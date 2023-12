Starsze iPhone’y wkrótce zyskają lepszy standard ładowania

Apple niezbyt często zdarza się wprowadzać nowe funkcje i standardy do starszych iPhone’ów. W związku z tym zmiana, która zostanie dodana wraz z iOS 17.2, zdecydowanie jest warta odnotowania.

Starsze iPhone’y z nowszym standardem ładowania bezprzewodowego

Smartfony Apple już od dłuższego czasu zapewniają możliwość bezprzewodowego ładowania. Należy jednak odnotować, że wyłącznie w przypadku ładowarek z obsługą MagSafe mamy możliwość korzystania z mocy 15 W. Natomiast jeśli korzystamy z innej ładowarki, która jest zgodna ze standardem Qi, musi nam wystarczyć 7,5 W.

W iPhone’ach 15 dostaliśmy ważną nowość związaną z ładowaniem. Otóż został wprowadzony standard Qi2, który charakteryzuje się lepszą efektywnością energetyczną i szybszym ładowaniem. Ponadto czerpie on z technologii MagSafe, którą znamy ze smartfonów Apple. Warto zaznaczyć, że dzięki temu podobne rozwiązania mogą niebawem stać się powszechne w smartfonach z Androidem. Oznacza to, że w wielu urządzeniach może pojawić się cewka indukcyjna wraz z magnesami, co z kolei pozwoli na zastosowanie nowych, lepszych akcesoriów.

Wróćmy jednak do iPhone’ów, bowiem to na nich chcemy się głównie skupić. Jak już wspomniałem, nowy standard Qi2 pojawił się w tegorocznych modelach z linii iPhone 15. Co ciekawe, niebawem zawita również do starszych urządzeń z Cupertino.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

iOS 17.2 z ważną zmianą

Apple udostępniło iOS 17.2 RC, czyli wersję, którą można określić bardzo bliską stabilnej aktualizacji. Uwagę użytkowników zwrócił przede wszystkim opis zmian, z którego wynika, że standard Qi2 trafi także do iPhone’ów 13 i 14.

Niestety, nie jesteśmy pewni, czy wraz z wprowadzeniem nowego standardu otrzymamy możliwość szybszego ładowania z mocą 15 W w przypadku ładowarek zgodnych z Qi2. Z jednej strony, w specyfikacji iPhone’ów 15, które już od premiery obsługują omawiany standard, znajdziemy informację, że przy ładowarkach Qi możemy liczyć na moc 7,5 W. Z drugiej jednak, jak wskazuje The Verge, szybsze ładowanie może być możliwe przy korzystaniu z niektórych ładowarek – np. nowych produktów firmy Anker z Qi2.

Wypada jeszcze wspomnieć, że iOS 17.2 ma rozwiązać problem z bezprzewodowym ładowaniem w niektórych samochodach. W przypadku marek Chevrolet, Cadillac i Buick użytkownicy zgłaszali, że po odłożeniu smartfona na specjalną półkę ładowanie w ogóle się nie uruchamiało lub zatrzymywało się chwilę po rozpoczęciu. Co ciekawe, wcześniej podobny problem pojawił się w przypadku iPhone’ów 15 i samochodów BMW, ale udało się go usunąć za pomocą aktualizacji.

Oczekuje się, że iOS 17.2 zostanie oddany w ręce użytkowników już w przyszłym tygodniu. Aktualizacja wprowadzi kilka nowych funkcji, a także mniejszych ulepszeń. Będzie ona dostępna na wszystkie smartfony, które otrzymały iOS 17.