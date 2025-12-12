Przeczytasz to i już będziesz wiedzieć, czy kupisz nowy smartfon Xiaomi

W sieci pojawiła się spora dawka informacji na temat nowej propozycji Xiaomi. Na ich podstawie można już ocenić, czy nadchodzący smartfon Poco X8 Pro będzie interesujący.

Jaki będzie smartfon Poco X8 Pro? Wiadomo już, co zaoferuje klientom Xiaomi

26 listopada 2025 roku w Polsce zadebiutowały modele Poco F8 Ultra i Poco F8 Pro, które – pomimo high-endowej specyfikacji – sprzedawane są w bardzo atrakcyjnych cenach. W niedalekiej przyszłości do oferty tej marki dołączy też smartfon Poco X8 Pro. Nieco mniej hojnie, ale wciąż dobrze wyposażony sprzęt.

Poco X7 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Według najnowszych doniesień, ma być on wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Ponadto jest mowa o zamontowaniu akumulatora o pojemności 6500 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

Do tego smartfon Poco X8 Pro ma oferować aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix wraz 8 Mpix aparatem z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle i 20 Mpix „oczko” na przodzie. Całość – odporna na pył i wodę zgodnie z kryteriami klasy IP69 – zostanie zamknięta w obudowie z metalową ramą i będzie pracować fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką HyperOS 3.

Poco X8 Pro vs Poco X7 Pro – porównanie specyfikacji przed premierą. Co się zmieni?

Smartfon Poco X8 Pro nie będzie różnił się diametralnie od Poco X7 Pro, ponieważ zaoferuje podobny wyświetlacz, zaplecze fotograficzne oraz odporność na pył i wodę. Zmieni się natomiast procesor (z MediaTek Dimensity 8400 Ultra), a także pojemność akumulatora (z 6000 mAh) i maksymalna moc ładowania (z 90 W).

Użytkownicy dostaną też nowszy system operacyjny, gdyż poprzednik dostarczany był z Androidem 15 z HyperOS 2, aczkolwiek Poco X7 Pro jest na liście smartfonów Xiaomi, które mają dostać aktualizację do HyperOS 3.

Poco X8 Pro

(specyfikacja nieoficjalna) Poco X7 Pro

(wersja sprzedawana w Polsce) Wyświetlacz OLED

6,6 cala

1,5K

120 Hz AMOLED

6,67 cala

1,5K

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 8400 Ultra Akumulator 6500 mAh

ładowanie do 100 W 6000 W

ładowanie do 90 W Aparat na przodzie 20 Mpix 20 Mpix Aparat na tyle – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 8 Mpix – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 8 Mpix Odporność IP69 IP69 System operacyjny na start Android 16

HyperOS 3 Android 15

HyperOS 2

Na koniec warto jeszcze dodać, iż bratem bliźniakiem Poco X8 Pro podobno będzie Redmi Turbo 5, przeznaczony na rynek chiński.