Może i bez Half-Life 3, ale The Game Awards 2025 nie zawiodło

W tym roku oczekiwania wobec The Game Awards nie przebiły sufitu – one zaczęły opuszczać ziemską atmosferę. Jeżeli jednak nie spodziewaliście się cudów, zapowiedzi były obfite i satysfakcjonujące.

The Game Awards 2025 za nami. Gdzie mój Half-Life 3?

Cóż, pomimo zapowiedzi sprzętowych i wiary w rychłą prezentację chociaż strzępka informacji o Half-Life 3, jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii nie pojawiła się w trakcie tegorocznej ceremonii The Game Awards. Ci, którzy liczyli też na cokolwiek związanego z Bloodborne’em, również mogą odczuwać lekki niesmak.

Umówmy się jednak, że trzeba było mieć w sobie ogromne pokłady nadziei, żeby liczyć na trailer chociaż jednej z tych produkcji. Na szczęście to, co można było zobaczyć w trakcie całego wydarzenia, mogło się podobać – pod warunkiem, że nie oczekiwaliście kontynuacji gier AAA. Nie przedłużając, przejdźmy do chronologicznej prezentacji.

The Free Shepherd

Co w ostatnich latach podobało się graczom na PC i konsolach? Frame Interactive Studio wylosowało z koszyka Stray oraz Death Stranding – takie przynajmniej można odnieść wrażenie, oglądając The Free Shepherd. To gra przygodowa, w której głównym bohaterem będzie pies, opiekujący się stadem owiec.

Premiera dopiero w 2027 roku.

Decrepit

Nie zazdroszczę twórcom Decrepit kierunku, jaki obrali. Widok z pierwszej osoby i soulslike’owy klimat w ostatnich latach ogrywany był tak często, że firma będzie musiała się postarać, aby zaprezentować coś świeżego i nie tonącego w gąszczu podobnych tytułów. Wysiłek zespołu powinien zostać udostępniony jeszcze w 2026 roku.

Pragmata

Premiera tytułu, o którym usłyszeliśmy po raz pierwszy ponad pięć lat temu, zbliża się ku końcowi. Nowy trailer przypomina o grze, informuje o wersji demo do pobrania już teraz i premierze na wszystkich współczesnych platformach – Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2 w dniu 24 kwietnia 2026 roku.

Bradley the Badger

Podoba mi się, jak twórcy gry platformowej z borsukiem, czerpiącej co nieco z formuły soulsów, a trochę z serii Conker, rzucili w zapowiedzi hasłem „Badgerborne” (wcale nie ronię łez w kącie w tęsknocie za Yharnam). Data premiery nie jest jeszcze znana.

Stupid Never Dies

Przez chwilę myślałem, że Goichi Suda porzucił pracę nad Romeo is a Dead Man i planuje zrobić wariację na temat Lollipop Chainsaw. I wcale nie jest to krytyka kierunku artystycznego – gier czerpiących z ww. hack n’ slasha oraz pop punku wcale nie jest tak dużo, a całość prezentuje się zachęcająco. Premiera w 2026 roku.

Star Wars: Fate of the Old Republic

Casey Hudson, ojciec legendarnych Star Wars: Knights of the Old Republic, wraca do świata „Gwiezdnych Wojen” i okresu dawnej republiki. Coś czuję, że wielu osobom od dźwięku miecza świetlnego i prezentacji tytułu mogły zmięknąć kolana. Oby tylko gra nie podzieliła losu wyczekiwanych od kilku lat remake’ów KOTOR-a.

Divinity

Czy można było spodziewać się, że Larian powróci do wykreowanego przez siebie ponad 20 lat temu uniwersum? Patrząc na sukces, jaki odniósł Baldur’s Gate III, pokusa w zespole pewnie była zbyt duża, żeby to odpuścić. Tym razem jednak zwykły urlop może Wam nie wystarczyć – ekipa zapowiada, że Divinity ma być jeszcze większy niż ostatnie „Wrota Baldura”. Nic dziwi mnie też, że nie podali jakiejkolwiek daty premiery.

4:Loop

Wiemy już, jak będzie wyglądać współpraca Sony i J.J. Abramsa. Bad Robot Games z Michaelem Boothem, głównym projektantem Left 4 Dead i założycielem Turtle Rock Studios, szykują kooperacyjną strzelankę, gdzie zgon to nie koniec rozgrywki, a okazja do rozwijania postaci. Tytuł trafi na początku na PlayStation 5 i PC, ale kiedy dokładnie – nie wiadomo.

Ontos

Jeżeli pokochaliście serię Amnesia czy Somę – mam nadzieję, że pamiętacie o zapowiedziach Frictional Games, że nowa gra ma być bardziej thrillerem niż horrorem. Oglądając zapowiedź Ontos, nie czuć już atmosfery, którą można kroić nożem, co wcale nie oznacza, że nie będzie to tytuł warty uwagi. Premiera w 2026 roku.

Resident Evil Requiem

Zbliżający się do swojej premiery Resident Evil Requiem postanowił nie tylko przypomnieć o tym, że powstaje. W trakcie The Game Awards 2025 zaprezentowano kolejną grywalną postać, a jest nią nie kto inny, jak Leon S. Kennedy. Rozgrywka legendą serii ma mieć w sobie więcej akcji niż w trakcie segmentów z Grace Ashcroft, które będą przypominać survival horror. Premiera 27 lutego 2026 roku.

Exodus

Zapowiedziany w trakcie przykrego TGA 2023 RPG, który ma wypełnić pustkę po Mass Effect, wystawia oczekujących na dalszą próbę – trailer prezentuje się całkiem „space operowo”, jednak data premiery wciąż pozostaje tajemnicą.

Warlock: Dungeons & Dragons

Jeżeli Wasz apetyt na świat lochów i smoków po Baldur’s Gate 3 tylko wzrósł, to oby bez względu na gatunek. Warlock: Dungeons & Dragons jest reklamowany jako miks gry akcji i RPG w otwartym świecie z wyłącznie jedną bohaterką do pokierowania. Pierwsze fragmenty rozgrywki zobaczymy dopiero latem 2026 roku.

Control Resonant

Choć można twierdzić, że rząd statuetek i nagród jest w 2026 roku dla GTA VI przesądzony, to wcale to nie oznacza, że nie dostaniemy innych gier wartych uwagi. Control Resonant zamienia bohaterkę poprzedniej części na jej brata, Dylana Fadena, a strzelanie ustąpi miejsca bardziej kontaktowym pojedynkom.

Gang of Dragon

Ciekawe, co Toshiro Nagoshi, autor serii Like a Dragon, zrobi w swoim nowym studio… hę, Gang of Dragon. Jako że lanie po gębie w azjatyckich klimatach się nie nudzi, a w główną rolę ma wcielić się Dong-seok Ma, który grał m.in. w Zombie Express czy Eternals – czekam z nieukrywanym zaciekawieniem.

Street Fighter

Filmy na kanwie gier wideo dawno przestały być słabe i nie są już powodem do wstydu – miejmy nadzieję, że nowy „Street Fighter” nie przełamie dobrej passy. Na srebrnym ekranie pojawi się m.in. Andrew Koji, 50 Cent, Jason Momoa czy David Dastmalchian. Kinowa premiera ma odbyć się 16 października 2026 roku.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis i Tomb Raider: Catalyst

Lara Croft w dwóch różnych wydaniach to rzadki widok w trakcie takich wydarzeń. Legacy of Atlantis to remake pierwszej części, powstający we współpracy z polskim Flying Wild Hog, z sugerowaną premierą w 2026 roku. Rok później ma natomiast zadebiutować całkowicie nowa przygoda, która skupia się na badaniu przez panią archeolog skutków dziwnego kataklizmu.

Forest 3

Twórcy The Forest najwyraźniej znaleźli dobrą receptę, aby nie otrzymać łatki „kolejnego miksu survivalu i horroru” – ma być dziwniej do kwadratu, jeśli nie do sześcianu. Data premiery podobna jak przy 4:Loop i Exodus – kiedyś.

Diablo 4: Lord of Hatred

Prezentacja kolejnego dużego dodatku do Diablo IV z nową klasą i powrotem Pana Nienawiści była wyłącznie kwestią czasu. Jeżeli nie zraziliście się do tego, jak Blizzard prowadzi nową odsłonę kultowego hack n’ slasha, możecie zapisać sobie w kalendarzu datę 28 kwietnia 2026 roku.

007 First Light

Skoro nowa gra z Jamesem Bonda postanawia przyjrzeć się jego młodzieńczym początkom, to nie mogło zabraknąć pasującego do całej otoczki antagonisty. W roli handlarza na czarnym rynku, Bawmy – Lenny Kravitz. Premiera – 27 marca 2026 na każdej współczesnej platformie.

Lords of the Fallen 2

Nie daliście się nabrać na historie o nowym DLC do Wiedźmina 3 w trakcie The Game Awards 2025? To dobrze – warto za to zwrócić uwagę na sequel Lords of the Fallen, opracowywanego przez polskie CI Games. Choć premiera dopiero w 2026 roku, to zespół nie próżnuje i przy okazji prezentuje wersję 2.5 pierwszego LotF, w której możecie szykować się na trudniejsze walki z bossami, nowy tryb weterana i związany z nim pancerz.

Saros

Zapowiedź Saros w trakcie State of Play na początku 2025 roku wywołała u fanów Returnala ogromne pokłady radości. Zwiastun na The Game Awards przypomina o premierze 30 kwietnia 2026 roku i możliwości zamówienia tytułu w przedsprzedaży – oczywiście póki co tylko na PS5.

No Law

Trzeba jakoś posiłkować się w oczekiwaniu na następcę Cyberpunka 2077. Teraz do Ghostrunnera 2 czy The Ascent dołączył No Law – strzelanka z elementami RPG, w której nie zabraknie otwartego świata i swobody w podejściu do rozwiązywania zadań. Twórcy nie podali daty premiery.

Total War: Warhammer 40,000

Kolejna gra od Creative Assembly miała być czymś, czego firma wcześniej nie robiła – a skoro wzięli na warsztat kawał historii i zajmują się w tym samym czasie Total War: Medieval 3, to można było spodziewać się czegoś w klimatach sci-fi. Niestety, na gwiezdnowojennego Total Wara jeszcze trochę poczekamy. Data premiery Total War: Warhammer 40,000 nie została jeszcze ogłoszona.

Ace Combat 8: Wings of Theve

W 2025 roku seria Ace Combat obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji Bandai Namco szykuje kolejną odsłonę – możemy spodziewać się zapierających dech w piersiach potyczek w powietrzu i epickiego klimatu. Ace Combat 8 wyląduje na dyskach PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5 w 2026 roku.

Star Wars: Galactic Racer

Na mojej liście bingo jakiejkolwiek gamingowej ceremonii chyba nigdy nie znalazłby się duchowy spadkobierca Star Wars Episode 1: Racer. A jednak – w 2026 roku będziemy mogli znowu poczuć się jak młody Anakin czy Sebulba.

Mega Man Dual Override

Ależ się nostalgicznie zrobiło – najpierw wyścigi podracerów, teraz nowy Mega Man. Gameplay zdradza kolorowy świat, widok 2D i odległą datę premiery, bo dopiero na 2027 rok.

Highguard

Koniec imprezy powinien zostać zwieńczony z przytupem, prawda? Cóż, z jednej strony nad Highguard pracują ludzie odpowiedzialni za Titanfalla czy Apex Legedns. Z drugiej – to kolejny darmowy shooter, który musi mieć na siebie naprawdę dobry pomysł, inaczej za pół roku będę pisał o zamykaniu serwerów ze względu na niską popularność. Premiera 26 stycznia 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

A co z nagrodami?

Oczywiście głupio byłoby nie wspomnieć o wygranych w trakcie ceremonii związanej ze wskazaniem najlepszych tytułów 2025 roku. Absolutnym rekordzistą w tej kwestii jest Clair Obscur: Expedition 33, które nominowano w 13 kategoriach i które wyjeżdża z Los Angeles z 9 statuetkami – najwięcej w historii The Game Awards.

Pełną listę zwycięzców możecie zobaczyć poniżej: