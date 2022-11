Tak małego smartfona dawno nie widzieliśmy. Poznajcie Unihertz Jelly 2E

Wspólną cechą charakterystyczną dla współczesnych smartfonów niezależnie od producenta, czy półki cenowej, bez wątpienia jest duży wyświetlacz. Jeśli jednak tęsknicie za mniejszymi konstrukcjami, to przyjrzyjcie się temu smartfonowi Unihertz.

Reklama

Niespotykana wielkość ekranu

Unihertz Jelly 2E ma naprawdę niewielkie wymiary wynoszące 95 x 49,4 x 16,5 milimetrów. Równie niewielka jest jego waga – to dokładnie 110 gram. Żeby lepiej zobrazować rozmiar tego urządzenia wystarczy powiedzieć, że jest on bardzo zbliżony do karty kredytowej. To znaczy, że telefon bez problemu zmieści się w każdej kieszeni.

Smartfon oferuje swoim użytkownikom niezwykle (jak na dzisiejsze czasy) mały ekran o przekątnej wynoszącej zaledwie 3 cale. Wyświetlacz IPS TFT oferuje rozdzielczość 480 x 854 pikseli, co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 327 ppi.

fot. producenta

Co pod maską nowego Unihertz?

Sercem nowego, miniaturowego smartfona chińskiej marki jest MediaTek Helio A20 – to czterodrzwiowa jednostka, której rdzenie rozpędzą się do maksymalnie 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany z chipsetem układ PowerVR GE8300. Procesor w tym urządzeniu współpracuje z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – pamięć można jednak rozszerzyć dzięki karcie microSD o pojemności do 512 GB. Aparat główny w tym modelu ma 16 Mpix sensor, z kolei kamerka do selfie oferuje użytkownikom 8 Mpix.

fot. producenta

Akumulator Unihertz Jelly 2E ma pojemność 2000 mAh, ale przy tak niewielkim ekranie i niezbyt energożernych podzespołach, powinien pozwolić na długi czas pracy na baterii. Producent zapewnia, że bateria wystarczy na przykład na 3 godziny i 20 minut rozmów telefonicznych lub 9,5 godziny odtwarzania muzyki.

Pomimo niewielkich wymiarów smartfon obsługuje technologię DualSIM. Znalazło się też miejsce na złącze audio 3,5 mm, a taka sztuka nie udaje się choćby w IPhone’ach. Urządzenie działa w oparciu o system operacyjny Android 12.

Producent wyposażył urządzenie w programowalny, czerwony przycisk. Możemy go ustawić tak, aby szybko otwierać ulubione aplikacje jednym dotknięciem. Smartfon może posłużyć też jako uniwersalny pilot do wielu urządzeń, dzięki wbudowanej obsłudze podczerwieni.

fot. producenta

Dostępność i cena

Unihertz Jelly 2E będzie dostępny w jednej wersji kolorystycznej. Póki co będzie można kupić go w Stanach Zjednoczonych, nie wiadomo jeszcze czy trafi na inne rynki. Regularna cena smartfona to 169,99 dolarów, czyli równowartość ~815 złotych. Dzięki kodom promocyjnym można kupić go jednak o 20 dolotów taniej.

Zdecydowaliście się na zakup takiego sprzętu, gdyby trafił on na półki w polskich sklepach?