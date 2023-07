Nowy procesor MediaTek pokazany. Zmian jak na lekarstwo

Dimensity 6100+ to trzeci reprezentant linii średniopółkowych układów mobilnych opracowanych przez Tajwańczyków. Przeglądając jego parametry techniczne zastanawiam się, czy producent faktycznie musiał wypuścić ten procesor.

Kolejny członek rodziny

MediaTek Dimensity 6100+ dołącza do rodziny układów mobilnych zapoczątkowanych w marcu tego roku. Listę otworzył model Dimensity 6020, wykonany jeszcze w 7-nm procesie litograficznym TSMC N7. W maju natomiast dowiedzieliśmy się, że dołączy do niego procesor Dimensity 6080, czyli przypudrowany SoC Dimensity 810. Razem z tym modelem w serii 6xxx zawitał 6-nm proces litograficzny TSMC N6. Od dziś, wraz z premierą Dimensity 6100+, w rodzinie jest już przeważająca liczba chipsetów opartych na mniejszej litografii.

Źródło: MediaTek

Gdyby w skrócie opisać nowy układ mobilny, można by zawrzeć to w jednym zdaniu: to ośmiordzeniowa jednostka ze wsparciem dla 10-bitowych wyświetlaczy i kamer wspomaganych AI, z szerokim wachlarzem funkcji i modułów oraz świetnymi wynikami układu graficznego. Czy to oznacza, że przy nowym modelu procesora nie ma zbytnio o czym rozmawiać?

Procesor o mikroskopijnych zmianach

Wystarczy zestawić pozostałe procesory z serii ze sobą, aby zrozumieć, z czym mamy do czynienia:

Procesor Dimensity 6100+ Dimensity 6080 Dimensity 6020 CPU 2x Cortex-A76 2,2 GHz

6x Cortex-A55 2 GHz 2x Cortex-A76 2,4 GHz

6x Cortex-A55 2 GHz 2x Cortex-A76 2,2 GHz

6x Cortex-A55 2 GHz GPU Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC2 RAM i pamięć wewnętrzna LPDDR4x 2133MHz

UFS 2.2 LPDDR4x 2133MHz

UFS 2.2 LPDDR4x 2133MHz

UFS 2.2 Litografia TSMC N6, 6 nm TSMC N7, 7 nm TSMC N6, 6 nm Wyświetlacz 2520 na 1080 pikseli, maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz 2520 na 1080 pikseli, maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz 2520 na 1080 pikseli, maksymalna częstotliwość odświeżania 90 Hz, opcjonalnie 120 Hz Sieć 2G / 3G / 4G / 5G 2G / 3G / 4G / 5G 2G / 3G / 4G / 5G Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) 802.11 (a/b/g/n/ac) 802.11 (a/b/g/n/ac) Bluetooth 5.2 5.1 5.1 GPS L1CA+L5 L1CA+L5 L1CA+L5 Glonass L1OF L1OF L1OF Galileo E1 + E5a E1 + E5a E1 + E5a Kodowanie / dekodowanie wideo 2160 na 1080 pikseli, h.264, h.265, HEVC 4K 30 kl/s 2160 na 1080 pikseli, h.264, h.265, HEVC 4K 30 kl/s 2160 na 1080 pikseli, h.264, h.265, HEVC 4K 30 kl/s Obsługiwane aparaty do 108 Mpix i 16+16 Mpix do 108 Mpix i 16+16 Mpix do 64 Mpix i 16+16 Mpix

Wszystko wskazuje więc na to, że nowy układ mobilny wyróżnia na tle poprzedników wyłącznie obecność Bluetooth w standardzie 5.2. Obsługę aparatów z maksymalną rozdzielczością 108 Mpix oferował już model Dimensity 6080, który dodatkowo ma wyższe taktowanie na dwóch rdzeniach Cortex-A76. Na oficjalnej stronie producent wspomina jeszcze o obecności technologii UltraSave 3.0+, która oferuje o 20% mniejszy pobór prądu podczas korzystania z technologii 5G w porównaniu do konkurencji, jednak trudno uznać to za gigantyczny atut.

Pierwsze smartfony z układem mobilnym MediaTek Dimensity 6100+ pojawią się na rynku w trzecim kwartale 2023 roku. Biorąc pod uwagę zmiany względem poprzedników i fakt, że mamy do czynienia z SoC dla urządzeń ze średniej półki, nie będzie to procesor, który odegra kluczową rolę przy wybieraniu smartfona.