Złe wieści: wiele smartfonów marki Nokia dostanie Androida 11 później niż zapowiadano

HMD Global udostępniło harmonogram udostępnienia systemu Android 11 dla smartfonów marki Nokia już we wrześniu 2020 roku. Teraz jednak producent zrewidował swoje plany – niestety, posiadacze wielu modeli poczekają na aktualizację nieco dłużej niż się spodziewali…

Android 11 został udostępniony przez Google 8 września 2020 roku. Niedługo później, bo już 28 września HMD Global przedstawiło harmonogram aktualizacji dla smartfonów marki Nokia. Nowy system otrzymała już m.in. Nokia 8.3 5G, ale okazuje się, ze posiadacze wielu modeli będą musieli poczekać na swoją kolej trochę dłużej niż się spodziewali.

Kiedy aktualizacja do systemu Android 11 dla smartfonów Nokia? Nowy harmonogram

Według nowego harmonogramu, aktualizacja do systemu Android 11 zostanie udostępniona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku modelom Nokia 4.2, Nokia 8.1, Nokia 2.3 i Nokia 2.2.

Następne w kolejce są smartfony Nokia 3.4, Nokia 5.3, Nokia 5.4, Nokia 1 Plus, Nokia 1.3, Nokia 1.4 i Nokia 2.4 – dla tych modeli aktualizacja przewidziana jest na drugi kwartał 2021 roku.

Jako ostatnie, w trzecim kwartale 2021 roku, system Android 11 otrzymają smartfony Nokia 6.2, Nokia 7.2 i Nokia 9 PureView, która była i wciąż jest jedynym flagowym modelem, jaki HMD Global wprowadziło na rynek po nabyciu praw do marki Nokia.

Kiedy aktualizacja do systemu Android 11 dla smartfonów Nokia? (źródło: Nokia phones community)

HMD Global wprowadziło zatem diametralne zmiany w harmonogramie wydawania nowego systemu – aktualizacja zostanie udostępniona wielu użytkownikom z dużym opóźnieniem. Na przykład posiadacze modeli Nokia 7.2 i Nokia 6.2 mieli ją dostać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku, a teraz okazało się, że poczekają aż do trzeciego. Podobnie w cierpliwość muszą uzbroić się m.in. właściciele smartfonów Nokia 3.4 i Nokia 2.4.

HMD Global nie wyjaśnia, dlaczego aktualizacja do systemu Android 11 została opóźniona dla tak wielu modeli. To jednak dość zaskakujące, ponieważ producent jest członkiem programu Android One, który – teoretycznie – powinien mu ułatwić tworzenie nowego oprogramowania dla oferowanych przez niego urządzeń.

Pod postem, w którym HMG Global udostępniło nowy harmonogram udostępniania systemu Android 11 dla smartfonów marki Nokia, pojawiły się już pierwsze głosy niezadowolenia. Trudno się temu dziwić, wszakże producent niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że aktualizacja to dla niego rzecz święta. Wygląda jednak na to, że jemu najnowsze wydanie Zielonego Robota również płata figle, podobnie jak Xiaomi.