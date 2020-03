Jaki smartfon do 1000 złotych kupić?

Czasy, w których na pytanie „jaki smartfon do 1000 złotych wybrać?” odpowiadałam: dołóż kilka stówek – minęły bezpowrotnie. Na rynku możemy przebierać w ciekawych telefonach z tej półki cenowej, a w niniejszym wpisie postaram się to udowodnić.

Smartfony do 1000 złotych oferują już naprawdę sporo – w większości mają ekrany o rozdzielczości Full HD (co przy przekątnej oscylującej wokół 6,5″ jest pożądane), akumulatory o dużej pojemności (często 4000-5000 mAh), które pozwalają na pracę z daleka od ładowarki spokojnie przez dwa dni, a także dual SIM.

Sporo z nich ma 64 lub nawet 128 GB pamięci wewnętrznej, NFC potrzebne do płacenia, czytnik linii papilarnych i 3.5 mm jacka audio. Co najważniejsze jednak, wszystkie działają naprawdę dobrze (mając w pamięci to, ile kosztują).

Moim zdaniem żyjemy w czasach, w których kupno smartfona do tysiąca złotych nie wiąże się z chęcią wyrzucenia go przez okno już pierwszego dnia użytkowania. Co więcej, ciekawych modeli w tej półce cenowej jest naprawdę sporo, dzięki czemu można w nich przebierać – byle tylko wiedzieć, czego konkretnie potrzebujemy od telefonu, bo nie każdy jest „wszystkomający”.

W niniejszym materiale sprawdzimy, na jakie smartfony do 1000 złotych warto zwrócić uwagę.

Do ME wyłącznie linkujemy dostępne w ich ofercie smartfony. Wszystkie modele zostały wybrane przeze mnie osobiście – nikt nie miał na nie wpływu. Starałam się wymienić najciekawsze modele oferowane w Polsce – jeśli jakiegoś zabrakło, dawajcie znać.

Cena w sieci od: 999 złotych

Motorola Moto G8 Power jest najnowszym smartfonem dostępnym na polskim rynku spośród wszystkich, jakie mamy w niniejszym zestawieniu i jednocześnie jednym z najciekawszych. Wszystko za sprawą obecności na jego pokładzie Androida 10 (co wciąż jest wyznacznikiem ekskluzywności w tej półce cenowej), akumulatora o pojemności 5000 mAh oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie jest też wyposażone w głośniki stereo, 3.5 mm jack audio i ekran o przekątnej 6,4″ i rozdzielczości 2300×1080 pikseli (20:9). Do tego mamy hybrydowy Dual SIM, Snapdragon 655, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (powoli 128 GB staje się standardem w tej półce cenowej).

Możliwości fotograficzne zależne są od poczwórnego aparatu: głównego 16 Mpix (f/1.7; 1,12 μm) z PDAF + 8 Mpx (f/2.2; 1,12 μm) 118° + 8 Mpix (f/2.2; 1,12 μm) z 2x zoomem optycznym + 2 Mpix (f/2.2; 1,75 μm) do zdjęć makro.

Przy tym wszystkim warto też pamiętać, że 999 złotych w przypadku tego modelu jest ceną początkową, co oznacza, że za krótszą lub dłuższą chwilę jego cena może jeszcze spaść po okresie „opodatkowania od nowości”. Czy tak jednak będzie – czas pokaże.

Niestety, Moto G8 Power ma jeden spory mankament – na jej pokładzie nie znajdziemy NFC.

Cena w sieci od: 999 złotych

O Xiaomi Redmi Note 8 Pro w swojej recenzji Kuba napisał, że „w tej cenie nie brałby innego” – przy czym w momencie jej publikacji cena tego modelu wynosiła 1199 złotych. Już samo to może dać do myślenia.

Urządzenie to jest chyba jednym w tej półce cenowej z 6 GB RAM-u. Na jego pokładzie znajdziemy też NFC, 3.5 mm jack audio, 64 GB pamięci, głośnik mono, bardzo dobrą baterię o pojemności 4500 mAh oraz hybrydowy dual SIM.

Za fotografie odpowiada zestaw aparatów znajdujący się na dość mocno wystającej z obudowie „wysepce” (której ramka szybko się rysuje): główny 64 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 + macro 2 Mpix f/2.4 + teleobiektyw 2 Mpix f/2.4.

Redmi Note 8 Pro działa dzięki procesorowi MediaTek Helio G90T, którego jednak, jak wykazały nasze testy, nie ma się co bać. Pamięci jest 128 GB, wyświetlacz ma przekątną 6,53″ i rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, a przednia kamerka ma 20 Mpix.

Cena w sieci od: 995 złotych

Drugim smartfonem ze Snapdragonem 665 i 4 GB RAM w dzisiejszym zestawieniu jest Oppo A9 2020, którego recenzję dopiero co mogliście przeczytać na łamach Tabletowo. Urządzenie to, pod wieloma względami, jest jednym z ciekawszych smartfonów do 1000 złotych. Niestety, jego sporą wadą jest zastosowanie ekranu 6,5″ o rozdzielczości HD+ (gdzie standardem jest Full HD+).

A9 2020 ma jednak sporo innych zalet. Przede wszystkim bardzo ładnie się prezentuje, co – nie ukrywajmy – ma spore znaczenie. Oferuje pełnoprawny dual SIM (a zatem dwa sloty kart nanoSIM i do tego slot microSD, dzięki któremu można rozszerzyć 128 GB pamięci wewnętrznej o kolejną przestrzeń na wszelkie pliki).

Z dobrej strony pokazuje się czytnik linii papilarnych umieszczony z tyłu obudowy, 3.5 mm jack audio czy obecność NFC. Głośniki stereo są głośne, ale za to ich jakość jest zaledwie jako-taka, a akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala na dwa dni pracy z daleka od ładowarki.

Ciekawą funkcją jest też opcja ładowania zwrotnego, dzięki której przewodowo możemy poratować znajomego energią ze swojego telefonu. Jeśli chodzi o aparaty, są one cztery: główny 48 Mpix (1/2,25″, f/1.8), ultraszerokokątny 8 Mpix 119° (f/2.25), 2 Mpix (f/2.4) i 2 Mpix (f/2.4).

Cena w sieci od: 949 złotych

W dzisiejszym zestawieniu smartfonów do 1000 złotych nie mogło zabraknąć propozycji od Huawei, która charakteryzuje się wysuwanym przednim aparatem – Huawei P Smart Z. Od razu uspokajam – jest to telefon z Androidem (9.0 Pie) z pełnymi usługami Google.

Jest to ciekawe urządzenie także pod względem liczby obiektywów – ma ich zaledwie dwa, ale w zupełności wystarczające – główny 16 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix do głębi. Na jego wyposażeniu znalazł się procesor Kirin 710, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i wyświetlacz o przekątnej 6,59″ i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli.

Mamy tu również NFC, 3.5 mm jacka audio, akumulator o pojemności 4000 mAh i hybrydowy dual SIM. Głośnik jest jeden.

Cena w sieci od: 999 złotych

Kolejny smartfon z akumulatorem o sporej pojemności (4000 mAh) to Honor 9X. Jego ekran ma przekątną 6,59″ i rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, procesor to Kirin 710 z Mali-G51, do tego jest 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Honor 9X oferuje 3.5 mm jacka audio, hybrydowy dual SIM i kamerkę przednią 16 Mpix. Zdjęcia zrobimy za pomocą potrójnego aparatu – 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (120°) + 2 Mpix.

Kacper w swojej recenzji chwalił Honora 9X między innymi za wydajny akumulator, funkcjonalną nakładkę systemową, ciekawie wyglądającą obudowę oraz bardzo dobrze działające moduły łączności.

Niestety, na wyposażeniu Honora 9X nie znajdziemy NFC, a głośnik, niestety, nie jest stereo. Jest też dość ciężki – waży 206 g (przebija ważącego 199,8 g Xiaomi).

Spójrzmy na porównanie ich parametrów technicznych w tabeli, by to wszystko usystematyzować:

model Moto G8 Power Xiaomi Redmi Note 8 Pro Oppo A9 2020 Honor 9X Huawei P Smart Z ekran 6,4" 2300×1080 6,53" 2340×1080 6,5" 1600×720 6,59" 2340×1080 6,59" 2340×1080 procesor Snapdragon 655 MediaTek Helio G90T Snapdragon 665 Kirin 710F Kirin 710F RAM 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 64 GB 64 GB 128 GB 128 GB 64 GB system Android 10 Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 16 + 8 + 8 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 Mpix 16 + 2 Mpix kamerka 16 Mpix 20 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix – wysuwana bateria 5000 mAh 4500 mAh 5000 mAh 4000 mAh 4000 mAh NFC nie tak tak nie tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych tak tak tak tak tak wymiary 157,95×75,48×9,63 mm 161,35×76,4×8,79 mm 163,6×75,6×9,1 mm 163,5×77,3×8,8 mm 163,5×77,3×8,8 mm waga 195 g 199,8 g 195 g 196,8 g 203 g data premiery 7.02.2020 29.08.2019 9.10.2019 23.07.2019 8.05.2019 cena 999 zł 999 zł 995 zł 999 zł 949 zł oferta Media Expert link link link link link

A co z innymi smartfonami do 1000 złotych?

Jak wspomniałam – wybór jest spory. Z tym, że im dalej w las, tym na większe kompromisy musimy iść. Świetnym przykładem jest tutaj Samsung Galaxy A30s, który wyróżnia się na tle pozostałych modeli ekranem AMOLED, zapewniającym dużo lepszą jakość, ale za to mającym niższą rozdzielczość niż pozostałe.

Nokia 6.2, choć może wydawać się ciekawą propozycją, ma mniej wydajny procesor i już mniejszy akumulator od konkurencji, co sprawia, że trzeba się nad nim nieco bardziej zastanowić.

Xiaomi Redmi Note 8T rewelacyjnie wspominam po testach, ale jedna rzecz mi bardzo przeszkadzała – waga telefonu. Dla jednych będzie to wada, dla innych – rzecz zupełnie pomijalna. Pozostałe parametry ma już przecież bardzo dobre.

model Huawei Mate 20 Lite Xiaomi Redmi Note 8T Nokia 6.2 Samsung Galaxy A30s ekran 6,3" 2340×1080 6,3" 2340×1080 6,3" 2340×1080 AMOLED 6,4" 1560×720 procesor Kirin 710 Snapdragon 665 Snapdragon 636 Exynos 7904 RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 64 GB 128 GB 64 GB 64 GB system Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 20 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 16 + 8 + 5 Mpix 25 + 8 + 5 Mpix kamerka 24 + 2 Mpix 13 Mpix 8 Mpix 16 Mpix bateria 3750 mAh 4000 mAh 3500 mAh 4000 mAh NFC tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych tak tak tak tak wymiary 158,3×75,3×7,6 mm 161,15×75,4×8,6 mm 159,92×75,15×8,25 158,5×74,7×7,8 mm waga 172 g 199,8 g 180 g 169 g data premiery 27.08.2019 6.11.2019 5.09.2019 22.08.2019 cena 899 zł 799 zł 949 zł 849 zł oferta Media Expert - link link link

Mam nadzieję, że – jeśli szukacie smartfona do 1000 złotych – niniejszy wpis pomoże Wam podjąć konkretną decyzję. Jeśli tak – koniecznie dajcie znać, na jaki model ostatecznie się zdecydowaliście.

Napiszcie też w komentarzach, jakie są według Was najciekawsze smartfony do 1000 złotych. Jeśli jakieś modele pominęłam – chętnie o nich poczytam.