Jaki zegarek sportowy z GPS? Optymalne modele na rok 2024

Dobry zegarek sportowy z GPS zapewnia precyzyjny pomiar aktywności podczas treningu, ale też sprawdza się w trakcie wypraw w nieznane (a przynajmniej nie-do-końca-znane). W tym rankingu polecam moim zdaniem najlepsze, to znaczy najbardziej funkcjonalne, najsolidniejsze i najbardziej opłacalne modele, jakie można kupić w 2024 roku.

Jaki zegarek sportowy z GPS wybrać w 2024 roku?

Najlepsze zegarki sportowe z GPS w 2024 roku to w wielu przypadkach urządzenia, które oferują nie tylko rozbudowane tryby treningowe oraz zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i aktywności. To też niemal pełnoprawne smartwatche, wyświetlające powiadomienia z telefonu, umożliwiające sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a nieraz też pozwalające na dokonywanie płatności zbliżeniowych.

O tego typu funkcjach w zestawieniu, które czytasz, wspominam raczej mimochodem. Skupiam się przede wszystkim na rozwiązaniach służących monitorowaniu aktywności i zdrowia, a także tych zapewnianych przez obecność modułu GPS. Na ranking składa się 9 modeli, których ceny rozpoczynają się od niespełna 1000, a kończą powyżej progu 2000 złotych. Oto one…

Najlepszy zegarek sportowy z GPS – ranking 2024:

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 165

Coros Pace 3

Polar Ignite 3

Polar Pacer Pro

Amazfit Cheetah Pro

Suunto Race

Garmin Fenix 7

Polar Grit X Pro

Dlaczego warto kupić sportowy zegarek z GPS?

Moduł GPS w zegarku spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim zapewnia precyzyjny pomiar dystansu, prędkości i tempa. W wielu przypadkach zegarki tego typu oferują ponadto precyzyjną nawigację, pomagając tym samym w orientacji terenowej. W połączeniu z wysokościomierzem świetnie sprawdzają się też w górach.

fot. Polar

GPS to bardzo ważny element, ale nie jest to jedyny powód, dla którego warto kupić zegarek sportowy. Takie urządzenia zbierają mnóstwo informacji na temat naszej aktywności, kondycji i zdrowia. Dzięki temu pozwalają kontrolować poszczególne parametry i dogłębnie analizować treningi. Dodatkowo motywują do ćwiczeń oraz podpowiadają, co i jak robić, by osiągać jak najlepsze wyniki oraz z powodzeniem realizować zakładane cele.

Sporo modeli do omówienia przed nami, a przy okazji ich opisywania wyjaśni się też nieco więcej. Dlatego nie przedłużam już i zapraszam.

Zaczynamy!

Garmin Forerunner 55 – dobry i tani zegarek sportowy dla biegaczy

Garmin Forerunner 55 to jeden z najtańszych zegarków sportowych wyposażonych w moduł GPS. Dzięki niemu umożliwia precyzyjne monitorowanie prędkości, dystansu i tempa podczas biegania i chodzenia.

Na tym, oczywiście, jego funkcjonalność się nie kończy. Urządzenie mierzy także puls oraz poziom stresu i energii. Możesz również liczyć na pełne detali podsumowania treningów oraz wskazówki, dzięki którym szybciej osiągniesz założone cele.

fot. producenta

Po sparowaniu z telefonem możesz także otrzymywać powiadomienia oraz sterować odtwarzaniem muzyki. Przy tym wszystkim zegarek jest lekki i wygodny, jego ekran – choć niewielki – cechuje się dobrą czytelnością (także w pełnym słońcu), a czas działania sięga 2 tygodni (lub 20 godzin przy aktywnym GPS-ie).

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Forerunner 55:

wyświetlacz: MIP, 1,04 cala, 208×208 pikseli

czas pracy: do 20 godzin (z GPS) i do 14 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 5 ATM

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, HIIT, rower, pływanie

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, sen, stres, energia

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: budzik, minutnik, stoper, kalendarz, pogoda

waga: 37 g

cena: ~700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Garmin Forerunner 165 – zaawansowany zegarek do biegania

Jeśli szukasz urządzenia o podobnej charakterystyce, ale możesz i chcesz wydać więcej pieniędzy, koniecznie rzuć okiem na inny model z tej samej serii, mianowicie Garmin Forerunner 165. Jedną z jego cech charakterystycznych jest bardzo jasny i bogaty w kolory wyświetlacz dotykowy typu AMOLED.

Na ekranie wyświetlane są najrozmaitsze dane: od tempa, dystansu i tętna, przez plany i sugestie treningowe, po raporty i podsumowania. Łącznie zegarek oferuje około 25 aplikacji pozwalających na monitorowanie różnych form aktywności. Wykonuje też pomiary natlenienia krwi.

fot. producenta

Choć to typowy zegarek sportowy, nie brakuje mu także funkcji znanych ze smartwatchy. Oferuje na przykład powiadomienia i sterowanie muzyką, a do tego ma moduł NFC i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych (w systemie Garmin Pay). To praktyczny gadżet dla aktywnych.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Forerunner 165:

wyświetlacz: AMOLED, 1,2 cala, 390×390 pikseli

czas pracy: do 19 godzin (z GPS) i do 11 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 5 ATM

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, HIIT, rower, pływanie, tenis, kardio

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, sen, stres, energia, temperatura

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: tak, Garmin Pay

dodatkowe funkcje: budzik, minutnik, stoper, kalendarz, pogoda

waga: 39 g

cena: ~1200 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Coros Pace 3 – precyzyjny zegarek sportowy za ok. 1000 złotych

Ciekawą alternatywą dla forerunnerów, do rozważenia przez biegaczy, jest Coros Pace 3. Zegarek ten znany jest z niezwykle precyzyjnych wskazań modułu GPS i oferowania przydatnej nawigacji graficznej, a do tego cechuje się wyraźnie dłuższym czasem działania niż oba wspomniane wyżej garminy.

Pod względem podstawowej funkcjonalności niczego mu nie brakuje: ma pulsometr, pulsoksymetr i barometryczny wysokościomierz, co czyni z niego dobrą opcję dla miłośników górskich aktywności.

fot. producenta

Nie zapłacisz nim w sklepie, ale możesz liczyć na sterowanie odtwarzaczem muzyki. Zarówno podczas treningów, jak i na co dzień docenisz też pewnie jego jasny, kolorowy wyświetlacz dotykowy z przejrzystym interfejsem.

Najważniejsze cechy zegarka Coros Pace 3:

wyświetlacz: LCD, 1,2 cala, 240×240 pikseli

czas pracy: do 38 godzin (z GPS) i do 17 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 5 ATM

podstawowe tryby treningowe: bieg, chód, wspinaczka, narciarstwo, triathlon

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: kalendarz, pogoda

waga: 32 g

cena: ~1100 złotych

gdzie kupić? Allegro, Morele

fot. producenta

Polar Ignite 3 – stylowy zegarek fitness z GPS

Obok Garmina, jednym z najpopularniejszych producentów nowoczesnych zegarków sportowych, jest Polar. Jego urządzenia są zdecydowanie bardziej nastawione konkretnie na monitorowanie aktywności, a nie funkcje smart, co dla jednych jest plusem, a dla innych – minusem. Jeśli jesteś w tej pierwszej grupie, spójrz na model Polar Ignite 3.

Ten stylowy gadżet promowany jest jako „zegarek do fitness & wellness” i rzeczywiście jego charakter najlepiej odpowiada użytkownikom, którzy preferują bardziej „lajtowe” formy aktywności lub chcą po prostu dbać o swoją kondycję bez ustalania morderczych planów treningowych – w myśl zasady, że liczy się każdy krok i każdy ruch.

fot. producenta

Co oferuje? Komplet podstawowych pomiarów (na czele z dystansem, kaloriami, pulsem i temperaturą). Monitoruje także sen i obciążenie treningowe. Do tego oferuje powiadomienia i sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a najważniejsze informacje wyświetla na dotykowym ekranie typu AMOLED.

Najważniejsze cechy zegarka Polar Ignite 3:

wyświetlacz: AMOLED, 1,28 cala, 416×416 pikseli

czas pracy: do 30 godzin (z GPS) i do 5 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, WR30

podstawowe tryby treningowe: bieg, spacer, fitness, pływanie

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, energia, sen, temperatura

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: stoper, minutnik, alarm, kalendarz

waga: 35 g

cena: ~1200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Morele, x-kom

fot. producenta

Polar Pacer Pro – funkcjonalny zegarek z wysokościomierzem

Praktycznie w tej samej cenie oferowany jest Polar Pacer Pro. Jest to jednak zupełnie inny zegarek – kierowany też do innej grupy użytkowników. Przede wszystkim: do biegaczy, ale liczba trybów treningowych przekracza 150, co mówi chyba samo za siebie.

Ma mniejszy ekran, który w dodatku nie jest dotykowy, a do tego jeszcze zegarek nie mierzy temperatury skóry. Równocześnie ma też kilka plusów względem Ignite’a, na czele z wysokościomierzem, nawigacją „zakręt po zakręcie” czy dłuższą liczbą funkcji biegowych i kolarskich.

fot. producenta

Pacer Pro cechuje się również solidną konstrukcją, a w kontekście wodoszczelności spełnia wymogi normy WR50. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast pojemniejszy akumulator, co przekłada się też na dłuższy czas działania między ładowaniami.

Najważniejsze cechy zegarka Polar Pacer Pro:

wyświetlacz: MIP, 1,2 cala, 240×240 pikseli

czas pracy: do 35 godzin (z GPS) i do 7 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, WR50

podstawowe tryby treningowe: bieg, spacer, rower, wspinaczka, pływanie

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, energia, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: stoper, minutnik, alarm, kalendarz

waga: 41 g

cena: ~1200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Amazfit Cheetah Pro – sportowy smartwatch z GPS

Zegarek Amazfit Cheetah Pro również powstał dla biegaczy, choć Piotrek w recenzji tego modelu dodał, że „dla biegaczy amatorów, ponieważ osoby, które zajmują się uprawianiem tego sportu dłużej, nie będą zapewne usatysfakcjonowane”. Chodzi jednak przede wszystkim o brak funkcji rozkładających każdy trening na czynniki pierwsze.

Podkreślił przy tym, że sam GPS cechuje się wysoką precyzją, system obsługuje mapy offline, tryby sportowe są odpowiednio rozbudowane dla miłośników tego typu form aktywności, a konstrukcja jest na tyle wygodna, by zapewniać wysoki komfort podczas treningów, jak i na co dzień.

fot. producenta

No właśnie, bo propozycja marki Amazfit to też po prostu dobry smartwatch do zwykłych zastosowań. Wyświetla powiadomienia, zawiera komplet podstawowych aplikacji, a do tego jeszcze umożliwia odtwarzanie muzyki – nie tylko z telefonu, ale też wgranej do pamięci samego zegarka (mamy na to 2 GB).

Najważniejsze cechy zegarka Amazfit Cheetah Pro:

wyświetlacz: AMOLED, 1,45 cala, 480×480 pikseli

czas pracy: do 44 godzin (z GPS) i do 14 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 5 ATM

podstawowe tryby treningowe: bieg, spacer, rower, fitness, pływanie

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu i pamięci wewnętrznej

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: rozmowy przez Bluetooth, stoper, minutnik, alarm, kalendarz, pogoda

waga: 34 g

cena: ~1300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele

Amazfit Cheetah Pro (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Suunto Race – zaawansowany zegarek multisportowy z GPS

Był Garmin, był też Polar, nie może też zabraknąć trzeciego spośród najbardziej cenionych producentów zegarków sportowych. Model zaś, który polecam, przenosi nas na nieco wyższą półkę. Jest nim Suunto Race – to dobrze wyposażony, a przy tym solidny czasomierz, oferujący blisko 100 trybów treningowych. Najlepiej sprawdza się na nadgarstkach biegaczy, kolarzy, miłośników górskich wędrówek i pływaków.

Monitoruje i analizuje mnóstwo parametrów, dzięki czemu zapewnia użytkownikowi dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat jego zdrowia, kondycji i wyników. Do tego GPS z mapami offline w połączeniu z wysokościomierzem gwarantuje dobrą orientację w terenie.

fot. producenta

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, zegarek ma 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości oraz akumulator zapewniający około dwa tygodnie działania przy normalnym użytkowaniu. Obsługę ułatwia fizyczna koronka.

Najważniejsze cechy zegarka Suunto Race:

wyświetlacz: AMOLED, 1,43 cala, 466×466 pikseli

czas pracy: do 40 godzin (z GPS) i do 12 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 100 m

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, spacer, rower, pływanie

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: stoper, minutnik, alarm, kalendarz, pogoda

waga: 83 g

cena: ~1800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Garmin Fenix 7 – solidny zegarek outdoorowy z GPS

Modelem Garmin Fenix 7 przebijamy granicę 2000 złotych. To już zegarek sportowy dla bardzo wymagających użytkowników. Cechuje go wyjątkowo szeroka funkcjonalność, nieprzeciętna precyzja pomiarów oraz wysoka jakość wykonania.

Przez całą dobę zbiera najważniejsze informacje o zdrowiu i aktywności, a na życzenie przedstawia szczegółową analizę tych danych, pozwalając użytkownikowi podejmować odpowiednie decyzje i obierać właściwe strategie treningowe. Do tego stanowi niezwykle cenne wsparcie w trasie – dzięki dokładnemu GPS-owi, czujnikom ABC, mapom SkiView i Topoactive oraz wielu dodatkowym funkcjom.

fot. producenta

Nawet mniej hadkorowi użytkownicy uzyskają dzięki Fenixowi wiele cennych porad. Wszyscy docenią też pewnie szeroką funkcjonalność smart, na czele z powiadomieniami, płatnościami zbliżeniowymi i aplikacjami muzycznymi.

Do wyboru jest kilka wersji tego zegarka. Standardowy model ma rozmiar 47 mm, S – 42 mm, a X – 51 mm. Do tego dochodzą warianty Solar (zasilane energią słoneczną) oraz Pro z pakietem dodatkowych funkcji i latarką.

Najważniejsze cechy zegarka Garmin Fenix 7 (Standard 47 mm):

wyświetlacz: MIP, 1,3 cala, 260×260 pikseli

czas pracy: do 40 godzin (z GPS) i do 7 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, 10 ATM

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, spacer, rower, pływanie, wioślarstwo, HIIT, triatlon

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, saturacja, energia, stres, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu i pamięci wewnętrznej

płatności zbliżeniowe: tak (Garmin Pay)

dodatkowe funkcje: stoper, minutnik, alarm, kalendarz, pogoda

waga: 79 g

cena: ~2200 złotych (Standard) – 3500 złotych (Pro Solar)

(Standard) – (Pro Solar) gdzie kupić? Komputronik, Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD

fot. producenta

Polar Grit X Pro – outdoorowy zegarek klasy premium

Zamykający to zestawienie Polar Grit X Pro to outdoorowy zegarek sportowy klasy premium, stanowiący atrakcyjną alternatywę dla wyżej wspomnianego Fenixa. Solidny i wygodny, a przy tym funkcjonalny.

Grit X Pro idealnie sprawdza się w górach, jak i w mniej wymagających okolicznościach przyrody. Ilość informacji, jakie zbiera ten zegarek, może przyprawiać o ból głowy, ale nie robi tego, bo wszystko prezentuje użytkownikowi w przejrzysty i zrozumiały sposób, wyciągając tylko to, co najważniejsze. Do funkcjonalności związanej z GPS-em też trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia.

fot. producenta

Pozwala monitorować wyniki treningów, kondycję i stan zdrowia. Podpowiada, co robić, by funkcjonować jeszcze lepiej i osiągać jeszcze więcej. Oprócz tego wyświetla powiadomienia, pozwala na sterowanie odtwarzaczem muzycznym i prezentuje prognozę pogody.

Najważniejsze cechy zegarka Polar Grit X Pro:

wyświetlacz: MIP, 1,2 cala, 240×240 pikseli

czas pracy: do 40 godzin (z GPS) i do 7 dni (bez GPS)

wodoszczelność: tak, WR100

podstawowe tryby treningowe: bieg, outdoor, spacer, rower

podstawowe funkcje monitoringowe: puls, energia, sen

powiadomienia z telefonu: tak

odtwarzanie muzyki: tak, z telefonu

płatności zbliżeniowe: nie

dodatkowe funkcje: stoper, minutnik, alarm, kalendarz, pogoda

waga: 79 g

cena: ~2200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD

fot. producenta

Ten ranking zegarków sportowych z GPS dobiegł końca, ale…

I to by było na tyle, choć (oczywiście!) taki ranking zegarków sportowych z GPS mógłby się jeszcze ciągnąć i ciągnąć. Modeli, które warto wziąć pod uwagę, jest więcej, dlatego też jeśli nie udało Ci się znaleźć w tym zestawieniu modelu dla siebie, bo masz inne preferencje lub potrzeby, to daj znać w komentarzu, a spróbujemy coś na to poradzić!

