Czekasz na iPhone’a 14? Zaznacz tę datę w kalendarzu

Z jednej strony wydaje się, że premiera serii iPhone 14 jest tylko formalnością, bowiem znamy już mnóstwo szczegółów specyfikacji nadchodzących smartfonów. Z drugiej wciąż liczymy, że Apple czymś nas jednak zaskoczy. Teraz pojawiły się informacje, kiedy może to zrobić. Koniecznie zapiszcie tę datę w swoich kalendarzach!

Apple będzie musiało się postarać, żeby nas zaskoczyć

Każda konferencja Apple to ogromne wydarzenie. Każdą śledzą setki tysięcy osób – konkurencja nigdy nie zgromadziła tak dużej widowni przed ekranami. Przed nami WWDC 2022, w trakcie którego poznamy m.in. iOS 16 i watchOS 9, ale czekamy z niecierpliwością także na wrześniowy event, bowiem właśnie w tym miesiącu gigant z Cupertino zaprezentuje nowe iPhone’y.

iPhone 14 (źródło: MySmartPrice)

Rodzina ponownie ma składać się z czterech modeli, aczkolwiek iPhone 13 mini nie doczeka się bezpośredniego następcy. Lukę po jego wyeliminowaniu zapełni iPhone 14 Max z 6,7-calowym ekranem z notchem i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz nieco podrasowanym procesorem Apple Bionic A15, a także podwójnym aparatem na panelu tylnym. Według nieoficjalnych informacji, jego cena ma zaczynać się w Stanach Zjednoczonych od 899 dolarów (równowartość ~4000 złotych), aczkolwiek w Polsce należy się spodziewać ceny na poziomie ~5000 złotych.

Ponadto w skład nowej generacji wejdą iPhone 14 oraz iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Te ostatnie przyniosą spory zestaw nowości, na czele z nowym ekranem z dwoma otworami (owalnym i okrągłym) i procesorem Apple A16 Bionic, a także aparatem o rozdzielczości 48 Mpix (aczkolwiek i tak będą robiły 12 Mpix zdjęcia, bowiem zostanie wykorzystana technologia łączenie pikseli; nie wiadomo, czy Apple pozwoli wykonywać fotografie w 48 Mpix – może, ale nie musi).

Jeszcze większą nowością w przypadku smartfonów z serii iPhone 14 Pro będą ich ceny, bowiem iPhone 14 Pro ma kosztować w Stanach Zjednoczonych od 1099 dolarów, a iPhone 14 Pro Max od 1199 dolarów. W obu przypadkach oznacza to wzrost o 100 dolarów względem bezpośrednich poprzedników. Aktualnie w USA 1099 dolarów kosztuje iPhone 13 Pro 256 GB (w Polsce 5699 złotych). iPhone 13 Pro Max 256 GB natomiast 1199 dolarów, a w kraju nad Wisłą 6199 złotych.

iPhone 14 Pro (źródło: 91mobiles)

Nie należy jednak oczekiwać, że iPhone 14 Pro będzie kosztował w Polsce od 5699 złotych (zamiast od 5199 złotych), a iPhone 14 Pro Max od 6199 złotych (a nie od 5699 złotych). Pojawiły się bowiem informacje, że Apple może ustalić na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi jeszcze wyższe ceny, z uwagi na niekorzystne kursy walut. Do premiery jest jeszcze wiele czasu, więc wciąż jest nadzieja, że producent będzie bardziej łaskawy dla portfeli klientów.

Kiedy premiera iPhone 14? Jest bardzo prawdopodobny termin

No właśnie? Do tej pory nie pojawiły się żadne informacje na ten temat. Oczekiwaliśmy jedynie, że Apple zaprezentuje nowe iPhone’y we wrześniu, jak co roku. W ostatnich latach tylko raz zrobiło to później, w przypadku serii iPhone 12, ale było to spowodowane sytuacją na świecie i globalnym kryzysem.

Serwis iDrop News usłyszał, że Apple ma wewnętrznie zaplanowane już coś na 37. tydzień 2022 roku, który rozpoczyna się 12 września. Gigant z Cupertino zazwyczaj organizuje konferencje produktowe we wtorki, co oznacza, że premiera serii iPhone 14 może być zaplanowana na 13 września 2022 roku, na godzinę 19:00 czasu polskiego.

Cena iPhone 14, 14 Max, 14 Pro i 14 Pro Max (źródło: LeaksApplePro, FRONTPAGETECH)

Oczywiście należy pamiętać, że to wciąż dopiero za cztery miesiące i wiele może się zmienić, aczkolwiek termin ten wydaje się wielce prawdopodobny, gdyż seria iPhone 13 zadebiutowała 14 września 2021 roku, linia iPhone 11 – 10 września 2019 roku, iPhone XS i iPhone XR – 12 września 2018 roku, a iPhone X oraz 8 i 8 Plus – 12 września 2017 roku.

Serwis iDrop News nie wie jednak, czy Apple zaprosi na swoją wrześniową konferencję widownię – decyzja nie została bowiem jeszcze podjęta. Powinno być to wiadomo w połowie lub pod koniec sierpnia, gdyż właśnie w tym czasie gigant z Cupertino w ostatnich dwóch latach zaczynał nagrywanie przedstawienia, które następnie puszczano we wrześniu.

Mówi się, że w trakcie wydarzenia, oprócz smartfonów iPhone 14 i 14 Max oraz iPhone 14 Pro i 14 Pro Max, Apple zaprezentuje też trzy modele Apple Watchy (series 8, nowego Apple Watch SE i model we wzmocnionej obudowie), a także słuchawki AirPods Pro 2. Co ciekawe, serwis iDrop News twierdzi, że jeśli na konferencję zostanie zaproszona widownia, to firma pokaże też nowe komputery Mac, a jeżeli nie, to tego nie zrobi.