznym klimatem, kojarzącym się z serią Deus Ex.

Ten tytuł ma już nieco większe wymagania sprzętowe, ponieważ w zalecanej konfiguracji widnieje dwurdzeniowy procesor i 8 GB pamięci RAM oraz karta graficzna nie gorsza niż GeForce GTX 1050. W przypadku minimalnych wymagań, trzeba mieć co najmniej GeForce GTX 750.

Oba tytuły można odebrać w sklepie Epic Games do 3 sierpnia do godziny 16:59. W przyszłym tygodniu za darmo odbierzemy gry Baloons TD 6 oraz Loop Hero.