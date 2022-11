Kiedy pojawi się pierwszy „składak” Apple? Samsung mógł podać poprawną datę

Co ciekawe, pierwszym składanym urządzeniem Apple nie będzie iPhone. Firma Tima Cooka ma zacząć od innego sprzętu, a niewykluczone, że datę jego premiery z dużym prawdopodobieństwem znają już w Samsungu.

Reklama

Na składanego iPhone’a poczekamy trochę dłużej

Jeśli chodzi o składane smartfony, to firma z Cupertino wyraźnie odstaje od wielu konkurentów. Chociażby Samsung może pochwalić się już kilkoma generacjami składanych modeli. Natomiast Apple wciąż nie pokazało składanego iPhone’a.

Możemy być pewni, że zespół Tima Cooka już pracuje nad technologiami, które będą zastosowane w pierwszym składanym urządzeniu. Obecnie mogą to być wczesne prototypy, ale efekt prac powinniśmy zobaczyć w przeciągu najbliższych lat.

Jak przed chwilą wspomniałem, pierwszym „składakiem” niekoniecznie będzie iPhone. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że firma planuje zacząć swoją przygodę z takimi urządzeniami od iPada. Dopiero później, gdy cały zespół nabierze doświadczenia, mamy spodziewać się składanego iPhone’a.

Samsung Galaxy Z Flip 4 (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Niewykluczone, że Apple pierwszego „składaka” pokaże za około 2 lata

Jedne z ostatnich rewelacji, na które powoływał się serwis CNBC, wskazują, że pierwsze składane urządzenie z Cupertino zobaczymy w 2024 roku i – jak już napisałem – będzie to iPad, a nie iPhone.

Podana data, a także kierunek, który ma obrać Apple, wydają się być coraz bardziej prawdopodobne. Otóż, jak podaje The Elec, temat składanego sprzętu Apple został poruszony podczas spotkania przedstawicieli mobilnego biznesu Samsunga z dostawcami. Według tego, co miał powiedzieć koreański producent, firma Tima Cooka ma wejść na rynek składanych urządzeń właśnie w 2024 roku, a pierwszym sprzętem będzie tablet lub urządzenie łączące w sobie cechy tabletu i laptopa.

Należy dodać, że Samsung jest jednym z głównych dostawców ekranów do iPhone’ów, a także ma już spore doświadczenie w projektowaniu wyświetlaczy montowanych w składanych smartfonach. Niewykluczone, że to właśnie Koreańczycy dostarczą panele do nadchodzącego, składanego iPada. Mogą więc posiadać całkiem sporą wiedzę na temat planów Apple.

Kiedy natomiast spodziewać się pierwszego składanego iPhone’a? Ming-Chi Kuo, znany z ujawniania planów zespołu Tima Cooka, twierdzi, że nie wcześniej niż w 2025 roku. Cóż, najwidoczniej fani „nadgryzionego” jabłka muszą jeszcze trochę poczekać.