Jaki smartfon do 1500 złotych wybrać? Te modele wymiatają w 2024 roku

Budżet na poziomie półtora tysiąca pozwala Ci wybrać dobry smartfon, oferujący niezłą wydajność, przyzwoite aparaty, szybkie ładowanie i nienaganny wyświetlacz. Nietrudno jednak jest też wybrać źle – aby pomóc Ci tego uniknąć, powstał właśnie ten ranking, w którym polecam najlepsze smartfony do 1500 złotych.

Jaki smartfon do 1500 złotych kupić? Dobrych opcji jest tylko kilka

Mając do wydania 1500 złotych na smartfon, ma się do wyboru spokojnie kilkadziesiąt modeli. Jeśli chce się jednak kupić dobry sprzęt, lista skraca się bardzo szybko do zaledwie kilku punktów. Jest bowiem wiele urządzeń, które – pomimo wyższej ceny – wcale nie oferują dużo więcej niż najlepsze smartfony do 1000 złotych (które polecałem w innym rankingu). Tutaj takich nie znajdziesz.

Na to zestawienie składa się sześć modeli w cenach od około 1200 do 1500 złotych (i wspominam jeszcze o kolejnych kilku). Każdy z nich zasługuje na to, by określić go mianem solidnego średniaka. To uniwersalne smartfony, które sprawdzają się bez zarzutu w codziennych zadaniach. Oczywiście każdy z nich jest nieco inny i kierowany do użytkowników o nieco innych wymaganiach. Wszystko wyjaśniam w opisach poszczególnych urządzeń, które znajdziesz nieco niżej w tym wpisie.

Najlepszy smartfon do 1500 złotych – ranking 2024:

HTC U23 Pro – dobry a tani smartfon dla (prawie) każdego

Motorola Moto G84 5G – niedrogi smartfon z dobrym aparatem

Redmi Note 13 Pro 4G – dobry smartfon Xiaomi do 1500 złotych

Poco X6 5G – po prostu kompletny smartfon do 1500 złotych

Infinix Note 40 Pro – niedrogi smartfon z szybkim ładowaniem

Nothing Phone (2a) – wyjątkowy smartfon ze średniej półki

Co w 2024 roku oferują najlepsze smartfony do 1500 złotych?

Od smartfona z tej półki cenowej możesz wymagać dobrej wydajności nie tylko w tych podstawowych zadaniach. Absolutnym minimum jest tu 8 GB pamięci RAM, a niczym niezwykłym nie jest urządzenie z 12 GB.

Jeśli chodzi o procesory, najlepsze modele w tej kategorii mają na pokładach układy Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, MediaTek Dimensity 8020, MediaTek Dimensity 7200 lub Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (w kolejności od najlepszego).

Jeśli nie zależy Ci na wysokiej wydajności w grach, to nie najgorszym wyborem będzie też telefon z chipsetem MediaTek Dimensity 7050, a za minimum należałoby uznać procesory Qualcomm Snapdragon 695 i MediaTek Helio G99.

Standardem wśród smartfonów do 1500 złotych jest też wyświetlacz OLED o przekątnej między 6,5 a 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Możesz też liczyć na wysoką jasność szczytową (powyżej 1000 nitów), zapewniającą wysoki komfort użytkowania w słoneczne dni.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Typową pojemnością akumulatora jest 5000 mAh. Nierzadko też urządzenia obsługują technologie szybkiego ładowania, dzięki czemu uzupełnianie energii trwa godzinę lub nawet mniej.

W kontekście łączności smartfony są wyposażone w moduły Bluetooth, NFC i Wi-Fi, a także 4G (LTE). Niektóre modele pozwalają także korzystać z sieci 5G. Standardem jest również obecność portu USB typu C. Często towarzyszy mu też gniazdo mini jack.

No i aparaty. Smartfony wymienione w tym rankingu oferują co najmniej przyzwoitą jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Poza głównym aparatem (przeważnie z optyczną stabilizacją obrazu) często dysponują także dodatkowym obiektywem ultraszerokokątnym, a czasem też kolejnym – przeznaczonym do fotografii makro.

Na omówienie reszty przyjdzie czas za moment. Krótko mówiąc: zaczynamy!

HTC U23 Pro – dobry a tani smartfon dla (prawie) każdego

Zestawienie otwiera legenda, a konkretnie nowy smartfon producenta, który dziś już ma marginalne znaczenie na rynku, ale swego czasu był prawdziwą potęgą. Mowa o HTC U23 Pro, który może i pod żadnym względem nie jest urządzeniem wybitnym, ale też równocześnie jest bardzo ciekawym średniakiem.

Jego sercem jest przyzwoity procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który wespół z 12 GB pamięci RAM jest w stanie zaoferować niezłą wydajność w najrozmaitszych zadaniach. Treści natomiast wyświetlane są na 6,7-calowym wyświetlaczu OLED o rozdzielczości Full HD+.

fot. HTC

Tym, co go wyróżnia, jest obecność aż czterech aparatów z tyłu: mamy do dyspozycji główną kamerę 108 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), aparat 8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem, „oczko” do fotografii makro (5 Mpix) oraz czujnik głębi (2 Mpix). Piąty aparat – do selfie – znajduje się z przodu i cechuje go rozdzielczość 32 Mpix.

Na dobrą sprawę temu smartfonowi niczego nie brakuje. Jedyne, do czego naprawdę można się przyczepić, to akumulator, którego pojemność wynosi tylko 4600 mAh. W efekcie urządzenie wymaga dość częstego ładowania. Testerzy skarżą się również na szybkość działania czytnika linii papilarnych, relatywnie niską jasność szczytową oraz brak ładowarki w zestawie.

Najważniejsze cechy smartfona HTC U23 Pro:

wyświetlacz: 6,7 cala, OLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Qualcomm Snpadragon 7 Gen 1 (do 2,4 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+8+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 4600 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP67

wymiary i waga: 166,6 × 77,1 × 8,9 mm, ok. 205 g

ile kosztuje? ok. 1200 złotych

gdzie kupić? Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. HTC

Motorola Moto G84 5G – niedrogi smartfon z dobrym aparatem

Ciekawą alternatywą dla modelu wspomnianego powyżej może okazać się Motorola Moto G84 5G. Ma wprawdzie nieco słabszy procesor (Snapdragon 695), ale wyciska z niego tyle, ile tylko się da.

Akumulator tego smartfona jest za to nieco większy (ma typową pojemność 5000 mAh), dzięki czemu ładowanie może odbywać się nieco rzadziej. Jeśli to dla Ciebie plus, to ma też nieco mniejszy ekran (6,55 cala), zachowując wysoką rozdzielczość. Wyświetlacz cechuje się również wysoką jasnością szczytową: do 1200 nitów – dzięki temu widoczność nawet w pełnym słońcu jest nienaganna.

Motorola moto g84 5G (źródło: Motorola)

Z tyłu urządzenia znajdują się dwa aparaty: główny 50 Mpix z OIS oraz dodatkowy 8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem. Oba w rzeczywistości radzą sobie świetnie. Testował go u nas Wojtek, który pisał o nim potem tak:

Nie ukrywam, że w mojej opinii jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych smartfonów na rynku w kategorii do 1500 złotych. Estetycznie wykonany, obleczony miłą w dotyku wegańską skórą, ze świetnym wyświetlaczem pOLED oraz robiący naprawdę przyjemne fotki. […] Po nieco ponad 2 tygodniach testów wciąż jestem tym sprzętem oczarowany.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G84 5G:

wyświetlacz: 6,55 cala, pOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snpadragon 695 (do 2,2 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP52

wymiary i waga: 160 × 74,4 × 7,6 mm, ok. 167 g

ile kosztuje? ok. 1300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, OleOle, Orange, RTV EURO AGD, Sferis, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Redmi Note 13 Pro 4G – dobry smartfon Xiaomi do 1500 złotych

Redmi Note 13 Pro 4G to smartfon, który jest bardzo trudny w ocenie i też prawdopodobnie jest to najbardziej kontrowersyjny model w tym zestawieniu. Dla jednych osób może być bowiem genialny, wymaganiom innym zaś może nie sprostać w żadnym stopniu.

Spodoba się tym, którzy oczekują nowoczesnego designu, cechującego się smukłościami, dobrego wyświetlacza OLED, wysokiej kultury pracy oraz niezłych możliwości fotograficznych (zapewnianych przez podwójną kamerę z aparatem głównym o rozdzielczości 200 Mpix!).

fot. Xiaomi

Komu się nie spodoba? Osobom liczącym na bardzo wysoką wydajność (ta jest po prostu OK, jako że sercem smartfona jest MediaTek Helio G99 Ultra) oraz dostęp do łączności 5G (który wydawałby się już standardem na tej półce cenowej).

Dla porządku dodam tylko, że specyfikację uzupełniają tutaj: 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, przedni aparat 16 Mpix, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz czytnik linii papilarnych ukryty pod ekranem, którego przekątna wynosi 6,67 cala, a rozdzielczość to Full HD+.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: MediaTek Helio G99 Ultra (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 200+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G (LTE), USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 33 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP54

wymiary i waga: 161,1 × 75 × 8 mm, ok. 188 g

ile kosztuje? ok. 1300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, Mi-Home, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Xiaomi

Poco X6 5G – po prostu kompletny smartfon do 1500 złotych

I jeszcze jedna propozycja z obozu Xiaomi, tym razem zdecydowanie mniej kontrowersyjna. Chodzi bowiem o Poco X6 5G – model, który wprawdzie nie jest doskonały, ale ze strony użytkowników, jak i recenzentów, zbiera przede wszystkim pochwały.

Wśród największych zalet tego urządzenia znajdują się: wyśmienity wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, nieprzeciętna dla tej półki cenowej wydajność, zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, oraz całkiem przyzwoite możliwości fotograficzne aparatu głównego.

fot. Xiaomi

Za największą wadę smartfona uznaje się zaś rozczarowujący czas działania między jednym ładowaniem a drugim. Sytuację poprawia tu jednak fakt, że uzupełnianie energii jest bardzo szybkie – maksymalna moc ładowania wynosi bowiem 67 W.

Mateusz w recenzji podsumował ten model krótko: uważam, że Poco X6 5G to całkiem udany średniopółkowiec. Urządzenie odznacza wiele ważnych punktów na liście kompletnego smartfona w proponowanym budżecie.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X6 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 (do 2,4 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 64+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, USB-C, mini jack

akumulator / ładowanie: 5100 mAh / ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP54

wymiary i waga: 161,2 × 74,2 × 8 mm, ok. 181 g

ile kosztuje? ok. 1400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Mi-Home, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Infinix Note 40 Pro – niedrogi smartfon z szybkim ładowaniem

Infinix kojarzy się raczej z tą niższą półką cenową, ale całkiem niedawno wprowadził na rynek przykuwającego uwagę średniaka. Chodzi o model Note 40 Pro, któremu nie brakuje atutów. Nierzadko takich, jakimi konkurencja nie może się pochwalić.

Zaraz po wyjęciu z pudełka smartfon ma na pokładzie system Android 14. Mógłby wprawdzie działać nieco lepiej, ale ostatecznie procesor MediaTek Helio G99 Ultimate daje radę. Radę zdecydowanie dają też: zakrzywiony wyświetlacz AMOLED, aparat 108 Mpix z OIS oraz system audio dostarczony przez JBL.

Infinix NOTE 40 Pro

Infinix Note 40 Pro oferuje dodatkowo ładowanie bezprzewodowe, a także szybkie ładowanie przewodowe – z mocą 70 W (dzięki czemu uzupełnianie energii od 0 do 50% trwa niewiele dłużej niż kwadrans).

Minusy – poza nieco słabszą wydajnością w bardziej wymagających zadaniach – ograniczają się właściwie tylko do łączności. Smartfon nie oferuje bowiem dostępu do sieci 5G, a ponadto nie ma gniazda mini jack ani slotu na karty microSD (przy 256 GB pamięci na pliki można to jednak wybaczyć).

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Note 40 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2436×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G99 Ultimate (do 2,2 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 108+2 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G (LTE), USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 70 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 164,4 × 74,6 × 7,8 mm, ok. 190 g

ile kosztuje? ok. 1500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Nothing Phone (2a) – wyjątkowy smartfon ze średniej półki

Zestawienie zamyka Nothing Phone (2a), który w 2024 roku stanowi jedną z najciekawszych opcji do 1500 złotych. Jego sercem jest ośmiordzeniowy chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro, który – wraz z 8 GB pamięci RAM – jest w stanie zaoferować przyzwoitą wydajność, nie tylko w tych podstawowych zadaniach.

Wśród atutów tego urządzenia znajdują się również dobre aparaty (2x 50 Mpix), wyśmienity wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności sięgającej 1300 nitów, niezwykle efektywne odprowadzanie ciepła oraz całkiem długi czas działania między ładowaniami.

fot. Nothing

Charakterystyczny wygląd – zarówno samego urządzenia, jak i jego interfejsu – to coś, co wyróżnia to urządzenie. Dla jednych może to być plusem, dla innych będzie wadą. Trudno więc to jednoznacznie ocenić, ale trzeba mieć tego świadomość.

Smartfon oferuje też komplet aktualnych modułów bezprzewodowych i zaraz po wyjęciu z pudełka ma na pokładzie system Android 14.

Najważniejsze cechy smartfona Nothing Phone (2a):

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1084 piksele, 120 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: MediaTek Dimensity 7200 Pro (do 2,8 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+50 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 45 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 164,7 × 76,3 × 8,6 mm, ok. 190 g

ile kosztuje? ok. 1500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, x-kom

fot. Nothing

Dalej nic? No to rzuć okiem jeszcze na te alternatywy

Jeśli żaden z modeli zawartych w rankingu nie sprostał Twoim wymaganiom, rzuć okiem też na tę trójkę:

Realme 11 5G z niezłym aparatem 108 Mpix, łącznością 5G i szybkim ładowaniem z mocą 67 W,

z niezłym aparatem 108 Mpix, łącznością 5G i szybkim ładowaniem z mocą 67 W, Poco M6 Pro z 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i szkłem Gorilla Glass 5,

z 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i szkłem Gorilla Glass 5, Motorola Edge 40 5G z procesorem Dimensity 8020, ekranem 144 Hz i przednim aparatem 32 Mpix.

Szczególnie ten ostatni smartfon stanowi bardzo interesującą opcję i wyróżnia się przede wszystkim procesorem i ekranem. Nie jest jednak pozbawiony wad – jego akumulator ma pojemność tylko 4400 mAh, a wsparcie popremierowe (jak to u Motoroli) najprawdopodobniej nie będzie zbyt długie.

