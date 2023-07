iPhone 15 Pro pożegna się z przełącznikiem wyciszenia, ale zaproponuje coś w zamian

Zmiany odkryte w beta wersji iOS 17 wskazują, że iPhone 15 Pro i 15 Pro Max mogą dostać nowy „przycisk akcji”, który wpłynie na ich obsługę. Niestety, jeśli potwierdzą się inne rewelacje, to za smartfony Apple w tym roku trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej.

Zmiany w przyciskach w tegorocznych iPhone’ach

Do premiery nowych smartfonów z Cupertino pozostało już niewiele czasu. Najpewniej zostaną one pokazane we wrześniu na konferencji Apple, aczkolwiek do sklepów mogą trafić z opóźnieniem. Nie zobaczymy raczej ogromnych zmian, które odwrócą do góry nogami całą branżę, ale nie powinno zabraknąć interesujących nowości, jak chociażby przejścia na USB-C czy wprowadzenia Dynamic Island w tańszych modelach.

Wcześniej mogliśmy też usłyszeć, że Apple planuje większe zmiany w kwestii przycisków w droższych modelach – iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Z lewego boku zniknąć ma dobrze znany przełącznik dzwonka/wyciszenia, który zostanie zastąpiony przez „przycisk akcji”, inspirowanym nowym przyciskiem wprowadzonym w Apple Watchu Ultra. Wspomniany przycisk miałby pozwolić na szybki dostęp do wybranych funkcji, a nie tylko do opcji wyciszenia iPhone’a.

Nowe podejście do przycisków sugerują też zmiany odkryte w czwartej beta wersji iOS 17. Zgodnie z kodem, dostaniemy 9 różnych funkcji, które najpewniej będzie można przypisać do przycisku w specjalnie zaprojektowanym menu w ustawieniach.

Dynamic Island w iPhone 14 Pro (fot. Apple)

Obecnie poznaliśmy tylko nazwy tych funkcji, ale serwis MacRumors postanowił przewidzieć ich konkretne działanie. Powinniśmy więc otrzymać:

Dostępność – opcja prawdopodobnie zapewni dostęp do różnych funkcji ułatwień dostępu, takich jak VoiceOver, Zoom czy AssistiveTouch,

Skróty – dostęp do skrótów utworzonych w aplikacji Skróty.

Tryb cichy – najpewniej działanie identyczne, jak w przypadku obecnego przełącznika,

Aparat – uruchomienie aplikacji Aparat,

Latarka – uruchomienie latarki,

Skupienie – włączenie/wyłączenie trybu Skupienia,

Lupa – najpewniej uruchomienie aplikacji Lupa, aby używać aparatu iPhone’a do powiększania małego tekstu lub obiektów,

Tłumacz – uruchomienie aplikacji Tłumacz,

Notatki głosowe – rozpoczęcie nagrywania notatki głosowej.

Oczywiście finalnie możemy otrzymać więcej funkcji, które będzie można przypisać do nowego przycisku. Możliwe też, że będzie można przypisać więcej niż jedną funkcję – np. druga funkcja będzie uruchamiana poprzez podwójne naciśnięcie przycisku lub jego dłuższe przytrzymanie.

iPhone 15 Pro i 15 Pro będą droższe

Owszem, iPhone 14 Pro i 14 Pro Max znacząco podrożały na polskim rynku, ale chociażby w USA ceny pozostały na niezmienionym poziomie – odpowiednio 999 i 1099 dolarów. Niestety, w tym roku Apple ma podobno zdecydować się na podwyżki także w USA:

iPhone 15 – 799 dolarów (brak zmian),

iPhone 15 Plus – 899 dolarów (brak zmian),

iPhone 15 Pro – 1099 dolarów (podwyżka o 100 dolarów),

iPhone 15 Pro Max – 1299 dolarów (podwyżka o 200 dolarów).

Czy to oznacza, że iPhone 15 Pro w Polsce będzie kosztował około 7 tysięcy złotych za podstawową wersję? Mam nadzieję, że nie. W braku odczuwalnego skoku ceny u nas może pomóc silniejsza złotówka i przykładowo cena pozostanie na takim samym poziomie, jak w przypadku 14 Pro – 6499 złotych. Oczywiście równie prawdopodobny jest scenariusz z podwyżką i ceną wynoszącą 6999 złotych lub nawet więcej.