Drugi operator w Polsce wyłączył 3G. Co z pozostałymi?

Naturą techniki jest nieustanny rozwój. Nowsze technologie zastępują starsze i tak też jest w przypadku 3G. Dwóch operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki już całkowicie ją wyłączyło. Pozostali dwaj też nie zamierzają się z tym ociągać.

T-Mobile i Orange wyłączyli 3G. Definitywnie

T-Mobile już w 2020 roku zapowiedziało wyłączenie 3G do 2023 roku. Jako pierwsze w 2021 roku 3G zostało wyłączone w paśmie 2100 MHz w T-Mobile, aby mogły w całości wykorzystać je technologie 4G i 5G. Z kolei proces wyłączania 3G na częstotliwości 900 MHz T-Mobile rozpoczęło w 2022 roku. Ostatecznie sieć 3G przestała działać w T-Mobile w 2023 roku.

T-Mobile był pierwszym operatorem w Polsce, który całkowicie zrezygnował z wykorzystywania technologii 3G. Orange dopiero w 2021 roku zapowiedziało wyłączenie sieci trzeciej generacji – miało to nastąpić do 2024 roku, lecz nie udało się dotrzymać harmonogramu. W pierwszej kolejności – w 2021 roku, poprzez refarming – wyłączono 3G w paśmie 2100 MHz. W 2023 roku natomiast Orange rozpoczęło wyłączanie 3G na częstotliwości 900 MHz.

Proces ten był podzielony na etapy – w sierpniu 2025 roku Orange opublikowało zaktualizowany i ostateczny harmonogram wyłączania 3G w Polsce. Planowano zakończyć go w listopadzie 2025 roku i tak też się stało. Operator potwierdził to 28 listopada 2025 roku. Równocześnie przekazał, że ze względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej sieć trzeciej generacji będzie działać jeszcze przez jakiś czas na „nielicznych lokalizacjach” (ok. 0,5% wszystkich stacji).

Mapa przedstawiająca harmonogram wyłączania 3G Orange we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Przy okazji tego ogłoszenia przypomniano, że Orange uruchomiło 3G w Polsce w listopadzie 2005 roku, czyli było dostępne przez równe 20 lat. Jako pierwsza technologia umożliwiała transfer danych z prędkością liczoną w Mb/s, a nie kb/s. Szczyt transmisji danych w tej sieci odnotowano w 2017 roku, natomiast w przypadku rozmów był to 2020 rok, co ma związek z pandemią COVID-19 i lockdownami.

Kiedy Play i Plus wyłączą 3G?

W październiku 2025 roku Play oficjalnie poinformował o rozpoczęciu procesu wyłączania 3G w Polsce. Do końca 2025 roku sieć trzeciej generacji przestanie działać w województwach:

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

śląskim,

małopolskim (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego),

podkarpackim i

lubelskim,

a także w większych częściach województwa wielkopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego oraz mniejszych zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Całkowicie „nietknięte” pozostaną jedynie województwa lubuskie i dolnośląskie.

Mapa przedstawiająca lokalizacje, w których sieć 3G zostanie wyłączona do końca 2025 roku (źródło: Play)

Play nie zadeklarował, kiedy zakończy proces wyłączania technologii trzeciej generacji. Podobnie jak Plus, który w tym tygodniu oficjalnie poinformował, że rozpoczyna przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi o technologię 4G/LTE.

Operator uprzedza, że w przypadku starszych telefonów i kart SIM może być konieczna ich wymiana, aby zapewnić pełną funkcjonalność usług po wyłączeniu 3G. Bardziej szczegółowy harmonogram ma być publikowany „na bieżąco”.