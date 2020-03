Jaki smartfon do 2500 złotych kupić?

Tym razem zebrałam w jednym miejscu najciekawsze smartfony do 2500 złotych. Są to głównie zeszłoroczne flagowce, dzięki czemu każdy jeden jest w jakiś sposób interesujący.

Jestem osobą, która bardzo szanuje swoje pieniądze. A skoro poruszamy się w przedziale cenowym między 2000 a 2500 złotych, zacznijmy od tej niższej granicy, bo okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać pełnej założonej kwoty, by wejść w posiadanie naprawdę ciekawych urządzeń. Osoby zainteresowane smartfonami do 2000 złotych odsyłam do poprzedniego wpisu.

Cena w sieci od: 2199 złotych

Na pierwszy ogień leci smartfon od producenta znanego głównie z wypuszczania na rynek zupełnie innego rodzaju elektroniki – przede wszystkim laptopów. Nie oznacza to wcale, że romans ze światkiem telefonów mu nie wychodzi. Sukcesywnie bowiem prezentuje kolejne modele, spośród których Zenfone 6 zdaje się być prawdziwą perełką.

A to wszystko za sprawą tego, że Zenfone 6 jest jednym z bardziej kompletnych konstrukcji, jakie można kupić za nieco ponad dwa tysiące złotych. Na jego wyposażeniu mamy dużą baterię (5000 mAh), obracany aparat główny (48 Mpix + ultraszerokokątny 13 Mpix), głośniki stereo, 3.5 mm jack audio, dual SIM, NFC czy czytnik linii papilarnych.

Na tle konkurencji za podobne pieniądze pozytywnie wyróżnia się zastosowanym procesorem, którym jest tutaj Snapdragon 855, a negatywnie z kolei – ilością pamięci, której jest tylko 64 GB (pozostałe modele mają sporo więcej). Wyświetlacz, niestety, IPS (osobiście wolałabym AMOLED) ma przekątną 6,4” i rozdzielczość 2280 x 1080 pikseli.

Cena w sieci od: 2299 złotych

Gdybym miała wskazać, spośród dzisiejszych wszystkich propozycji, smartfon, który mi się najbardziej podoba pod względem wizualnym, byłby to właśnie Oppo Reno 2. I bardzo żałuję, że w kolejnej generacji producent poszedł w stronę designu tak bardzo nudnego i popularnego, a nie w swoją stronę. Ale wracając do Reno 2…

Rzeczą, którą prawdopodobnie doceniają jego wszyscy posiadacze, jest 6,5-calowy ekran (w dodatku AMOLED!) zajmujący całą powierzchnię frontu urządzenia – bez żadnego notcha, wcięcia czy kropli wody. Sztuka ta była możliwa dzięki zastosowaniu mechanizmu wysuwanego aparatu, nazywanego pieszczotliwie płetwą rekina. Bajeranckie i efektowne, ale i swoją wadę ma – lubi zbierać kurz.

Z dobrej strony pokazuje się czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie, dual SIM, 3.5 mm jack audio, NFC oraz akumulator. Fajny jest też dodatek w postaci bardzo solidnego etui, które znajduje się w pudełku sprzedażowym. Na zestaw aparatów składa się obiektyw główny 48 Mpix, ultraszeroki 116° 8 Mpix, teleobiektyw 13 Mpix i dodatkowy 2 Mpix.

Z gorszych wiadomości – mamy tu jedynie głośnik mono i tylko Snapdragona 730G, który jednak nieźle sprawdza się podczas codziennego użytkowania.

Cena w sieci od: 2199 złotych

Xiaomi Mi Note 10 dopiero co przeszedł przez moje ręce, więc pozwólcie, że zacytuję kawałek podsumowania jego recenzji:

Xiaomi Mi Note 10 okazał się smartfonem bardzo przyjemnym w użytkowaniu – pomimo Snapdragona 730G, do którego po prostu trzeba przywyknąć. Oferuje rewelacyjny czas pracy, działa po prostu dobrze (choć czasem można odczuć krótkie trzymanie aplikacji w pamięci podręcznej czy problemy z powiadomieniami – standard u Xiaomi), ma też 3.5 mm jacka audio i niezły czytnik linii papilarnych w ekranie. Do tego ładuje się naprawdę szybko, mając z tyłu głowy akumulator o pojemności aż 5260 mAh. Nie można też zapomnieć o ekranie AMOLED, diodzie podczerwieni, dual SIM oraz, oczywiście, aparatach.

W przypadku Xiaomi Mi Note 10 warto mieć świadomość jego wagi i grubości – jednym będą to wartości przeszkadzać, innym nie. Do tego części potencjalnych klientów może brakować czytnika kart microSD i głośników stereo (jest tylko mono).

Warto też zaznaczyć, że moduł aparatów mocno wystaje ponad obudowę telefonu, a sam aparat momentami działa bardzo powolnie.

Huawei P30

Cena w sieci od: 2099 złotych

Od momentu premiery zeszłorocznych flagowców z serii P30, podstawowy model P30 był w cieniu P30 Pro – i w sumie nic dziwnego, bo w stosunku do większego brata jest nieco bardziej ubogi.

P30 nie ma ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego) czy portu podczerwieni, co na pokładzie P30 Pro znajdziemy. Ma też sporo mniejszą baterię (3650 vs 4200 mAh), spełnia niższą normę odporności (IP53 vs IP68), ma mniej RAM-u (6 GB vs 8 GB) czy wreszcie ma mniej zaawansowane aparaty, aczkolwiek i tak o dużych możliwościach (40 Mpix f/2.0, 16 Mpix f/2.2 ultraszeroki, 8 Mpix tele f/2.4, bez TOF, 3x optyczny zoom). Za to ma 3.5 mm jacka audio, którego w wersji Pro nie uświadczymy.

Dużą zaletą P30 jest płaski wyświetlacz – jego przekątna to 6,1 cala, a rozdzielczość – 2340 x 1080 pikseli. Za działanie całości odpowiada wydajny procesor Kirin 980. Uspokajam: oczywiście Huawei P30 ma dostęp do wszystkich usług Google, wraz z Google Play i Google Pay.

Zbierzmy to wszystko w jednym miejscu – poniżej porównanie parametrów technicznych omawianych wyżej modeli, dla łatwiejszego usystematyzowania.

model Oppo Reno 2 Xiaomi Mi Note 10 Asus Zenfone 6 Huawei P30 ekran AMOLED 6,5” 2400×1080 AMOLED 6,47” 2340×1080 IPS 6,4” 2280×1080 OLED 6,1” 2340×1080 procesor Snapdragon 730G Snapdragon 730G Snapdragon 855 Kirin 980 GPU Adreno 618 Adreno 618 Adreno 640 Mali-G76 MP10 RAM 8 GB 6 GB 6 GB 6GB pamięć 256 GB 128 GB 64 GB 128 GB system Android 9.1 Pie Android 9.1 Pie Android 9.1 Pie Android 9.1 Pie aparat 48 + 13 + 8 + 2 Mpix 108 + 20 + 12 + 5 + 2 Mpix 48 + 13 Mpix 40 + 16 + 8 Mpix kamerka 16 Mpix 32 Mpix 48 + 13 Mpix – obracany aparat główny 32 Mpix bateria 4000 mAh 5260 mAh 5000 mah 3650 mAh NFC tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C microSD tak nie tak tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie z tyłu obudowy w ekranie wymiary 156,6×74,3×9 mm 157,8×74,2×9,67 mm 159×75,6×9,6 mm 149,1×71,4×7,6 mm waga 185 g 208 g 195 g 167 g data premiery 16.10.2019 6.11.2019 14.05.2019 26.03.2019 cena 2299 zł 2199 zł 2199 zł 2099 zł oferta Media Expert link link link link

A coś droższego?

Cena w sieci od: 2499 zł

Samsung Galaxy S10e to, bez dwóch zdań, jeden z moich ulubionych smartfonów 2019 roku. Kompaktowe wymiary, flagowe parametry – właśnie tym kusi najmocniej. Jeśli więc szukacie “małego flagowca”, to jest propozycja dla Was. Tym bardziej, że niestety w tym roku producent nie zdecydował się na ogłoszenie jego następcy – Galaxy S20e nie zadebiutował i raczej w późniejszym czasie również nie ma co na to liczyć (a szkoda!).

W omawianym modelu podobać może się fakt, że ma płaski wyświetlacz AMOLED, którego przekątna to 5,8 cala, a rozdzielczość – 2280 x 1080 pikseli. Patrząc pod przekątnych pozostałych modeli z niniejszego wpisu doskonale widać trend, w jakim podążają ekrany – małych i dobrych telefonów na rynku po prostu brakuje.

Za wydajność Galaxy S10e odpowiada procesor Exynos 9820 z 6 GB RAM, a za czas działania – akumulator o pojemności 3100 mAh. Telefon jest wyposażony w 3.5 mm jacka audio, bardzo dobre głośniki stereo, aparat z ultraszerokokątnym obiektywem, dual SIM czy 128 GB pamięci wewnętrznej.

Z rzeczy, które mogą lekko irytować, wymienię czytnik linii papilarnych, który – choć działa całkowicie w porządku – umieszczony jest nieco za wysoko. Trudno jednak uznać to za dyskwalifikującą wadę.

iPhone 8

Cena w sieci od: 2499 złotych

Na chwilę pozostajemy w temacie małych smartfonów, ale jednocześnie cofamy się w czasie o prawie trzy lata. iPhone 8 zadebiutował na rynku we wrześniu 2017 i pomimo tego wciąż jest chętnie kupowany. Powodem jest świetna optymalizacja smartfonów Apple i wsparcie zapewniane przez producenta – model ten działa na najnowszym dostępnym oprogramowaniu (podobnie zresztą, jak iPhone 6s z… 2015 roku).

W przypadku iPhone’a 8 warto jednak zwrócić uwagę na to, że mimo 4,7-calowego ekranu, wymiary całego telefonu są prawie zbliżone do Samsunga Galaxy S10e. Wszystko za sprawą grubych ramek otaczających ekran.

Oczywiście w jego przypadku należy pamiętać o braku 3.5 mm jacka audio i slotu kart microSD, ograniczonym Bluetooth i NFC, jak również obecności portu Lightning zamiast USB C.

Cena w sieci od: 2399 złotych

Pozostając w temacie nieco starszych, ale wciąż intrygujących w pewien sposób modeli, dochodzimy do Xiaomi Mi Mix 3. Wiem, że to już drugi smartfon tej firmy w niniejszym zestawieniu, ale moim zdaniem po prostu nie mogło go tutaj zabraknąć. Wszystko za sprawą jego konstrukcji – to jeden z nielicznych sliderów na rynku, który potrafił przebić się do świadomości klientów.

Ale same parametry też wciąż ma niezłe – Super AMOLED-owy wyświetlacz 6,39” o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, Snapdragon 845 z Adreno 630, 6 GB RAM czy 128 GB pamięci to najlepsze tego przykłady. Do tego aparat główny 12 Mpix + teleobiektyw 12 Mpix.

Na jego pokładzie nie zabrakło NFC i czytnika linii papilarnych. Nie ma natomiast 3.5 mm jacka audio ani slotu kart microSD. Dodatkowo jest najcięższym smartfonem z dzisiejszego zestawienia. Ma też tylko głośnik mono.

OnePlus 7T

Cena w sieci od: 2399 złotych

Długą listę moim zdaniem najciekawszych smartfonów do 2500 złotych dostępnych na polskim rynku zamykamy jedynym modelem z 90-hercowym ekranem, czyli OnePlusem 7T. Na szczęście to nie jest tak, że 6,55-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli jest jedyną rzeczą, którą może się pochwalić – pozostałe parametry też są OK. Z ważniejszych rzeczy brakuje 3.5 mm jacka audio i slotu kart microSD.

Smartfon działa dzięki procesorowi Snapdragon 855 Plus i 8 GB RAM, a systemem operacyjnym jest Android 10. Fotografie wykonamy dzięki trio aparatów – główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 16 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix.

Czytnik linii papilarnych w OnePlusie 7T umieszczony został w ekranie.

Trochę biłam się z myślami czy umieszczać tu Pixela 3a XL, ale ostatecznie wyszłam z założenia, że po prostu tylko o nim wspomnę. Bo jeśli ktoś chce wejść w posiadanie smartfona z czystym Androidem, prosto od dostawcy tegoż oprogramowania, tj. od Google, ma taką możliwość. Pixel 3a XL jest smartfonem zeszłorocznym, ale oczywiście działa na najnowszym dostępnym Androidzie, czyli Androidzie 10. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie jest to flagowy sprzęt, a zwykły średniak – z zaprezentowanych wyżej modeli z Androidem ma najgorsze podzespoły.

Podobnie jak wyżej, tu również zebrałam wszystkie parametry technicznych opisywanych modeli w jednym miejscu:

model Samsung Galaxy S10e iPhone 8 Pixel 3a XL OnePlus 7T Xiaomi Mi Mix 3 ekran AMOLED 5,8” 2280×1080 IPS 4,7” 1334×750 OLED 6” 2160×1080 Fluid AMOLED 6,55” 2400×1080 90 Hz Super AMOLED 6,39” 2340×1080 procesor Exynos 9820 Apple A11 Bionic Snapdragon 670 Snapdragon 855 Plus Snapdragon 845 GPU Mali-G76 MP12 - Adreno 616 Adreno 660 Adreno 630 RAM 6 GB 2 GB 4 GB 8 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB 128 GB system Android 9.0 Pie iOS 13 Android 10 Android 10 Android 9.0 Pie aparat 12 + 16 Mpix 12 Mpix 12 Mpix 48 + 16 + 12 Mpix 12 + 12 Mpix kamerka 10 Mpix 7 Mpix 8 Mpix 16 Mpix 24 Mpix + 2 Mpix bateria 3100 mAh 1821 mAh 3700 mAh 3800 mAh 3200 mAh NFC tak tak – tylko do płatności tak tak tak USB typu C Lightning typu C typu C typu C microSD tak nie nie nie nie dual SIM tak nie nie tak tak 3.5 mm jack audio tak nie tak nie nie czytnik linii papilarnych na prawym boku tak tak w ekranie taki, z tyłu obudowy wymiary 142,2×69,9×7,9 mm 138,4×67,3×7,3 mm 160,1×76,1×8,2 mm 160,94×74,44×8,13 mm 157,89×74,69×8,46 mm waga 150 g 148 g 167 g 190 g 218 g data premiery 20.02.2019 12.09.2017 7.05.2019 26.09.2019 25.10.2018 cena 2499 zł 2499 zł / 2199 zł za 64 GB 2499 zł 2399 zł 2399 zł oferta Media Expert brak link brak link link

A Wy jaki smartfon do 2500 złotych byście wybrali?

Dajcie znać też w komentarzach! Jeśli pominęłam jakiś ważny smartfon, a można go kupić w tej półce cenowej, to też proszę o info.