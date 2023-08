iPhone 15 Pro zachwyci już za miesiąc. Poznaliśmy prawdopodobną datę premiery

Niezależnie od naszego stosunku do Apple, jak najbardziej możemy stwierdzić, że iPhone 15 Pro będzie świetnym smartfonem. Co więcej, konferencja, na której zostanie zaprezentowany, z pewnością przyciągnie tłumy ludzi. Niewykluczone, że właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie się ona odbędzie.

iPhone 15 i iPhone 15 Pro – co nowego?

Nie należy nastawiać się na rewolucję czy ogromne innowacje, które znacząco wpłyną na całą branżę smartfonów. Apple przyzwyczaiło nas, że w przypadku kolejnych generacji wykonuje mniejsze kroki, zamiast sypać wszystkimi nowościami, które zostały opracowane w Cupertino. Patrząc na wyniki sprzedaży, a także kosmiczne dochody firmy, taka polityka sprawdza się wyśmienicie.

Nie możemy jednak stwierdzić, że będzie nudno. Otóż jak najbardziej pojawią się nowości, a niektóre z nich będą z pewnością znaczące dla klientów Apple. Ponadto możemy już teraz założyć, że iPhone 15 Pro i 15 Pro Max zachwycą podczas premiery, bowiem zobaczymy po prostu jedne z najlepszych smartfonów na rynku. Owszem, nie w każdym aspekcie będą tymi najlepszymi, ale to zrozumiałe. W końcu konkurencja jest bardzo silna, a topowe modele Samsunga czy Huawei w wybranych aspektach wyprzedziły urządzenia Apple.

Najpewniej największą zmianą dla użytkowników iPhone’ów, którzy przez lata korzystali ze złącza Lightning, będzie przejście na USB-C, co ma dotyczyć wszystkich tegorocznych modeli. Bez obaw, odpowiedni kabel znajdzie się w pudełku, a ładowarka od starszych iPhone’ów będzie pasować. Tańsze „Piętnastki” dostaną Dynamic Island, a więc rozwiązanie, które zadebiutowało wraz z iPhonem 14 Pro i 14 Pro Max. Do tego dojdzie ulepszony zestaw aparatów z nowym, głównym 48 Mpix oraz procesor A16 Bionic znany już z 14 Pro i 14 Pro Max. Niestety, ekrany wciąż zapewnią maksymalnie 60 Hz i zabraknie technologii ProMotion 120 Hz.

Nowości, które pojawiły się w 14 Pro i 14 Pro Max (fot. Apple)

iPhone 15 Pro i 15 Pro Max dostaną nowy procesor Apple A17 Bionic. Według Marka Gurmana z Bloomberga, ramki wokół ekranu mają być jeszcze smuklejsze – 1,5 mm (z około 2,2 mm w obecnych iPhone’ach 14 Pro). Natomiast boki nie będą już wykonane ze stali nierdzewnej, ale z tytanu – miejmy nadzieję, że to zapowiedź wyższej odporności na zarysowania. Zauważalnych ulepszeń ma doczekać się zestaw kamer umieszczonych z tyłu, a w 15 Pro Max pojawi się obiektyw peryskopowy. Podobno przełącznik wyciszenia zostanie zastąpiony „przyciskiem akcji”, który zapewni szybki dostęp do wybranych funkcji. Brzmi ciekawie, ale tutaj mówi się o podwyżkach o 100-200 dolarów w USA. Podstawowe „Piętnastki” mogą pozostać przy cenach 14 i 14 Plus.

iPhone 15 – kiedy premiera?

Dotychczasowe informacje wskazywały, że tegoroczna linia smartfonów z Cupertino zostanie zaprezentowana w pierwszy wtorek przyszłego miesiąca, czyli 5 września. Nowsze rewelacje, które poznaliśmy dzięki serwisowi 9to5Mac, wskazują jednak na datę 13 września i to ją należy teraz uznać za bardziej prawdopodobną. Oznacza to, że konferencja odbędzie się w środę, co jest dość nietypowe, ale zdarzało się już w przyszłości – iPhone’y 14 zostały pokazane właśnie w środę.

Jeśli faktycznie nowe smartfony Apple oficjalnie poznamy 13 września, to przedsprzedaż powinna rozpocząć się w piątek, 15 września. Natomiast dostępne powinny być już tydzień później, czyli 22 września, aczkolwiek mogą być wyjątki – niektóre modele w sprzedaży mogą pojawić się trochę później.