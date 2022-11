Kiedy premiera Galaxy S23? Pojawił się konkretny termin

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że premiera Galaxy S23 została zaplanowana już na 5 stycznia 2023 roku. Ten termin wydawał się prawdopodobny, aczkolwiek według najnowszych wieści, Samsung zaprezentuje swoje nowe flagowce nieco później. Kiedy dokładnie?

Premiera Galaxy S23 nie w styczniu, tylko w lutym 2023 roku

Pod koniec września 2022 roku pojawiły się informacje, że Samsung planuje zaprezentować serię Galaxy S23 wcześniej niż linię Galaxy S22, która – przypomnijmy – zadebiutowała oficjalnie 9 lutego 2022 roku. To później niż rodzina Galaxy S21, która została przedstawiona przez Koreańczyków 14 stycznia 2021 roku.

Nie zaskoczyły nas więc ostatnie informacje z Korei Południowej, według których jeden z tamtejszych operatorów miał przygotowywać się do przyjmowania zamówień przedpremierowych na Galaxy S23 już od 23 grudnia 2022 roku, podczas gdy przedsprzedaż miałaby się rozpocząć 5 stycznia 2023 roku.

Samsung Galaxy S23+ (fot. Smartprix/OnLeaks)

Wygląda jednak na to, że premiera Galaxy S23 nie odbędzie się 5 stycznia 2023 roku, tylko nieco później. Południowokoreański serwis Chosun donosi bowiem, że Samsung zapowiedział za zamkniętymi drzwiami, że zamierza zorganizować najbliższą konferencję Galaxy Unpacked w San Francisco w pierwszym tygodniu lutego 2023 roku.

Serie Galaxy S21 i Galaxy S22 zadebiutowały we czwartek – jeżeli Samsung ponownie planuje zaprezentować swoje flagowce właśnie w ten dzień, to premiera Galaxy S23 może odbyć się 2 lutego 2023 roku, aczkolwiek nie musi, gdyż Koreańczycy nie mają takiej tradycji jak Apple, które ma w zwyczaju organizować wrześniowe konferencje we wtorki. Rozpoczęcie regularnej sprzedaży ma zaś przypaść na 17 lutego 2023 roku.

Co nowego w serii Samsung Galaxy S23?

Choć ogólnie nowa generacja smartfonów Samsung Galaxy S23 będzie bardzo podobna do swoich bezpośrednich poprzedników, gdyż wszystkie modele otrzymają ekrany o identycznych parametrach i będą miały niemal takie same wymiary, to Samsung szykuje kilka zmian.

Przede wszystkim z paneli tylnych Galaxy S23 i Galaxy S23+ zniknie wyspa – wszystkie aparaty będą wystawały bezpośrednio z obudowy, jak miało to miejsce już w Galaxy S22 Ultra. Smartfony te otrzymają też aparat do selfie o wyższej rozdzielczości (12 Mpix vs 10 Mpix) i akumulatory o nieco większej pojemności (3900 mAh i 4700 mAh vs 3700 mAh i 4500 mAh). Największą nowością w Galaxy S23 Ultra będzie natomiast aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i optyczna stabilizacja obrazu w aparacie 40 Mpix na przodzie.

Samsung Galaxy S23 Ultra (źródło: Smartprix)

Cała seria Samsung Galaxy S23 w większości zostanie też wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aczkolwiek nie w 100% egzemplarzy – modele sprzedawane w Indiach mają mieć układ Exynos 2300.