Chcesz nowy film Marvela? Możesz zrobić go sam

OpenAI wykonuje poważny ruch. Podpisuje umowę z Disneyem, która legalizuje to, co dotąd było polem minowym praw autorskich. Równolegle udostępnia najnowszą wersję ChatGPT. Już wkrótce bohaterowie Disneya, w tym postacie z Marvela, staną się częścią nowego, licencjonowanego ekosystemu generowania treści.

OpenAI i Disney podpisali porozumienie, które zwiększy atrakcyjność modeli ChatGPT i Sora

Jeszcze do niedawna świat zastanawiał się, co z prawami autorskimi twórców w erze sztucznej inteligencji. Faktycznie, generatywna AI potrafi namieszać. Wystarczy przypomnieć pozew dotyczący sytuacji, w której użytkownik za pomocą sztucznej inteligencji odtworzył obraz objęty prawami autorskimi.

Warto też wspomnieć możliwości ChatGPT, który pozwala generować obrazy naśladujące rozpoznawalną estetykę znanych studiów animacji, np. Ghibli. Disney, zamiast drążyć konflikt, wybiera współpracę i robi to w sposób, który może stać się wzorem dla całej branży.

Kalifornijscy pionierzy podpisali trzyletnią umowę licencyjną. Porozumienie ma umożliwić OpenAI generowanie krótkich materiałów wideo w Sora oraz obrazów w ChatGPT z możliwością wykorzystania ponad 200 postaci i elementów ze światów Disneya, Marvela, Pixara i Gwiezdnych Wojen.

To ma być produkcja pod social media, uruchamiana promptem użytkownika, z wbudowanymi zabezpieczeniami przed treściami nielegalnymi i nieodpowiednimi kontekstami. Jednocześnie wyłączono podobizny i głosy aktorów, a start funkcji zapowiedziano na początek 2026 roku.

W tym partnerstwie OpenAI zyskuje legalny zasób premium, który natychmiast zwiększa atrakcyjność modelu Sora i obrazów w ChatGPT. Dodatkowo od producenta Myszki Miki firma ma otrzymać miliard dolarów inwestycji. Dzięki umowie Disney wdraża ChatGPT w organizacji, ma korzystać z API OpenAI także przy Disney+ i dostaje prawo do ewentualnego dodatkowego zakupu udziałów OpenAI.

Do tego dochodzi dystrybucja, bo wybrane materiały fanów mają trafić na Disney+. Tu rodzi się pytanie i gdybanie, czy serwis nie planuje wprowadzić funkcji znanych z TikToka i Instagrama?

Dla użytkowników to przede wszystkim zmiana jakościowa. Zamiast balansowania na granicy regulaminów i domysłów, pojawia się legalna piaskownica w wysokobudżetowym uniwersum.

Najnowszy ChatGPT-5.2 już jest

Najważniejsze zmiany względem poprzednika widać w metrykach, przedstawionych przez OpenAI. W pracy biurowej i analitycznej GPT-5.2 Thinking ma bardzo wysokie wyniki w ewaluacjach typu GDPval, a w kodowaniu poprawia rezultat na SWE-Bench Pro. Do tego OpenAI deklaruje znaczący spadek błędów faktograficznych w zanonimizowanych zapytaniach oraz mocniejszą pracę na długim kontekście, co ma znaczenie np. przy analizie umów, raportów i dużych repozytoriów.

Oznacza to, że ChatGPT powinien rzadziej gubić się w szczegółach i lepiej dowozić zadania wieloetapowe. W połączeniu z umową z Disneyem, OpenAI buduje w świecie chatbotów AI połączenie, którego dawno nie miała żadna firma.

Najnowsza wersja ChatGPT-5.2 jest właśnie udostępniana. Najpierw powinni zobaczyć ją użytkownicy płatnych planów, a następnie darmowych. ChatGPT-5.1 ma pozostać dostępny jeszcze przez około trzy miesiące jako starsza opcja, a następnie zniknąć.