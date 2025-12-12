Tani smartwatch z funkcjami AI trafił do sprzedaży w Polsce

To dowód na to, że nie trzeba wydawać bardzo dużo pieniędzy, aby korzystać z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Cena tego smartwatcha jest bardzo przystępna.

Bemi Zeno to tani smartwatch z funkcjami AI

Za sprawą rozwoju sztucznej inteligencji, wykorzystujące ją narzędzia są dostępne na kolejnych urządzeniach. Smartwatch Bemi Zeno, który dołącza do tego grona, oferuje Chat Da GPT – pozwala on na szybkie wyszukiwanie informacji. Z kolei za pomocą asystenta głosowego AI można sterować połączonym smartfonem za pomocą komend. Do dyspozycji użytkowników oddawany jest też generator tła tarczy – da się stworzyć grafikę, używając słownej komendy.

Narzędzia, wykorzystujące sztuczną inteligencję, często potrzebują mocnego zaplecza. Choć smartwatch Bemi Zeno ma na pokładzie raczej mało wydajny procesor JL7013A6 i tylko 128 MB pamięci, producent deklaruje, że wszystkie opcji AI i aplikacje będą działać płynnie.

Bemi Zeno (źródło: Bemi)

Czy tak faktycznie będzie – pokaże praktyka, natomiast można założyć, że ogólnie korzystanie z funkcji tego zegarka powinno być komfortowe, ponieważ otrzymał on wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i wysokiej rozdzielczości 466×466 pikseli, w dodatku z funkcją Always-On Display.

Obiecująco brzmi też odporność na pył i wodę zgodnie z kryteriami klasy IP67. Na odporność pozytywnie powinna wpłynąć również metalowa obudowa ze stopu cynku. Tutaj warto wspomnieć, że ma ona rozmiar 44,5 mm i producent dodaje w zestawie dwa paski – silikonowy lub skórzany (dotyczy tylko czarnej wersji kolorystycznej) i stalową bransoletę.

Bemi Zeno (źródło: Bemi)

Ponadto smartwatch Bemi Zeno oferuje 25 trybów sportowych oraz monitorowanie tętna, poziomu natlenienia krwi, ciśnienia krwi i snu z uwzględnieniem fazy REM, a także funkcję prowadzenia rozmów poprzez Bluetooth (5.3) po sparowaniu ze smartfonem. Deklarowany przez producenta czas pracy wynosi od 4 do 10 dni (w trybie czuwania do 15 dni) – zapewnia go akumulator o pojemności 280 mAh.

Smartwatch Bemi Zeno kosztuje niedużo – cena w Polsce jest bardzo przystępna

Sugerowaną cenę tego zegarka ustalono w Polsce na 299 złotych. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, złota i srebrna. Smartwatch Bemi Zeno kupicie w autoryzowanym sklepie producenta oraz sieci Media Expert.

Jeśli zastanawiasz się, jaki tani smartwatch kupić – zajrzyj do podlinkowanego zestawienia. Polecamy też ranking smartwatchy do 1000 złotych na Tabletowo.pl.